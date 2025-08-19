Sun Yingsha: Báu vật của bóng bàn Trung Quốc và câu chuyện về những thất bại

Sun Yingsha và câu chuyện về những thất bại

Sun Yingsha sinh ngày 4 tháng 11 năm 2000 tại Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Từ nhỏ, cô sống cùng ông bà vì bố mẹ bận công việc, và cũng chính ông bà đã mở đầu cho những năm tháng chơi bóng bàn của Sun Yingsha bằng cách dựng một bàn đánh ngoài sân .



Tuy nhiên, như vậy là chưa đủ để Sun Yingsha có thhể theo đuổi sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp của mình.

Trong cuộc thi tuyển chọn tài năng trẻ của đội tuyển Hà Bắc, Sun Yingsha không xếp hạng nhất nhưng lại lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện khi đó với kĩ năng cơ bản vững chắc, sự chín chắn và ổn định so với độ tuổi của mình. Trong số 100 tuyển thủ lúc đó, Yingsha là người nhỏ tuổi nhất cả về độ tuổi lẫn thể chất nhưng lại khá mạnh mẽ lúc chuẩn bị trả giao bóng. Không chỉ có vậy, sự ổn định và chín chắn còn được Sun Yingsha thể hiện ở việc không hoảng loạn mà la hét trên sân như những đứa trẻ khác, sự quyết tâm cao độ và khả năng phòng thủ rất tốt.

Sau khi kì tuyển chọn kết thúc, trong 100 tuyển thủ tham gia, tỉnh Hà Bắc quyết định giữ lại 26 cái tên xuất sắc nhất để tập huấn, rèn luyện. Chỉ sau hơn 1 tháng huấn luyện hệ thống, cô bé Sun Yingsha đã từ hạng ba vươn lên hạng nhất, và kể từ khi đó, không ai có thể làm lung lay vị trí top 1 của Sha trong đội.

Ngay khi tưởng chừng mọi việc luôn phát triển theo chiều hướng tốt đẹp cùng xuất phát điểm tương đối khả quan thì Sun Yingsha lại phải đối mặt với khó khắn lớn nhất của cuộc đời mình vào thời điểm đó. Khó khăn ấy không nằm ở kĩ thuật cũng chẳng phải là bản lĩnh hay tâm lý mà là thể chất – thứ quyết định rất lớn đến sự nghiệp và thành công của một vận động viên.

Trong khi những đứa trẻ khác cao lên vùn vụt thì cô bé Sun Yingsha vẫn luôn dậm chân tại chỗ, điều duy nhất phát triển ở truyền nhân của Ma Long lúc đó là kĩ thuật và ý chí. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp bóng bàn của Yingsha khi các vận động viên nữ dù có chiều cao khả quan vẫn sẽ gặp khó khăn trong việc bảo vệ khu vực bàn chứ chưa kể đến việc nếu so sánh với các đối thủ ngoại tỉnh vào thời điểm đó thì sức mạnh của Sha cũng chưa thể gọi là xuất sắc, nổi bật để có thể bù đắp vào nhược điểm về thể hình của bản thân.

Sang đến năm 2012, Sha bắt đầu đại diện đội Hà Bắc tham gia giải đấu Khu vực miền Bắc toàn quốc. Trong trận chung kết đơn nữ năm đó, đối thủ của Yingsha là Sun Yizhen đến từ Sơn Đông – người có thể chất vượt trội hơn cô bé Sha lúc đó rất nhiều. Kết quả Sun Yingsha thua với tỷ số 1-3. Đây cũng chính là minh chứng rõ nét cho hậu quả về sự hạn chế thể chất của vận động viên sinh năm 2000 vào thời điểm đó.

Nhưng thay vì từ bỏ, cô bé Yingsha lại lao đầu vào tập luyện, bắt đầu từ nền tảng kỹ thuật cơ bản, huấn luyện viên yêu cầu Sha phải rèn luyện vững chắc khả năng giữ bóng hai bên bàn, điều chỉnh nhịp độ bóng và trên hết là phòng thủ toàn diện. Chưa dừng lại ở đó, Sha còn bị bắt buộc phải tăng cường điều chỉnh tốc độ hai bên, khả năng bảo vệ cánh phải, chuyển đổi linh hoạt giữa phòng thủ và tấn công,…Những bài tập có chủ đích trong thời gian dài đã đem lại hiệu quả khi trong phần lớn các trận đấu, Yingsha có thể giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng do hạn chế về chiều cao.

Tưởng chừng mọi việc sẽ lại đi vào quỹ đạo suôn sẻ, thuận lợi thì ngay trong giải Vô địch bóng bàn thiếu niên Toàn quốc năm 2013, cô bé 13 tuổi Sun Yingsha khi đó sau khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh lại thua với tỷ số 3-4 trước Wang Manyu trong trận chung kết. Theo chính sách tuyển chọn vận động viên của đội tuyển quốc gia khi đó, chỉ nhà vô địch đơn nam, đơn nữ của giải thiếu niên mới được vào đội 2 tuyển Quốc gia. Đây cũng là lần đầu tiên Sun Yingsha vụt mất cơ hội vào đội tuyển Quốc gia của mình.

Nếu thành công là thứ ai cũng mong muốn thì thất bại lại là điều chẳng ai hi vọng sẽ xảy ra, nhưng Sun Yingsha năm 14 tuổi lại một lần nữa phải đối diện với thất bại khi vụt mất cơ hội lên tuyển quốc gia của mình. Tại giải Vô địch thiếu niên Toàn quốc năm 2014, Sha bất ngờ thua Guo Yuhan của đội Bắc Kinh ở vòng 16 – và cũng chính năm đó, tuyển quốc gia đưa ra chính sách mới khi 2 vận động viên giành vị trí đầu ở nội dung đơn nữ sẽ được vào đội 2 của tuyển quốc gia. Điều này đồng nghĩa với việc nếu dành được thành tích như năm trước thì Sun Yingsha đã có thể trở thành thành viên đội tuyển quốc gia. Đây cũng chính thức đánh dấu việc lần thứ 2 Sun Yingsha vụt mất cơ hội của chính mình.



