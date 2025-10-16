Chủ đề nóng

Sunshine Group “ngược dòng”: phát triển nhà cao cấp giá hợp lý trong bối cảnh chi phí leo thang

Thứ năm, ngày 16/10/2025 12:16 GMT+7
Giá căn hộ sơ cấp và thứ cấp tại Hà Nội và TP.HCM đang liên tiếp lập đỉnh, đẩy mặt bằng chung lên mức kỷ lục. Ngay giữa “cơn sốt giá”, Sunshine Group bất ngờ tung ra loạt dự án cao cấp có giá thấp hơn thị trường 20–25%. Điều gì đứng sau chiến lược “ngược dòng” này?
Hơn 20.000 căn hộ cao cấp giá hợp lý từ Bắc vào Nam

Thị trường bất động sản Việt Nam đang trải qua giai đoạn tăng giá mạnh nhất trong hơn một thập kỷ. Trong bối cảnh này, Sunshine Group nổi lên như một trường hợp đặc biệt khi đồng loạt triển khai hàng loạt dự án căn hộ có vị trí đắc địa, chất lượng cao cấp cùng hệ tiện ích “all-in-one” quy mô lớn, đúng chuẩn “Nhà Sunshine”, nhưng lại sở hữu mức giá thấp hơn mặt bằng phân khúc tại khu vực từ 20–25%.

Tại miền Bắc, Sunshine Legend City (Hưng Yên) với gần 8000 căn hộ bàn giao tiêu chuẩn 5 sao có giá hợp lý đang trở thành tâm điểm thị trường khi liên tiếp lập kỷ lục về lượng booking ngay từ khi chưa công bố giỏ hàng. Tiếp nối thành công này, Sunshine Group chuẩn bị ra mắt Alluvia Sunshine Grand City tại đô thị sinh thái khoáng nóng duy nhất bên sông Hồng, với khoảng gần 8.000 căn hộ cao cấp hướng đến nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm sản phẩm chất lượng cao với mức giá hợp lý.

Sunshine Legend City (Hưng Yên) đang trở thành tâm điểm thị trường với gần 8.000 căn hộ bàn giao tiêu chuẩn 5 sao, giá thấp hơn thị trường 20-25%
Alluvia Sunshine Grand City tại đại đô thị sinh thái khoáng nóng duy nhất bên sông Hồng, với khoảng gần 8.000 căn hộ cao cấp có giá phù hợp cho người trẻ đô thị.

Tại TP.HCM, Sunshine Group cũng chuẩn bị tung ra hơn 30 toà tháp cùng gần 13.500 căn hộ tại ba đại dự án lớn. Theo đó, mức giá được công bố chỉ từ 6x triệu/m² tại Sunshine Bay Retreat Vung Tau và từ 7x triệu/m2 tại ba toà tháp V7, V8, V9 (phân khu Thịnh Vượng) của Sunshine Sky City được đánh giá là thấp hơn nhiều so với mặt bằng cao cấp chung tại khu vực vốn đã chạm ngưỡng 100 triệu/m2.

Sunshine Bay Retreat Vung Tau được phát triển theo mô hình Integrated Resort 5 sao đầu tiên dành cho người trẻ, với gần 7000 căn hộ giá chỉ 6x triệu/m2

Trên thực tế, chiến lược phát triển hơn 20.000 căn hộ chất lượng cao giá hợp lý đã được Sunshine Group công bố sớm từ ĐHCĐ năm nay, với mục tiêu đưa mặt bằng giá dễ tiếp cận hơn, mở rộng cơ hội an cư cho người trẻ và người ở thực.

Có thể nói, chiến lược này đã thực sự đón đầu và đồng hành cùng các định hướng của cơ quan quản lý, khi chỉ vài tháng sau, ngày 7/10, Chính phủ ban hành Công điện số 190, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương vào cuộc quyết liệt để tháo gỡ thủ tục, tăng nguồn cung và giảm giá nhà ở. Song song, Bộ Xây dựng cũng đang lấy ý kiến khẩn cho một dự thảo nghị quyết mới về kiểm soát đà tăng giá, hạn chế đầu cơ và đưa thị trường trở lại mặt bằng hợp lý hơn.

Chi phí đầu vào tăng mạnh, vì sao Sunshine Group vẫn giữ được “giá hợp lý”?

Đây là câu hỏi được quan tâm nhất nếu nhìn vào chiến lược sản phẩm của Sunshine Group. Theo các chuyên gia, đà tăng phi mã của giá nhà thời gian qua bắt nguồn từ sự leo thang của hàng loạt yếu tố đầu vào: từ giá đất mới đến giá vật liệu, nhân công, lãi vay…cùng sự khan hiếm của quỹ đất nội đô, khiến doanh nghiệp muốn phát triển ở vị trí đắc địa buộc phải chi khoản vốn khổng lồ.

