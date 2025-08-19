Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Thể thao
Thứ ba, ngày 19/08/2025 10:10 GMT+7

Sun Yingsha: Báu vật của bóng bàn Trung Quốc và câu chuyện về những thất bại

+ aA -
Vân Khánh Thứ ba, ngày 19/08/2025 10:10 GMT+7
Đối với đa phần người hâm mộ Trung Quốc, tay vợt bóng bàn số một thế giới Sun Yingsha giống như một báu vật chứ không đơn thuần là nhân vật thể thao.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sun Yingsha và câu chuyện về những thất bại

Sun Yingsha sinh ngày 4 tháng 11 năm 2000 tại Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Từ nhỏ, cô sống cùng ông bà vì bố mẹ bận công việc, và cũng chính ông bà đã mở đầu cho những năm tháng chơi bóng bàn của Sun Yingsha bằng cách dựng một bàn đánh ngoài sân .

Tuy nhiên, như vậy là chưa đủ để Sun Yingsha có thhể theo đuổi sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp của mình.

Trong cuộc thi tuyển chọn tài năng trẻ của đội tuyển Hà Bắc, Sun Yingsha không xếp hạng nhất nhưng lại lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện khi đó với kĩ năng cơ bản vững chắc, sự chín chắn và ổn định so với độ tuổi của mình. Trong số 100 tuyển thủ lúc đó, Yingsha là người nhỏ tuổi nhất cả về độ tuổi lẫn thể chất nhưng lại khá mạnh mẽ lúc chuẩn bị trả giao bóng. Không chỉ có vậy, sự ổn định và chín chắn còn được Sun Yingsha thể hiện ở việc không hoảng loạn mà la hét trên sân như những đứa trẻ khác, sự quyết tâm cao độ và khả năng phòng thủ rất tốt.

Sau khi kì tuyển chọn kết thúc, trong 100 tuyển thủ tham gia, tỉnh Hà Bắc quyết định giữ lại 26 cái tên xuất sắc nhất để tập huấn, rèn luyện. Chỉ sau hơn 1 tháng huấn luyện hệ thống, cô bé Sun Yingsha đã từ hạng ba vươn lên hạng nhất, và kể từ khi đó, không ai có thể làm lung lay vị trí top 1 của Sha trong đội.

Ngay khi tưởng chừng mọi việc luôn phát triển theo chiều hướng tốt đẹp cùng xuất phát điểm tương đối khả quan thì Sun Yingsha lại phải đối mặt với khó khắn lớn nhất của cuộc đời mình vào thời điểm đó. Khó khăn ấy không nằm ở kĩ thuật cũng chẳng phải là bản lĩnh hay tâm lý mà là thể chất – thứ quyết định rất lớn đến sự nghiệp và thành công của một vận động viên.

Trong khi những đứa trẻ khác cao lên vùn vụt thì cô bé Sun Yingsha vẫn luôn dậm chân tại chỗ, điều duy nhất phát triển ở truyền nhân của Ma Long lúc đó là kĩ thuật và ý chí. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp bóng bàn của Yingsha khi các vận động viên nữ dù có chiều cao khả quan vẫn sẽ gặp khó khăn trong việc bảo vệ khu vực bàn chứ chưa kể đến việc nếu so sánh với các đối thủ ngoại tỉnh vào thời điểm đó thì sức mạnh của Sha cũng chưa thể gọi là xuất sắc, nổi bật để có thể bù đắp vào nhược điểm về thể hình của bản thân.

Sang đến năm 2012, Sha bắt đầu đại diện đội Hà Bắc tham gia giải đấu Khu vực miền Bắc toàn quốc. Trong trận chung kết đơn nữ năm đó, đối thủ của Yingsha là Sun Yizhen đến từ Sơn Đông – người có thể chất vượt trội hơn cô bé Sha lúc đó rất nhiều. Kết quả Sun Yingsha thua với tỷ số 1-3. Đây cũng chính là minh chứng rõ nét cho hậu quả về sự hạn chế thể chất của vận động viên sinh năm 2000 vào thời điểm đó.

