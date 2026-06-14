Suýt chút nữa ĐT Australia mất một thủ môn World Cup vì...sai định hướng

Cú rẽ bất thường: từ hậu vệ thành thủ môn

Không phải thủ môn nào cũng sinh ra đã đứng trong khung gỗ, và với Patrick Beach, hành trình còn đặc biệt hơn.

Ở lứa U13, U14, anh từng chơi trung vệ và hậu vệ trái trước khi quyết định chuyển sang vị trí thủ môn. Đó là một ngã rẽ hiếm, bởi ở tuổi ấy, nhiều cầu thủ đã bắt đầu định hình vị trí cố định cho cả sự nghiệp.

Nhưng chính quãng thời gian chơi phía trên lại trở thành tài sản quý của Beach. Một cựu hậu vệ hiểu cách đường bóng được phát triển, biết đọc hướng di chuyển của tiền đạo và có cảm giác không gian tốt hơn khi đối mặt với những pha bóng trong vòng cấm. Với chiều cao 1m90, phản xạ nhanh và khả năng phán đoán ngày càng trưởng thành, Beach dần biến quyết định muộn ấy thành lợi thế.

Từ hệ thống bóng đá trẻ ở New South Wales, qua những năm tháng tích lũy tại Central Coast Mariners rồi Melbourne City, Beach không đi bằng con đường ồn ào. Anh lớn lên trong kiên nhẫn, trong cạnh tranh và trong sự chờ đợi cơ hội.

Mùa giải bước ngoặt ở Melbourne City

Cơ hội ấy đến ở mùa 2024/25 khi Beach được Melbourne City trao suất ra mắt chuyên nghiệp ngay vòng 1 A-League Men trong chuyến làm khách trước Newcastle Jets. Anh giữ sạch lưới, giúp đội nhà thắng 1-0.

Từ khoảnh khắc đó, Beach không còn là phương án dự phòng đơn thuần. Anh không bỏ lỡ một phút nào trong cả mùa giải, bắt trọn chiến dịch của Melbourne City và kết thúc với 12 trận giữ sạch lưới, thành tích thuộc nhóm tốt nhất giải. Đó là bằng chứng cho thấy sự ổn định và sức bền tâm lý của một cầu thủ trẻ.

Khổ luyện và kiên nhẫn chờ cơ hội rồi nắm thật chặt trong tay chính là hành trình bước qua bóng tối vô danh của Patrick Beach. Ảnh: AP

Với thủ môn, tài năng không chỉ nằm ở những pha cản phá mà ở khả năng phán đoán cũng như sư tập trung sau cả những quãng thời gian dài không phải chạm bóng. Beach làm được điều đó trong mùa giải đầu tiên được trao trọn niềm tin. Anh cùng Melbourne City vô địch A-League Men và biến mùa 2024/25 thành bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp.

Từ một thủ môn trẻ chờ thời, Beach trở thành nhà vô địch. Từ một cái tên ít được nhắc đến, anh được gọi lên Socceroos, ra mắt đội tuyển Australia trong trận gặp Venezuela tháng 11/2025 và tiếp tục được đưa vào danh sách dự World Cup 2026.

Từ phương án thay thế thành lựa chọn số 1 của ĐT Australia

Trước World Cup 2026, vị trí thủ môn của Australia vẫn gây nhiều tranh cãi khi Mat Ryan thì giàu kinh nghiệm, Paul Izzo cũng có danh tiếng riêng, còn Beach mới chỉ bắt đầu bước ra ánh sáng quốc tế. Nhưng bóng đá đôi khi không chọn người vì danh tiếng, mà chọn người phù hợp.

Trong trận ra quân gặp Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Tony Popovic đặt niềm tin vào Beach. Và chàng trai 22 tuổi đã đáp lại bằng màn trình diễn có thể gọi là bước ngoặt ở cấp độ đội tuyển.

Patrick Beach đã có màn ra mắt hoàn hảo tại World Cup 2026. Ảnh: AP

Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt khi Arda Guler, Hakan Calhanoglu, Zeki Celik, Kerem Akturkoglu và Merih Demiral liên tục đặt khung thành Australia vào tình trạng báo động. Nhưng Beach vẫn đứng vững.

Anh cản phá cú sút một chạm của Guler trong vòng 5m50 trước khi Australia mở tỷ số. Anh bay người trước cú dứt điểm nguy hiểm của Abdulkerim Bardakci, khiến bóng chạm cột dọc bật ra. Sang hiệp hai, anh tiếp tục từ chối các nỗ lực của Guler, Celik, Akturkoglu và Calhanoglu.

Australia thắng 2-0 nhờ các bàn của Nestory Irankunda và Connor Metcalfe. Nhưng nếu không có Beach, chiến thắng ấy khó có thể sạch sẽ và thuyết phục đến vậy.

Patrick Beach không chỉ giữ sạch lưới mà còn là điểm tựa cho cả đội bóng.

Từ một cậu bé từng đá hậu vệ, một thủ môn trẻ từng kiên nhẫn chờ cơ hội ở Melbourne City, Beach đã bước ra World Cup như một lựa chọn số 1 đúng nghĩa.