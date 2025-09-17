SVR và hành trình "Nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, khơi nguồn hạnh phúc từ bên trong"

Ấn tượng Agribank tại Triển lãm thành tựu 80 năm - Hành trình khát vọng vươn cao cùng đất nước
Sau gần 20 ngày diễn ra sôi động và tạo tiếng vang rộng rãi, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” - sự kiện văn hóa, chính trị nổi bật trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã khép lại thành công rực rỡ, vượt kỳ vọng và sự mong đợi, góp phần tỏa sáng tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Sức mạnh - Vinh quang - Tự hào chúng ta là người Việt Nam” đúng như khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ bế mạc Triển lãm diễn ra tối ngày 15/9/2025.