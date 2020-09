Sức mạnh của băng đảng "làm chủ" cả Mexico, băng của El Chapo không sánh kịp

Băng đảng CJNG. Ảnh: Mexico News Daily

Tờ The Sun hôm 13/9 đưa tin, băng đảng Jalisco New Generation (CJNG) do Nemesio Oseguera Cervantes (El Mencho) cầm đầu hiện đã củng cố quyền lực ở ít nhất 35 bang ở Mexico và Puerto Rico.

Sự trỗi dậy của băng đảng này bộc lộ rõ nhất là sự tàn nhẫn khi chúng tra tấn và đối xử tàn bạo với các nạn nhân hoặc đối thủ: moi nội tạng, ném xác nạn nhân vào thùng axit và nhắm cả vào các đối tượng là phụ nữ có thai.

Giới chức Mexico ước tính CJNG kiểm soát 1/3 tổng số ma túy buôn lậu vào Mỹ. Châu Âu và châu Á cũng đang trở thành mục tiêu nhắm đến của CJNG khi băng đảng này liên kết với tội phạm có tổ chức ở nước ngoài.

CJNG đã vượt mặt và lấn át băng đảng Sinaloa của trùm ma túy khét tiếng El Chapo sau khi tên này bị bắt giữ và dẫn độ tới Mỹ. Băng Sinaloa hiện vẫn do các con trai của El Chapo và Ismael Zambada (El Mayo), thân tín của El Chapo, cầm đầu.

Tiến sĩ Robert J Bunker, giám đốc nghiên cứu và phân tích của công ty LLC (Mỹ), chia sẻ với Daily Star rằng, tập đoàn tội phạm của El Chapo giờ đang hoạt động "dưới bóng" của CJNG.

"Lực lượng liên bang Mexico có năng lực quân sự và hỏa lực mạnh hơn nhiều so với các băng đảng tội phạm. Nhưng vấn đề là lực lượng liên bang bị phân tán ra khắp các quận trên cả nước để ứng phó với các cuộc nổi dậy của tội phạm, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

CJNG dường như đã kiểm soát rộng lớn hơn băng đảng Sinaloa trên khắp Mexico và khu vực nước ngoài. Dù Sinaloa vẫn mạnh ở các vùng mà tổ chức tội phạm này kiểm soát nhưng so với CJNG thì đã không còn tương xứng.

Hồi tháng 7, video xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội Mexico cho thấy hàng chục tay súng của CJNG mặc trang phục như quân đội và trang bị súng ống, xe bọc thép, đứng hô vang tên của El Mencho.

"Đoạn video này hoàn toàn chính xác. Đó là người của El Mencho. Tôi đã theo dõi sát sao các video tuyên truyền của CJNG trong vài năm nay, lực lượng của băng đảng này ngày càng được đào tạo tinh vi và phức tạp hơn", tiến sĩ Bunker chia sẻ.