Nhưng thay vì từ bỏ, cô bé Yingsha lại lao đầu vào tập luyện, bắt đầu từ nền tảng kỹ thuật cơ bản, huấn luyện viên yêu cầu Sha phải rèn luyện vững chắc khả năng giữ bóng hai bên bàn, điều chỉnh nhịp độ bóng và trên hết là phòng thủ toàn diện. Chưa dừng lại ở đó, Sha còn bị bắt buộc phải tăng cường điều chỉnh tốc độ hai bên, khả năng bảo vệ cánh phải, chuyển đổi linh hoạt giữa phòng thủ và tấn công,…Những bài tập có chủ đích trong thời gian dài đã đem lại hiệu quả khi trong phần lớn các trận đấu, Yingsha có thể giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng do hạn chế về chiều cao.

Tưởng chừng mọi việc sẽ lại đi vào quỹ đạo suôn sẻ, thuận lợi thì ngay trong giải Vô địch bóng bàn thiếu niên Toàn quốc năm 2013, cô bé 13 tuổi Sun Yingsha khi đó sau khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh lại thua với tỷ số 3-4 trước Wang Manyu trong trận chung kết. Theo chính sách tuyển chọn vận động viên của đội tuyển quốc gia khi đó, chỉ nhà vô địch đơn nam, đơn nữ của giải thiếu niên mới được vào đội 2 tuyển Quốc gia. Đây cũng là lần đầu tiên Sun Yingsha vụt mất cơ hội vào đội tuyển Quốc gia của mình.

Nếu thành công là thứ ai cũng mong muốn thì thất bại lại là điều chẳng ai hi vọng sẽ xảy ra, nhưng Sun Yingsha năm 14 tuổi lại một lần nữa phải đối diện với thất bại khi vụt mất cơ hội lên tuyển quốc gia của mình. Tại giải Vô địch thiếu niên Toàn quốc năm 2014, Sha bất ngờ thua Guo Yuhan của đội Bắc Kinh ở vòng 16 – và cũng chính năm đó, tuyển quốc gia đưa ra chính sách mới khi 2 vận động viên giành vị trí đầu ở nội dung đơn nữ sẽ được vào đội 2 của tuyển quốc gia. Điều này đồng nghĩa với việc nếu dành được thành tích như năm trước thì Sun Yingsha đã có thể trở thành thành viên đội tuyển quốc gia. Đây cũng chính thức đánh dấu việc lần thứ 2 Sun Yingsha vụt mất cơ hội của chính mình.

Phải mãi đến năm 2015 khi tham gia Giải vô địch thiếu niên toàn quốc và giành chức vô địch trước Qian Tianyi với tỷ sổ 4-2, Sun Yingsha mới chính thức được vào đội 2 của tuyển quốc gia.

Sự nghiệp và những bước tiến rực rỡ

Trải qua 2 năm đào tạo chuyên nghiệp ở đội tuyển quốc gia, vào năm 2018 tại Đại hội Thể thao Trẻ châu Á (Youth Olympic Games) ở Buenos Aires, Sun Yingsha xuất sắc giành chiến thắng ở vòng chung kết, huy chương vàng cá nhân và huy chương vàng đồng đội hỗn hợp – trở thành một trong số ít vận động viên giữ cả hai danh hiệu lớn ở độ tuổi còn rất trẻ cùng lúc.

Sang đến 2019, đây là năm bùng nổ của vận động viên sinh năm 2000 ở cấp độ chuyên nghiệp khi cái tên Sun Yingsha liên tiếp vô địch tại các giải mở rộng như: Japan Open, Australia Open, German Open và Asian Championships.

Olympic Tokyo 2020- kỳ Olympic đầu tiên của Sun Yingsha, khác với sự lo lắng và hồi hộp của nhiều đồng nghiệp, Sun vẫn vô cùng tự tin và bình tĩnh, cũng chính nhờ vào sự tự tin, bình tĩnh đó mà cô đã trở thành vận động viên bóng bàn Trung Quốc trẻ nhất đoạt huy chương ở nội dung đơn (hạng nhì, bạc), cùng huy chương vàng đồng đội nữ.