Sunshine Group cũng không ngoại lệ. Là một nhà đầu tư lớn, tập đoàn này đã thực hiện nhiều thương vụ M&A quy mô lớn để mở rộng quỹ đất tại các vị trí trung tâm, và phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Chỉ riêng đầu năm 2025, Sunshine Group đã nộp đến gần 20.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước (phần lớn là tiền sử dụng đất). Trong bối cảnh chi phí “cứng” tăng mạnh, đâu sẽ là dư địa để Sunshine giữ được mức giá thấp hơn thị trường 20–25% mà không phải cắt giảm chất lượng sản phẩm?

Quy mô, công nghệ và tư duy giá trị thực: lời giải cho bài toán giá nhà

Nhìn vào quy mô chuỗi dự án đang được triển khai đồng bộ từ Bắc vào Nam, có thể thấy tập đoàn này đang tận dụng hiệu quả kinh tế theo quy mô (economies of scale): mua vật tư số lượng lớn để giảm giá thành, tổ chức thi công đồng bộ tiết kiệm nhân công, quản lý, rút ngắn tiến độ để giảm áp lực chi phí tài chính.

Song song, Sunshine Group vốn nổi tiếng về thế mạnh công nghệ và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào toàn bộ chuỗi giá trị. Đơn cử như nền tảng Noble App với tính năng livestream đặt giá mua nhà đầu tiên do người Việt phát triển, đang đóng vai trò củng cố quan trọng trong hoạt động bán hàng, marketing, giúp cắt giảm chi phí trung gian, tăng tốc độ tiêu thụ, và tối ưu dòng tiền theo thời gian thực.

Sunshine Group tiên phong phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến (NobleApp, NobleGo..) để quản trị chi phí và thúc đẩy thanh khoản

Đáng chú ý, theo chia sẻ từ các nguồn nội bộ, Sunshine Group cũng chủ động không chạy theo lợi nhuận tối đa, coi đây là một phần trong chiến lược đồng hành cùng Chính phủ để bình ổn thị trường và mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở cho người trẻ - nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong nhu cầu thực hiện nay.

Những lựa chọn chiến lược này đang phản ánh rõ trong các chỉ số tài chính. Báo cáo quý 3/2025 cho thấy tổng tài sản của Sunshine gần 80.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu vượt 13.800 tỷ đồng cho thấy cho thấy cấu trúc vốn đã được củng cố, giảm áp lực tài chính. Đặc biệt, tỷ lệ chi phí trên doanh thu thuần giảm mạnh từ 88% xuống 68%, kéo biên lợi nhuận gộp tăng lên gần 60%, thuộc nhóm cao nhất ngành bất động sản, phản ánh khả năng kiểm soát chi phí vượt trội, giúp Sunshine Group có dư địa để chia sẻ lợi ích với người mua, thay vì đẩy giá bán để bù chi phí vốn.

Trong bối cảnh giá nhà lập đỉnh, chiến lược phát triển quy mô lớn, quản trị chi phí tinh gọn, ứng dụng công nghệ tiên tiến cùng định hướng “giá trị thực cho người dùng cuối” của Sunshine Group đang mở ra một hướng đi mới cho thị trường bất động sản. Thực tế những kỷ lục hấp thụ tại Sunshine Legend City cho thấy mô hình này nhiều khả năng sẽ trở thành một trục phát triển quan trọng góp phần định hình mặt bằng giá minh bạch, hợp lý và bền vững hơn, đúng với kỳ vọng và chủ trương lớn mà Chính phủ đang theo đuổi.

Gỡ xong pháp lý, Sunshine Group chuẩn bị tung hơn 20 tòa chung cư cao cấp gần kề Phú Mỹ Hưng

Gỡ xong pháp lý, Sunshine Group chuẩn bị tung hơn 20 tòa chung cư cao cấp gần kề Phú Mỹ Hưng

Sunshine Group đổ bộ TP.HCM với 3 đại dự án quy mô hơn 10.000 căn hộ

Sunshine Group đổ bộ TP.HCM với 3 đại dự án quy mô hơn 10.000 căn hộ

Sunshine Group leo lên vị trí top 2 doanh nghiệp bất động sản, tài sản ông Đỗ Anh Tuấn tiến gần mốc 2 tỷ USD

Sunshine Group leo lên vị trí top 2 doanh nghiệp bất động sản, tài sản ông Đỗ Anh Tuấn tiến gần mốc 2 tỷ USD

