Suzuki Across có giá bán hơn 1,3 tỷ đồng tại châu Âu

Suzuki Across là một phiên bản được tinh chỉnh lại về mặt thiết kế dựa trên nền tảng khung gầm và động cơ của mẫu xe Toyota RAV4 PHEV - theo thỏa thuận hợp tác giữa 2 hãng xe Nhật. Theo đó, Suzuki Across sẽ bắt đầu được bán tại thị trường châu Âu (cụ thể là Anh) với giá 45.599 bảng Anh tương đương 1,3 tỷ vào tháng 11 này. Hãng xe Nhật cũng cho biết số lượng xe cung cấp ra thị trường cũng sẽ rất hạn chế trong năm đầu tiên.

Tuy chỉ chia sẻ nền tảng động cơ, Suzuki Across vẫn cho thấy rõ sự vay mượn từ ngoại hình của RAV4. Suzuki Across trang bị lưới tản nhiệt lớn phía trước đầu xe với các khe hút gió. Xe sử dụng hệ thống đèn LED và bộ mâm xe hợp kim kích thước 19 inch. Các tính năng khác bao gồm đèn pha LED với bóng chiếu bi-beam (kết hợp chùm sáng thấp và cao) và đèn LED ban ngày. Xe còn được trang bị bộ mâm 19 inch với lớp phủ bóng đen.

Cách bố trí nội thất không thay đổi so với Toyota RAV4, dù vậy nó vẫn có một số điểm khác biệt ở thiết kế tay lái, bảng táp lô và tất nhiên là logo xe. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng màn hình cảm ứng cỡ lớn 9 inch và đi kèm với Apple CarPlay, Android Auto và MirrorLink. Xe trang bị ghế bọc da với ghế trước và sau có sưởi, vô-lăng sưởi, điều hòa tự động hai vùng, mở cốp tự động,..

Sử dụng lại động cơ lai trên RAV4 PHEV, hệ thống plug-in hybrid trên Suzuki Across bao gồm động cơ điện đặt trước trước với động cơ xăng 2,5L và pin lithium-ion 18,1 kWh gắn dưới sàn xe. Nhờ đó, Suzuki Across có phạm vi di chuyển khá ấn tượng khi chạy thuần điện lên tới 75km.

So sánh với các mẫu crossover plug-in-hybrid đối thủ trong cùng phân khúc như Ford Kuga 2.5 EcoBoost PHEV (56km), Peugeot 3008 1.6 Hybrid4 300 GT (64km) và Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV (45km) hay thậm chí Range Rover Evoque 1.5 P300e (65km), Suzuki Across tỏ ra thắng thế hơn khi xét về khía cạnh tiết kiệm nhiên liệu này. Ngoài ra, mẫu SUV mới của Suzuki cũng có lợi thế hơn về mặt phát thải khí CO2, phí phúc lợi hiện vật cùng khả năng tăng tốc từ 0-100km/h hàng đầu.

Sức mạnh được dẫn xuống 4 bánh nhờ hệ dẫn động 4 bánh E-Four Electronic 4x4 cho phép phân bổ mô-men xoắn từ cầu trước đến sau theo tỷ lệ, từ 100:00 đến 20:80. Công suất xe tương đương với RAV4 ở mức 302 mã lực. Theo Suzuki, Across có tốc độ tới đa lên 180 km/h. Đối với trang bị an toàn chủ động, một số chức năng chính của Across bao gồm Hệ thống cảnh báo tiền va chạm, Hỗ trợ giữ làn đường và Kiểm soát hành trình chủ động bằng radar.

Người mua có thể chọn giữa sáu màu sắc khác nhau như Trắng Ngọc Trai White Pearl Crystal Shine, Bạc kim loại (Silver Metallic), Đen Mica (Attitude Black Mica), (Đỏ Mica) Sensual Red Mica, Xám kim loại (Grey Metallic) và Xanh Mica (Dark Blue Mica). Đặc biệt màu sơn Metallic và Mica có sẵn và hoàn toàn không chịu phí option.

Với giá bán này, Suzuki Across sẽ là một lựa chọn cao cấp hơn so với người anh em Suzuki Grand Vitara 2021 S-Turbo hiện đang có giá niêm yết 35.490 USD tương đương hơn 800 triệu đồng. Hiện chưa có thông tin về việc Suzuki Across sẽ xuất hiện tại thị trường Đông Nam Á hay thị trường trọng điểm là Ấn Độ.