Tháng 1 năm 2022 cô trở thành người đầu tiên sinh từ năm 2000 trở đi đạt hạng 1 thế giới.

Thừa thắng xông lên, năm 2023 tại Singapore Smash (WTT Grand Smash), Sha lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu giành cả 3 huy chương vàng (đơn, đôi và đôi hỗn hợp), đồng thời dẫn đầu thế giới ở cả ba nội dung.

Chưa dừng lại ở đó, nữ vận động viên quê Hà Bắc tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập các danh hiệu của mình khi liên tiếp giành được hai chức vô địch đơn nữ danh giá tại World Championship 2023 và World Cup 2024.

Cũng trong năm 2024, tại WTT Champion Macao, Sun Yingsha lại tiếp tục vượt qua Wang Yidi để dành chức vô địch thứ ba trong năm cho bản thân, nâng tổng số danh hiệu WTT Champions lên con số 5 may mắn.

Nhân cách và tầm ảnh hưởng

1. Bền bỉ và kiên định

Xa bố mẹ, gia đình từ khi còn rất nhỏ, bên cạnh việc học cách tự lập để chăm sóc bản thân, Sun Yingsha còn nổi bật nhờ sức mạnh tinh thần, khả năng giữ bình tĩnh trước áp lực và học hỏi từ thất bại. Cô từng bị phê bình, trải qua vô số lần bị bạo lực mạng và chịu hình phạt khi rèn luyện, nhưng không vì vậy mà cô gái họ Sun nhụt chí, thậm chí cô còn biến đó trở thành sức mạnh, giúp bản thân vươn xa trên con đường sự nghiệp.

2. Khiêm nhường và biết học hỏi

Dù có thành tích cá nhân và đồng đội vô cùng xuất sắc, nhưng không phải vì vậy mà Sun Yingsha mắc bệnh ngôi sao như các siêu sao làng túc cầu. Ngược lại cô chia sẻ mình luôn cố gắng, không bằng lòng với chính mình và học hỏi từ đối thủ, ví dụ như Mima Ito, để không ngừng tiến bộ. Bên cạnh đó, sự nghiệp bóng bàn tuy đem lại cho Sun Yingsha nguồn tài chính lớn nhưng cô vẫn quyết tâm theo đuổi học vấn và xuất sắc tốt nghiệp khoa Quản trị nhân sự tại Đại học Thượng Hải danh giá.

3. Đối xử thân thiện với đồng nghiệp và đối thủ

Trong một trải nghiệm tại Olympic, sau khi đánh bại tay vợt 61 tuổi Ni Xia Lian, Sun vẫn thể hiện sự tôn trọng khi bà nhận tràng vỗ tay từ khán giả. Trên Reddit, người hâm mộ khen ngợi cô vì tinh thần thể thao và tình cảm ấm áp: “After winning the gold … she guided … an unprecedented selfie … representing peace, hope and sportsmanship.”

4. Người đại diện danh giá

Tại lễ bế mạc Olympic Paris 2024, cô vinh dự được đại diện không chỉ cho Trung Quốc mà là toàn châu Á để tham gia nghi thức dập tắt ngọn lửa Olympic. Sun Yingsha cũng chính là người phụ nữ đầu tiên tại các kỳ Oplympic trong lịch sử nhận được niềm tự hào này.

Sun Yingsha không chỉ là một tay vợt nữ có tài năng vượt trội, mà còn là biểu tượng của tinh thần thể thao hiện đại và truyền cảm hứng cho nhiều người. Cô kết hợp tài năng, tính cách ấm áp và sự đổi mới sáng tạo nhằm tạo nên một hình mẫu lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời góp phần đưa bóng bàn đến gần hơn với mọi người, mọi lứa tuổi.

