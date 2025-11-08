Sức hút khó tin của Game “Tiệm Phở của Anh Hai”: Khi bản sắc Việt gặp thời đại mạng xã hội

Tựa game “Tiệm Phở Của Anh Hai” do một nam sinh năm cuối ngành Công nghệ Thông tin và Truyền thông tại Đại học Bách khoa Hà Nội, biệt danh marisa0704, phát triển chỉ với chiếc máy tính cũ và kinh phí gần như “0 đồng”.

“Tiệm Phở Của Anh Hai” là tựa game indie, trò chơi điện tử độc lập do cá nhân hoặc nhóm nhỏ phát triển, không có sự hỗ trợ tài chính và quảng bá lớn từ các hãng sản xuất game lớn. Do không bị ràng buộc bởi các yêu cầu thương mại khắt khe, game indie thường mang đến sự sáng tạo, độc đáo về lối chơi, cốt truyện và đồ họa.

Quán "Phở Anh Hai" trong tựa game Brother Hai's Pho Restaurant - Ảnh chụp màn hình

Game “Tiệm Phở Của Anh Hai” được đăng tải ngày 23/10/2025 và trong khoảng 5 ngày đầu hầu như không được chú ý. Sau đó, chỉ “qua đêm”, trò chơi bùng lên với hàng trăm nghìn lượt tải và hàng triệu lượt xem. Theo số liệu cập nhật, trò chơi đã đạt khoảng 650.000 lượt tải chỉ vài ngày sau khi nổi tiếng.

Lý giải sức hút khó tin của Game “Tiệm Phở của Anh Hai”

Theo lý giải của cộng đồng game, sức hút của “Tiệm Phở của Anh Hai” không chỉ nằm ở gameplay đơn giản hay cốt truyện bí ẩn, mà còn là minh chứng cho sự giao thoa giữa văn hoá dân gian – tâm lý người dùng hiện đại và hiệu ứng lan truyền của nền kinh tế sáng tạo số.

Trong thời đại game quốc tế ngập tràn hình ảnh robot, siêu anh hùng hay bối cảnh fantasy, “Tiệm Phở của Anh Hai” chọn một con đường ngược dòng - đậm đặc văn hoá Việt Nam.

Người chơi bắt gặp một quán phở bình dân với ghế nhựa xanh, quạt treo tường, tiếng xèo xèo trong nồi nước dùng, và hình ảnh chú chó “Cậu Vàng” trung thành. Mọi chi tiết, từ tấm biển “Phở bò tái nạm gầu gân”, cho đến bát phở nghi ngút khói, đều khơi gợi ký ức và cảm xúc thân thuộc.

Chính tính bản địa hóa cực mạnh này đã khiến người chơi Việt “chạm cảm xúc”, còn người chơi quốc tế tò mò: “Phở Anh Hai là ai? Quán phở Việt có gì mà hot đến vậy?”. Một game sinh ra từ văn hoá Việt nhưng được kể bằng ngôn ngữ game toàn cầu, đã tạo nên hiệu ứng lan truyền tự nhiên, tương tự như cách “Squid Game” hay “Parasite” mang Hàn Quốc ra thế giới.

Trả lời PV Dân Việt, chuyên gia truyền thông Đình Nam cho rằng “Tiệm Phở của Anh Hai” là hiện tượng khá thú vị, với cách lan truyền chóng mặt, điều mà nhiều hãng, công ty phải bỏ ra hàng tỷ đồng để đạt hiệu ứng.

"Cái hay và thú vị của “Tiệm Phở của Anh Hai” là tác giả không tốn một đồng quảng cáo, không có đội ngũ marketing và cũng chỉ đang là một cậu sinh viên nhưng tựa game vẫn đạt hiệu quả kinh ngạc", chuyên gia truyền thông Đình Nam nói.

Chuyên gia truyền thông Đình Nam phân tích về sức hút của game “Tín đồ Phở Anh Hai”.

Ông Nam phân tích thêm, đây được coi là hiện tượng lan truyền đa tầng bởi yếu tố văn hoá, cảm xúc và cộng đồng mạng cùng hội tụ, đưa đến tốc độ lan toả chóng mặt.



Theo ghi nhận của PV Dân Việt, hàng ngàn video, clip chơi game, phân tích cốt truyện đã xuất hiện trên cộng đồng sáng tạo nói riêng và cộng đồng mạng nói chung.

Những video ngắn trên TikTok và Youtube Shorts do chính người chơi chia sẻ, tự tạo tốc độ lan truyền, gợi mở sự tò mò khiến nhiều người khác tìm và tải game.

Thậm chí, “Số 10 Đan Phượng” còn trở thành địa chỉ hot trên Google Maps, người dùng lập nhóm fan “Tín đồ Phở Anh Hai”, và có người mở shop bán áo thun in hình anh Hai.

Ở góc độ chuyên môn, nhiều chuyên gia về game "mổ xẻ" trên các diễn đàn, cộng đồng game rằng, nếu chỉ đơn thuần là trò chơi nấu phở, “Phở Anh Hai” đã không thể tạo cơn sốt. Điều khiến người chơi bùng nổ chia sẻ chính là nỗi tò mò và sợ hãi pha trộn trong gameplay.

Theo đó, người chơi bắt đầu trong không khí thân quen, nhưng càng đi sâu càng phát hiện những chi tiết kỳ lạ. Khách hàng có hành vi bất thường, âm thanh lạ, và câu chuyện ngầm về “bí mật của anh Hai”. Mỗi người chơi lại có một giả thuyết khác nhau, chia sẻ lên TikTok, Reddit, YouTube với tiêu đề như “Sự thật đằng sau quán phở 10 Đan Phượng”, “Anh Hai là ai?”, “Game Việt mà như phim kinh dị Nhật”.

Và chính sự mập mờ có chủ đích của tác giả trong việc không giải thích rõ cốt truyện, để cộng đồng tự bàn luận, đã tạo ra hiệu ứng tương tác dây chuyền. Khi người chơi trở thành người kể chuyện, game tự động được lan truyền qua hàng triệu lượt xem.

Chuyên gia truyền thông Đình Nam cũng cho rằng Game "Tiệm Phở của Anh Hai" đã "đánh trúng tâm lý người trẻ Việt trong thời đại mạng xã hội". Tựa game mang đến cảm giác cho người chơi vừa an toàn lại thân thuộc và vừa bất ngờ nhưng cũng pha thêm chút rùng rợn.

"Rõ ràng, việc game “Tiệm Phở Của Anh Hai” tạo sức hút, cơn sốt lớn cho thấy, đôi khi chỉ cần ý tưởng đủ gần gũi, cảm xúc đủ mạnh và truyền thông đủ tự nhiên, một sản phẩm nhỏ bé cũng có thể làm nên “cơn địa chấn” trên mạng xã hội", chuyên gia Đình Nam nhấn mạnh.