Xã hội
SVR và hành trình "Nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, khơi nguồn hạnh phúc từ bên trong"

Ngày nay, chăm sóc da không còn là việc chạy theo chu trình dưỡng da nhiều bước, hay những thành phần dưỡng da gây sốt. Thay vào đó, người tiêu dùng hướng đến sự tối giản nhưng hiệu quả, đặt niềm tin vào sức mạnh của nghiên cứu khoa học và những kết quả được chứng minh lâm sàng rõ ràng thay vì chỉ chọn theo cảm tính.
Đó cũng là lý do SVR - thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ Pháp với hơn 60 năm nghiên cứu và phát triển sản phẩm chăm sóc da, luôn là bảo chứng vững chắc cho sự lựa chọn của khách hàng suốt nhiều thập kỷ. Với “DNA” độc đáo: Siêu hiệu quả – Vượt an toàn – Rất tận hưởng, SVR đã thành công định hình một góc nhìn mới về dược mỹ phẩm: “Siêu hiệu quả” nhờ công thức chuyên sâu, tác động rõ rệt lên các vấn đề da. “Vượt an toàn” qua những đợt kiểm nghiệm khắt khe, đảm bảo không chứa chất gây rối loạn nội tiết. “Rất tận hưởng” khi mang đến trải nghiệm dịu nhẹ, lành tính và an tâm cho người dùng.

SVR luôn là một cái tên bảo chứng cho sự an toàn và hiệu quả trong quá trình chăm sóc da.

SVR và hành trình hơn 6 thập kỷ kiên định với niềm tin: “Chăm da khoa học không chỉ tạo nên một làn da đẹp, mà còn giúp nuôi dưỡng hạnh phúc bên trong”.

Hơn 60 năm qua, SVR luôn khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực dược mỹ phẩm nhờ triết lý chăm sóc da khoa học kết hợp khéo léo với thành phần thiên nhiên nhằm tạo ra các giải pháp chăm sóc da an toàn, hiệu quả phù hợp với mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm nhất.

Vào tháng 3/2025, SVR đã chính thức công bố hoạt động tại thị trường Việt Nam sau gần 10 năm được người dùng Việt tin dùng qua kênh phân phối chính thức. Đây được xem là bước tiến quan trọng, đánh dấu cam kết lâu dài của thương hiệu trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng Việt.

Thông qua sự kiện ra mắt thương hiệu, SVR bày tỏ mong muốn xây dựng một cộng đồng làm đẹp thế hệ mới - Thế hệ “chuyên da”! Đây là những người am hiểu làn da, chủ động chăm sóc da theo cách bài bản, có chọn lọc và hướng đến sự bền vững. Họ không chỉ muốn đẹp, mà còn muốn hiểu – hiểu làn da, hiểu sản phẩm, hiểu lý do đằng sau mỗi lựa chọn. Từ đó, việc làm đẹp không còn là áp lực, mà là một trải nghiệm tận hưởng, thú vị và hạnh phúc hơn.

Sự kiện Thế hệ "Chuyên Da" đánh dấu cột mốc SVR chính thức có mặt tại Việt Nam thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của thương hiệu đối với người tiêu dùng Việt.

Hệ sinh thái sản phẩm toàn diện, chuyên biệt cho mọi làn da

Điểm đặc biệt của SVR không chỉ đến từ triết lý làm đẹp đơn giản nhưng hiệu quả, mà còn ở sự đa dạng và chuyên sâu trong các dòng sản phẩm, phù hợp với từng vấn đề và tình trạng da khác nhau. Mỗi sản phẩm của SVR đều là kết tinh của quá trình nghiên cứu nghiêm túc, quy trình sản xuất nghiêm ngặt, công nghệ hiện đại, thành phần tinh khiết, nhằm mang đến hiệu quả tối ưu.

Nhắc đến SVR, các tín đồ skincare chắc chắn sẽ “quen mặt” với 3 dòng sản phẩm đã góp phần tạo nên sức hút và uy tín của thương hiệu trên thị trường dược mỹ phẩm đầy cạnh tranh.