Tham khảo thêm

Giải vô địch Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 17: Báo NTNN/Dân Việt giành 2 HCV

Giải vô địch Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 17: Báo NTNN/Dân Việt giành 2 HCV

Khai mạc Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo Hànộimới mở rộng lần thứ XI năm 2024

Khai mạc Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo Hànộimới mở rộng lần thứ XI năm 2024

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Rời Becamex TP.HCM, Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới

Do không tìm được phong độ tại Becamex.TP.HCM, tiền đạo Hà Đức Chinh đã quyết định chuyển đến đầu quân cho 1 đội bóng tại phía Bắc. Mới đây, fanpage chính thức của Bắc Ninh FC đã công bố bản hợp đồng mang tên Hà Đức Chinh.

Rời CLB Trường Tươi Đồng Nai, Hồ Tuấn Tài 1m75 tái hợp HLV Nguyễn Anh Đức

Thể thao
Rời CLB Trường Tươi Đồng Nai, Hồ Tuấn Tài 1m75 tái hợp HLV Nguyễn Anh Đức

Tin tối (18/8): Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung được gọi lên U23 Việt Nam?
5

Thể thao
Tin tối (18/8): Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung được gọi lên U23 Việt Nam?

Dàn cựu cầu thủ Nam Định “đổ bộ” CLB Long An

Thể thao
Dàn cựu cầu thủ Nam Định “đổ bộ” CLB Long An

SLNA thanh lý tuyển thủ quốc gia Trinidad & Tobago đá 74 phút đã nhận thẻ đỏ?

Thể thao
SLNA thanh lý tuyển thủ quốc gia Trinidad & Tobago đá 74 phút đã nhận thẻ đỏ?

Đọc thêm

Kim Tae Hee lần đầu tiết lộ diện mạo hai con gái và chuyện tình với Bi Rain
Văn hóa - Giải trí

Kim Tae Hee lần đầu tiết lộ diện mạo hai con gái và chuyện tình với Bi Rain

Văn hóa - Giải trí

Kim Tae Hee lần đầu tham gia talk show sau 15 năm vắng bóng, chia sẻ về cuộc sống gia đình, con cái và tình yêu với chồng là nam ca sĩ Bi Rain.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng chỉ đạo rất quyết liệt để giải quyết nhà ở cho công nhân
Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng chỉ đạo rất quyết liệt để giải quyết nhà ở cho công nhân

Tin tức

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, hiện nay Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo rất quyết liệt để giải quyết nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội với đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 phải thực sự chu đáo và bảo đảm an ninh, an toàn…

Tử vi ngày mai: 4 con giáp phất lên trước tháng 7 Âm lịch, sự nghiệp có tin vui, tiền bạc thêm căng ví
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp phất lên trước tháng 7 Âm lịch, sự nghiệp có tin vui, tiền bạc thêm căng ví

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp này đón tin vui trước tháng 7 Âm lịch, nỗ lực và sự cống hiến lâu dài của họ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Bàng hoàng phát hiện 2 thi thể đang phân hủy nổi dưới mương nước ở Nghệ An
Tin tức

Bàng hoàng phát hiện 2 thi thể đang phân hủy nổi dưới mương nước ở Nghệ An

Tin tức

Trong lúc đi cắt cỏ, một người dân ở xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An phát hiện 2 thi thể dưới mương nước. Hai thi thể đang trong quá trình phân hủy. Hiện, cơ quan điều tra đang xác định danh tính, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Không thể để TP.HCM, một 'siêu đô thị' lại… thiếu vắng cây xanh
Chuyển động Sài Gòn

Không thể để TP.HCM, một "siêu đô thị" lại… thiếu vắng cây xanh

Chuyển động Sài Gòn

Rất nhiều ý kiến xác đáng, sát với thực tiễn TP.HCM đã được các đại biểu phát biểu, tại buổi góp ý cho Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần 1, nhiệm kỳ 2026 – 2030. Đặc biệt, ông "hội đồng" Khoa năm nào có ý kiến không thể chấp nhận TP.HCM – một "siêu đô thị" lại vắng bóng cây xanh.

