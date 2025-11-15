Trưa 15/11, trao đổi nhanh với PV Dân Việt, Giám đốc Sở Xây Dựng Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân cho biết, đang có mặt tại hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo xử lý vết sụt lún, nứt ở mặt đường Quốc lộ 24, đoạn qua xã Măng Đen.

Hiện trường đoạn sụt lún, nứt trên QL 24.Ảnh: CTV

Theo hình ảnh và thông tin được cung cấp, tình trạng sụt lún và nứt trên Quốc lộ 24, đoạn đi qua xã Măng Đen kéo dài ước khoảng 100m.

Cụ thể tại Km112+200, Quốc lộ 24, mặt đường sụt lún và nứt nằm ở phía lòng đường bên phải, tạo độ chênh ước 1,2m nên phần đường có thể lưu thông tại đoạn tuyến này, hiện bị thu hẹp lại còn 1/2.

Video: Sụt lún, nứt kéo dài hàng trăm mét trên Quốc lộ 24 đi qua “thủ phủ du lịch” Quảng Ngãi

Cùng với chỉ đạo giăng dây, cắm biển cảnh báo ở khu vực đoạn tuyến Quốc lộ 24 xảy ra sự cố, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đang tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời yêu cầu bộ phận chức năng sớm khắc phục.

Phần đường lưu thông tại vị trí sụt lún hiện bị thu hẹp còn 1/2.Ảnh: CTV

Được biết Quốc lộ 24 dài khoảng 168km, là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Ngãi, cảng Dung Quất và Quốc lộ 1A với đường Hồ Chí Minh, khu vực phía bắc Tây Nguyên, các tỉnh Nam Lào…nên lưu lượng xe lưu thông trên tuyến lớn.

Cắm biển và giăng dây để cảnh báo cho phương tiện qua lại tại đoạn tuyến bị sụt lún.Ảnh: CTV

Trước đây tuyến giao thông này là do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, nay phân cấp về địa phương (tỉnh Quảng Ngãi) quản lý.