Phải mãi đến năm 2015 khi tham gia Giải vô địch thiếu niên toàn quốc và giành chức vô địch trước Qian Tianyi với tỷ sổ 4-2, Sun Yingsha mới chính thức được vào đội 2 của tuyển quốc gia.

Sự nghiệp và những bước tiến rực rỡ

Trải qua 2 năm đào tạo chuyên nghiệp ở đội tuyển quốc gia, vào năm 2018 tại Đại hội Thể thao Trẻ châu Á (Youth Olympic Games) ở Buenos Aires, Sun Yingsha xuất sắc giành chiến thắng ở vòng chung kết, huy chương vàng cá nhân và huy chương vàng đồng đội hỗn hợp – trở thành một trong số ít vận động viên giữ cả hai danh hiệu lớn ở độ tuổi còn rất trẻ cùng lúc.

Sang đến 2019, đây là năm bùng nổ của vận động viên sinh năm 2000 ở cấp độ chuyên nghiệp khi cái tên Sun Yingsha liên tiếp vô địch tại các giải mở rộng như: Japan Open, Australia Open, German Open và Asian Championships.

Olympic Tokyo 2020- kỳ Olympic đầu tiên của Sun Yingsha, khác với sự lo lắng và hồi hộp của nhiều đồng nghiệp, Sun vẫn vô cùng tự tin và bình tĩnh, cũng chính nhờ vào sự tự tin, bình tĩnh đó mà cô đã trở thành vận động viên bóng bàn Trung Quốc trẻ nhất đoạt huy chương ở nội dung đơn (hạng nhì, bạc), cùng huy chương vàng đồng đội nữ.

Tháng 1 năm 2022 cô trở thành người đầu tiên sinh từ năm 2000 trở đi đạt hạng 1 thế giới.

Thừa thắng xông lên, năm 2023 tại Singapore Smash (WTT Grand Smash), Sha lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu giành cả 3 huy chương vàng (đơn, đôi và đôi hỗn hợp), đồng thời dẫn đầu thế giới ở cả ba nội dung.



Chưa dừng lại ở đó, nữ vận động viên quê Hà Bắc tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập các danh hiệu của mình khi liên tiếp giành được hai chức vô địch đơn nữ danh giá tại World Championship 2023 và World Cup 2024.

Cũng trong năm 2024, tại WTT Champion Macao, Sun Yingsha lại tiếp tục vượt qua Wang Yidi để dành chức vô địch thứ ba trong năm cho bản thân, nâng tổng số danh hiệu WTT Champions lên con số 5 may mắn.

Nhân cách và tầm ảnh hưởng



1. Bền bỉ và kiên định

Xa bố mẹ, gia đình từ khi còn rất nhỏ, bên cạnh việc học cách tự lập để chăm sóc bản thân, Sun Yingsha còn nổi bật nhờ sức mạnh tinh thần, khả năng giữ bình tĩnh trước áp lực và học hỏi từ thất bại. Cô từng bị phê bình, trải qua vô số lần bị bạo lực mạng và chịu hình phạt khi rèn luyện, nhưng không vì vậy mà cô gái họ Sun nhụt chí, thậm chí cô còn biến đó trở thành sức mạnh, giúp bản thân vươn xa trên con đường sự nghiệp.



2. Khiêm nhường và biết học hỏi

Dù có thành tích cá nhân và đồng đội vô cùng xuất sắc, nhưng không phải vì vậy mà Sun Yingsha mắc bệnh ngôi sao như các siêu sao làng túc cầu. Ngược lại cô chia sẻ mình luôn cố gắng, không bằng lòng với chính mình và học hỏi từ đối thủ, ví dụ như Mima Ito, để không ngừng tiến bộ. Bên cạnh đó, sự nghiệp bóng bàn tuy đem lại cho Sun Yingsha nguồn tài chính lớn nhưng cô vẫn quyết tâm theo đuổi học vấn và xuất sắc tốt nghiệp khoa Quản trị nhân sự tại Đại học Thượng Hải danh giá.



3. Đối xử thân thiện với đồng nghiệp và đối thủ

Trong một trải nghiệm tại Olympic, sau khi đánh bại tay vợt 61 tuổi Ni Xia Lian, Sun vẫn thể hiện sự tôn trọng khi bà nhận tràng vỗ tay từ khán giả. Trên Reddit, người hâm mộ khen ngợi cô vì tinh thần thể thao và tình cảm ấm áp: “After winning the gold … she guided … an unprecedented selfie … representing peace, hope and sportsmanship.”



4. Người đại diện danh giá

Tại lễ bế mạc Olympic Paris 2024, cô vinh dự được đại diện không chỉ cho Trung Quốc mà là toàn châu Á để tham gia nghi thức dập tắt ngọn lửa Olympic. Sun Yingsha cũng chính là người phụ nữ đầu tiên tại các kỳ Oplympic trong lịch sử nhận được niềm tự hào này.

Sun Yingsha không chỉ là một tay vợt nữ có tài năng vượt trội, mà còn là biểu tượng của tinh thần thể thao hiện đại và truyền cảm hứng cho nhiều người. Cô kết hợp tài năng, tính cách ấm áp và sự đổi mới sáng tạo nhằm tạo nên một hình mẫu lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời góp phần đưa bóng bàn đến gần hơn với mọi người, mọi lứa tuổi.