Phó Bí thư TP.HCM yêu cầu xã đảo độc đáo này phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái
Chuyển động Sài Gòn

Phó Bí thư TP.HCM yêu cầu xã đảo độc đáo này phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái

Chuyển động Sài Gòn

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông nhận định, Thạnh An là xã đảo nằm biệt lập ngay cửa biển Cần Giờ và hệ sinh thái độc đáo, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

'Trật đường ray bất cứ lúc nào': Kế hoạch hòa bình mới của ông Trump cho Ukraine khiến giới phân tích choáng váng
Thế giới

'Trật đường ray bất cứ lúc nào': Kế hoạch hòa bình mới của ông Trump cho Ukraine khiến giới phân tích choáng váng

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố tầm nhìn về một kế hoạch hòa bình cho cuộc chiến giữa Nga và Ukraine trên tài khoản Truth Social nhưng một số chuyên gia nhận định sáng kiến này có thể “trật bánh bất cứ lúc nào”.

Có bao nhiêu cầu thủ Việt kiều thi đấu tại V.League 2025/2026?
Thể thao

Có bao nhiêu cầu thủ Việt kiều thi đấu tại V.League 2025/2026?
6

Thể thao

Tính đến thời điểm này, V.League 2025/2026 có 20 cầu thủ Việt kiều được đăng ký thi đấu.

Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền: 'Cảm xúc của 'Mưa đỏ' sẽ theo tôi đến cuối đời!'
Văn hóa - Giải trí

Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền: "Cảm xúc của 'Mưa đỏ' sẽ theo tôi đến cuối đời!"

Văn hóa - Giải trí

Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền, đã chia sẻ với Dân Việt quá trình làm phim “Mưa đỏ” - tác phẩm chiến tranh có quy mô lớn nhất của Điện ảnh QĐND trong 20 năm trở lại đây.

Một HTX ở Cà Mau trồng loại quả ngon giàu beta-caroten, thơm khắp đồng, ra trái quá trời, bán thẳng lên TPHCM
Nhà nông

Một HTX ở Cà Mau trồng loại quả ngon giàu beta-caroten, thơm khắp đồng, ra trái quá trời, bán thẳng lên TPHCM

Nhà nông

Từ sáng sớm, tại khu trồng mướp hương, không khí tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và tưới tiêu Quyết Tiến (HTX Quyết Tiến), ấp Mỹ I, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau mới (trước sáp nhập tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, xã Phước Long thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) rộn ràng như phiên chợ nhỏ. Người thu hoạch, người phân loại, người bốc xếp bắp, mướp hương lên xe để kịp chuyển hàng đến các chợ đầu mối ở TP Hồ Chí Minh.

Ở xã mới này của tỉnh Đắk Lắk trồng hơn 5.000ha 'cây tiền tỷ', nữ Bí thư Đảng ủy livestream bán sầu riêng
Nhà nông

Ở xã mới này của tỉnh Đắk Lắk trồng hơn 5.000ha "cây tiền tỷ", nữ Bí thư Đảng ủy livestream bán sầu riêng

Nhà nông

Nữ Bí thư xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, sẽ trực tiếp livestream bán sầu riêng vào ngày 24/8 để quảng bá nông sản địa phương. Phiên bán hàng trực tuyến mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn như quà tặng, giảm giá và miễn phí giao hàng toàn quốc.

Ra thăm lờ bắt cá, bất ngờ bắt được con động vật hoang dã này, một người nộp ngành chức năng
Nhà nông

Ra thăm lờ bắt cá, bất ngờ bắt được con động vật hoang dã này, một người nộp ngành chức năng

Nhà nông

Tình cờ thấy một con động vật hoang dã là một con rái cá chui vào cái lừ (cái lờ bắt cá), chị Xuân, một nông dân ở xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị (xã Hiếu Giang trước đây thuộc huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đã gọi điện báo cơ quan chức năng để xử lý. Rái cá là động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB.

Đánh bại ĐT nữ Thái Lan 3-1, ĐT nữ Việt Nam giành vị trí thứ 3
Thể thao

Đánh bại ĐT nữ Thái Lan 3-1, ĐT nữ Việt Nam giành vị trí thứ 3

Thể thao

Ở trận tranh hạng 3 giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, ĐT nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại ĐT nữ Thái Lan với tỷ số 3-1 nhờ các pha làm bàn của Hải Yến, Huỳnh Như và Bích Thùy.

