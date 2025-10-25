Supe Lâm Thao liên tục xuất khẩu phân bón sang Nhật Bản

Việc liên tục duy trì xuất khẩu phân bón vào thị trường Nhật Bản là thành quả từ chiến lược kiên định nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn quốc tế mà Supe Lâm Thao đã bền bỉ theo đuổi trong nhiều năm.

Nhật Bản vốn nổi tiếng là thị trường khó tính, với các tiêu chuẩn kỹ thuật cực kỳ nghiêm ngặt và yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Nông dân Nhật Bản chủ yếu sản xuất nông sản mang tính đặc sản, giá trị cao, ngoài canh tác tỉ mỉ theo những quy trình nghiêm ngặt, họ còn rất kỹ tính trong việc chọn lựa những nguyên liệu đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...

Do đó, việc sản phẩm phân bón của Supe Lâm Thao có mặt tại thị trường Nhật Bản từ năm 2010 đến nay đã khẳng định uy tín, chất lượng của thương hiệu phân bón hàng đầu Việt Nam.

Lô hàng Supe Lân Lâm Thao xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Tại buổi khởi công dự án "Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất SOP (Kali Sunfat) công suất 20.000 tấn/năm" diễn ra hồi tháng 6/2025, ông Phạm Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Supe Lâm Thao khẳng định: Doanh nghiệp sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu xuyên suốt là phát triển bền vững theo hướng nông nghiệp xanh, thân thiện môi trường.

Trong năm 2025, Công ty tăng cường nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm phân bón hữu cơ, có nguồn gốc tự nhiên, đẩy mạnh cải tiến công nghệ sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên liệu và thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước, quốc tế.

Đơn cử như đầu năm nay, Supe Lâm Thao tung ra thị trường cùng lúc 3 nhóm sản phẩm phân bón mới: Supe lân trung tính, NPK-S sử dụng 100% Kali sulphat, NPK-S chuyên dùng và nhanh chóng được khách hàng cả nước đón nhận.

Hiện nay, sản phẩm phân bón của Công ty đã được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Campuchia, Lào và thị trường Đài Loan.

Điều này khẳng định bước tiến chiến lược và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường và nâng cao thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới.

Phân bón Supe Lâm Thao chuẩn bị lên đường sang Nhật Bản.

Trước đó, ngày 16/9, đoàn công tác Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Etsubi Nhật Bản đã có chuyến thăm và làm việc tại Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Tham gia đoàn có đại diện Sở Kinh tế tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) gồm ông: Sughita Nobuo, ông Nishinaga và ông Yamamoto Masayuki; ông Nguyễn Quốc Biên, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Quốc tế Etsubi Nhật Bản và Việt Nam.

Đoàn công tác Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Etsubi Nhật Bản thăm và làm việc tại Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Tại buổi làm việc, đại diện Supe Lâm Thao đã giới thiệu các dòng sản phẩm phân bón chủ lực, trong đó nhấn mạnh các sản phẩm NPK-S thế hệ mới với hàm lượng dinh dưỡng cao, đáp ứng yêu cầu của nhiều loại cây trồng. Phía Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Etsubi Nhật Bản đánh giá cao sự đón tiếp nồng hậu của Supe Lâm Thao, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển và chất lượng sản phẩm phân bón của Công ty.

Sau đó, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Etsubi dự kiến đặt hàng 3 dòng sản phẩm NPK-S 14-14-14+3S, NPK-S 13-13-13+4S và NPK-S*M1 12-5-10+14S.

Điều này tiếp tục mở rộng cơ hội hợp tác xuất khẩu phân bón sang thị trường Nhật Bản, chủ yếu phục vụ cho các loại cây ăn quả như: táo, nho, lê. Ngoài vấn đề cung cấp dinh dưỡng, supe lân Lâm Thao còn giúp cho cây trồng tại đây tăng sức chống chịu với mùa đông băng giá.