- Sebiaclear: dòng sản phẩm chuyên biệt dành riêng cho da dầu, mụn và dễ thâm. Với công thức hoạt tính được nghiên cứu kỹ lưỡng, Sebiaclear giúp làm sạch sâu, kiểm soát dầu, giảm mụn, thâm và ngăn ngừa tái phát. Từ đó, khôi phục sự tự tin, rạng rỡ và thoải mái cho người dùng.

Sebiaclear Serum - sản phẩm chứa 14% Gluconolactone, 4% Niacinamide cùng phức hợp Retinoid-Like + Hyaluronic Acid giúp giải quyết 4 vấn đề lớn của làn da mụn.

- Topialyse: dòng sản phẩm chuyên biệt cho da khô/da rất khô, dễ kích ứng và viêm da cơ địa, an toàn cho cả trẻ em và người lớn. Với công thức giàu dưỡng chất, Topialyse giúp giảm ngứa, xoa dịu khô ráp, kích ứng, đồng thời phục hồi hàng rào bảo vệ da, mang lại làn da mềm mại, khỏe mạnh từ sâu bên trong.

- Ampoules: SVR đã phát triển dòng sản phẩm [A] [B3] [C] mang đến giải pháp chăm sóc da lão hóa toàn diện và hiệu quả cao. Với công thức cải tiến, dòng sản phẩm “siêu cô đặc” được thiết kế để tác động chuyên sâu, cải thiện rõ các vấn đề da, mang lại hiệu quả nhanh chóng, giúp làn da phục hồi và duy trì sự rạng rỡ, tươi trẻ.

Ngoài 3 dòng sản phẩm kể trên, SVR cũng đã đưa ra thị trường 8 dòng sản phẩm khác phù hợp với từng vấn đề, tình trạng da ở mọi lứa tuổi.

Với 60 năm hình thành và phát triển, SVR đã có cho mình một hệ sinh thái sản phẩm bài bản, chuyên biệt theo từng vấn đề của làn da.

Hành trình làm đẹp gắn liền với trách nhiệm xã hội

Không chỉ chú trọng vào chất lượng bên trong sản phẩm, tất cả bao bì của SVR đều được thiết kế thân thiện, kiểm nghiệm kỹ lưỡng trước khi lưu hành trên thị trường, đảm bảo việc không có bất kỳ yếu tố nào gây rối loạn nội tiết cho người sử dụng.

Bên cạnh việc tập trung đầu tư và phát triển các sản phẩm chất lượng, SVR còn là một thương hiệu tích cực trong các hoạt động cộng đồng, xem đó như một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển bền vững.

Vào ngày 28/9 tới đây, SVR sẽ đồng hành cùng chương trình “Chạy Vì Trái Tim” – một sự kiện thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm gây quỹ phẫu thuật cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua hơn 10 mùa tổ chức, chương trình đã mang lại cơ hội sống cho hơn 1.700 em nhỏ trên khắp cả nước. Sự góp mặt tại chương trình là cách SVR chủ động lan tỏa tình yêu thương, cổ vũ lối sống tích cực và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay vì một xã hội nhân ái, hướng đến những giá trị sống tử tế, tốt đẹp và nhân văn.

Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển thương hiệu, SVR đã, đang và sẽ tiếp tục là thương hiệu đồng hành cùng người tiêu dùng trên hành trình làm đẹp khoa học, an toàn và đầy tận hưởng. Với nền tảng vững chắc, triết lý nhân văn và cam kết phát triển bền vững, SVR không chỉ là thương hiệu dược mỹ phẩm mà còn là “người bạn đồng hành” của mọi làn da.

Về chương trình: Chạy Vì Trái Tim là chương trình từ thiện thường niên do Gamuda Land Việt Nam và Nhịp tim Việt Nam tổ chức từ năm 2013, nhằm gây quỹ tài trợ phẫu thuật cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam. Qua 10 lần tổ chức, chương trình đã quyên góp được hơn 46 tỷ đồng và 1716 ca phẫu thuật thành công.

Trong năm 2025, giải chạy đặt mục tiêu gây quỹ 5 tỷ đồng, tương ứng khoảng 140 ca phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 5.000 người tham gia trực tiếp từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

- Địa điểm tổ chức: Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian sự kiện: 27,28/09/2025