Vụ án 'gà lôi trắng': Bản án hình sự sơ thẩm bị kháng nghị trong trường hợp nào?
Bạn đọc

Vụ án "gà lôi trắng": Bản án hình sự sơ thẩm bị kháng nghị trong trường hợp nào?

Bạn đọc

Từ vụ án “gà lôi trắng” ở Hưng Yên, Chánh án TAND tỉnh đã có văn bản kiến nghị Viện trưởng VKSND cùng cấp kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm. Vấn đề dư luận quan tâm lúc này: Trường hợp nào bản án hình sự sơ thẩm bị kháng nghị và quy trình xử lý kháng nghị được tiến hành ra sao?

Tổng thống Pháp Macron bất ngờ gửi cảnh báo sắc lạnh tới Nga
Thế giới

Tổng thống Pháp Macron bất ngờ gửi cảnh báo sắc lạnh tới Nga

Thế giới

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nếu các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine thất bại, cộng đồng quốc tế sẽ chuẩn bị tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông Macron cũng gợi ý thành phố Geneva (Thụy Sĩ) có thể là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Nhiều tàu cá từ TPHCM hướng lên phía Bắc hành nghề đánh bắt, nhưng tới Đà Nẵng là mất tín hiệu
Nhà nông

Nhiều tàu cá từ TPHCM hướng lên phía Bắc hành nghề đánh bắt, nhưng tới Đà Nẵng là mất tín hiệu

Nhà nông

Nhiều tàu cá TPHCM di chuyển ra phía Bắc hành nghề đánh bắt hải sản, đến cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng là mất tín hiệu giám sát hành trình. Thành phố đã có kiến nghị gửi các bên liên quan phối hợp xử lý

Sĩ Nhiếp có vai trò như thế nào trong lịch sử Việt Nam?
Đông Tây - Kim Cổ

Sĩ Nhiếp có vai trò như thế nào trong lịch sử Việt Nam?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên có phần Sĩ Vương (Sĩ Nhiếp). Vậy Sĩ Nhiếp là ai, có vai trò thế nào trong lịch sử Việt Nam?

Công an tỉnh Lâm Đồng khống chế 4 đối tượng có hành vi chống lực lượng công an đang làm nhiệm vụ
Pháp luật

Công an tỉnh Lâm Đồng khống chế 4 đối tượng có hành vi chống lực lượng công an đang làm nhiệm vụ

Pháp luật

Ngày 19/8, Công an xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khống chế 4 đối tượng đi trên ôtô nghi vấn sử dụng ma túy, có hành vi tông vào 4 xe máy của công an đang làm nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Đình Khang giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030
Xã hội

Ông Nguyễn Đình Khang giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

Xã hội

Chiều 19/8, Tổng liên đoàn Lao động đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cổ phiếu bất động sản 'tím lịm' nhưng bị Vingroup ghìm chân, VN-Index neo trên 1.650 điểm
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản "tím lịm" nhưng bị Vingroup ghìm chân, VN-Index neo trên 1.650 điểm

Nhà đất

Sắc xanh, tím lan tỏa trên bảng điện tử phiên 19/8 giúp bất động sản bứt tốc, song bộ 3 cổ phiếu Vingroup đi ngang khiến chỉ số ngành chỉ nhích 0,52% lên 81,26 điểm.

Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Lạt sẽ có bể bơi, khu tập Golf
Thể thao

Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Lạt sẽ có bể bơi, khu tập Golf

Thể thao

Sau khi hoàn thành khu B3, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) sẽ có bể bơi, khu tập golf và hạ tầng kỹ thuật đạt chuẩn.

