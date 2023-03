Sudico đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10-15% trong năm 2023

Đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2022

Phát biểu tại ĐHĐCĐ, Chủ tịch HĐQT Sudico, ông Đỗ Văn Bình cho biết, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Sudico có sự tăng trưởng, đảm bảo đúng như kế hoạch đã đề ra. Theo đó, năm 2022, mặc dù tổng giá trị đầu tư của tổ hợp cũng như Công ty mẹ giảm nhẹ so với năm trước, Sudico vẫn đạt tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều tăng so với năm 2021. Trong đó chỉ tiêu tổng doanh thu Công ty mẹ là 511 tỷ đồng – so với năm 2021 đạt 139%.

Về lợi nhuận trước thuế, Công ty mẹ thu về 172 tỷ đồng – tương ứng 337% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế của toàn tổ hợp đạt 176 tỷ đồng.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ năm 2023 của Sudico.

Trong năm vừa qua, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của HĐQT, ban Tổng giám đốc điều hành đã đoàn kết toàn thể cán bộ công nhân viên Sudico, chủ động, nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Năm 2022 kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, cạnh tranh giữa các nền kinh tế lớn ngày càng phức tạp, cùng với tác động tiêu cực của xung đột Nga - Ukraine đến kinh tế nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thị trường bất động sản trong nước rất khó khăn, thanh khoản kém, đặt ra nhiều thách thức cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Sudico.

Tuy nhiên, nhờ tinh thần vượt khó đã trở thành nét văn hóa của doanh nghiệp sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Sudico đã dần khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh và chăm lo tốt đời sống người lao động.

Với kết quả sản xuất kinh doanh ổn định trong năm 2022, cùng với những mục tiêu và định hướng nêu trên, ĐHĐCĐ 2023 đặt một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của công ty, mở ra những cơ hội để Sudico phát triển mạnh mẽ hơn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo đem lại lợi ích lớn hơn cho các cổ đông cũng như đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội.

Tận dụng khai thác mặt bằng dự án khu đô thị

Năm 2023, Sudico đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10 -15%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong điều kiện thị trường bất động sản còn trầm lắng, Sudico lập kế hoạch với nhiều giải pháp cụ thể bám sát thực tiễn.

Trước hết, với dự án trọng điểm Nam An Khánh, Sudico chú trọng đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thi công công trình kiến trúc nội khu. Các dự án như KĐT Nam An Khánh, khu du lịch sinh thái Sông Đà – Ngọc Vừng, dự án khu nhà ở Văn La, khu đô thị Hòa Hải – Đà Nẵng sẽ tập trung hoàn thiện pháp lý. Sudico dự kiến, khi các dự án được đưa vào đầu tư, kinh doanh thương mại sẽ giúp doanh nghiệp này gia tăng giá trị và đảm bảo lợi nhuận ổn định.

Với mảng phát triển dự án trong năm 2023, Sudico đặt kế hoạch tiếp tục nắm bắt cơ hội để phát triển những dự án có tiềm năng và chi phí đầu vào thấp; Tận dụng những chính sách ưu đãi của Chính phủ đổi với thị trường bất động sản để huy động vốn giá rẻ cho hoạt động đầu tư.

Đặc biệt, Sudico có định hướng tăng cường mở rộng liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài có thương hiệu và năng lực tài chính để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư ngoại đối với cổ phiếu SJS.

Trong tầm nhìn trung và dài hạn, cơ cấu tỷ trọng sản phẩm công ty bao gồm: 65 – 70% là kinh doanh nhà và đô thị, 15 – 20% kinh doanh khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Kinh doanh dịch vụ giá trị gia tăng đô thị chiếm tỷ trọng từ 5 - 10% tổng giá trị sản xuất của Sudico. Năm 2023, công ty đặt mục tiêu về chiến lược khai thác giá trị gia tăng khu đô thị, cung cấp đồng bộ các dịch vụ quản lý vận hành khu đô thị và cho thuê mặt bằng các dự án do Sudico làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, HĐQT Sudico xác định định hướng xây dựng và phát triển công ty thành một trong những doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh nhà ở, khu đô thị, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp; có năng lực tài chính mạnh, có thị phần chi phối và có các sản phẩm bất động sản có chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật cao.