Xã hội
Suýt nguy hiểm tính mạng vì chủ quan với vết thương nhỏ

Diệu Linh Thứ hai, ngày 13/10/2025 06:20 GMT+7
Ban đầu chỉ là vết thương mu chân rất nhỏ và tưởng chừng vô hại. Tuy nhiên, bệnh nhân chủ quan dẫn đến áp xe, nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng.
Tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu cho 1 bệnh nhân bị nhiễm khuẩn tụ cầu vàng, cực kỳ nguy hiểm.

Đáng nói, bệnh nhân đã chủ quan với vết thương nhỏ ở chân, không xử lý kịp thừi khiến cho vết thương bị áp xe nghiêm trọng.

Người bệnh là N.M.T 34 tuổi. Bệnh nhân cho biết, ban đầu vùng mu chân của mình có một vết thương rất nhỏ, tuy nhiên do điều trị không đúng vết thương sưng to, đau và chảy dịch vàng.

Lúc này người bệnh mới đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí để kiểm tra.Tại bệnh viện, người bệnh được chẩn đoán áp xe mu chân, nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng. Đây là tình trạng rất nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Ban đầu chỉ là vết thương mu chân rất nhỏ và tưởng chừng vô hại. Tuy nhiên vì điều trị chưa đúng cách dẫn đến áp xe, nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng. (Ảnh BVCC)

Người bệnh đã được điều trị kháng sinh tích cực, trích rộng, dẫn lưu ổ mủ, chăm sóc làm lành vết thương.

Theo bác sĩ Trần Thu Hiền (Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí), viêm mô tế bào, áp xe mô mềm là tình trạng nhiễm trùng da và mô dưới da, thường xuất phát từ vết thương, trầy xước, vết loét lâu ngày.

Rất nhiều người thường chủ quan, tự điều tại nhà hoặc chỉ đến khi vết loét có mùi, sưng đau mới đi khám. Điều này làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử và có thể nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là những người có bệnh lý nền như đái tháo đường, ung thư, suy vỏ thượng thận…

"Khi vết thương của bạn có biểu hiện sưng, nóng, đỏ, đau, đặc biệt là sốt bạn cần đi khám ngay tại cơ sở y tế. Tuyệt đối không nặn mủ hay uống thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa..", bác sĩ Hiền khuyến cáo.