Thái Nguyên công bố danh sách 60 vị trí quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội
Nhà đất

Thái Nguyên công bố danh sách 60 vị trí quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội

Nhà đất

Sở Xây dựng Thái Nguyên vừa công bố danh mục 60 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích gần 177 ha. Đáng chú ý, nhiều dự án đã có nhà đầu tư quan tâm, hứa hẹn vượt chỉ tiêu năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Bhutan
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Bhutan

Thế giới

Chiều 19/8/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Gói thầu thiết bị 'thông minh' hơn 3 tỷ đồng của Điện lực miền Bắc: Chỉ đích danh iPhone 16?
Kinh tế

Gói thầu thiết bị "thông minh" hơn 3 tỷ đồng của Điện lực miền Bắc: Chỉ đích danh iPhone 16?

Kinh tế

Công ty Công nghệ thông tin điện lực Miền Bắc (chi nhánh EVNNPC) vừa gây chú ý với thông tin công bố về gói thầu "Mua sắm thiết bị thông minh phục vụ sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số cho Cơ quan EVNNPC" với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Khởi công siêu tổ hợp văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ gần 80.000 tỷ đồng do Sun Group đầu tư tại Đà Nẵng
Kinh tế

Khởi công siêu tổ hợp văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ gần 80.000 tỷ đồng do Sun Group đầu tư tại Đà Nẵng

Kinh tế

Ngày 19/8, Tập đoàn Sun Group phối hợp cùng UBND Thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công siêu dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) đẳng cấp quốc tế. Công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

TP.HCM khởi động dự án mới, tăng nguồn cung nhà ở xã hội
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM khởi động dự án mới, tăng nguồn cung nhà ở xã hội

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM vừa tiến hành khởi công Dự án nhà ở xã hội HUD Thủ Đức tại phường Hiệp Bình. Dự án có tổng diện tích sàn gần 30.000 m2, dự kiến cung cấp hơn 200 căn hộ phục vụ người dân.

Nữ Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân, Hà Nội đảm nhiệm chức vụ mới
Tin tức

Nữ Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân, Hà Nội đảm nhiệm chức vụ mới

Tin tức

Bà Bùi Huyền Mai, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân được điều động về công tác tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực.

Vingroup nhận Huân chương lao động hạng Nhất vì thành tích đặc biệt xuất sắc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia
Tin tức

Vingroup nhận Huân chương lao động hạng Nhất vì thành tích đặc biệt xuất sắc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

Tin tức

Tập đoàn Vingroup vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc tổ chức triển khai xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Sắp xuất hiện trang trại nuôi lợn 'siêu khủng' ở tỉnh Quảng Trị, công nghệ từ tập đoàn nuôi heo lớn nhất thế giới
Nhà nông

Sắp xuất hiện trang trại nuôi lợn "siêu khủng" ở tỉnh Quảng Trị, công nghệ từ tập đoàn nuôi heo lớn nhất thế giới

Nhà nông

Một trang trại quy mô 15.000 lợn nái, 450.000 lợn thịt vừa được Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) tổ chức khởi công tại Quảng Trị với công nghệ được chuyển giao từ tập đoàn chăn nuôi heo lớn nhất thế giới đến từ Trung Quốc.

Tin đọc nhiều

1

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới
6

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới

2

Rời Becamex TP.HCM, Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới

Rời Becamex TP.HCM, Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới

3

Loài “cọp nước” sông Đà, đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ (mới), thực ra là con gì mà lắm người kỳ công tìm bắt?

Loài “cọp nước” sông Đà, đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ (mới), thực ra là con gì mà lắm người kỳ công tìm bắt?

4

Vì sao Tôn Quyền được coi là "Đại hoàng đế" duy nhất trong lịch sử Trung Quốc?

Vì sao Tôn Quyền được coi là 'Đại hoàng đế' duy nhất trong lịch sử Trung Quốc?

5

Vụ 13 hộ dân ở Hưng Yên bị thu hồi đất nhưng chưa nhận được đền bù, xã Yên Mỹ báo cáo tỉnh về phương án giải quyết

Vụ 13 hộ dân ở Hưng Yên bị thu hồi đất nhưng chưa nhận được đền bù, xã Yên Mỹ báo cáo tỉnh về phương án giải quyết