Tạ Quang Thắng vừa quen vừa lạ với Country Rock trong album mới

Album của Tạ Quang Thắng gồm 8 ca khúc do chính anh sáng tác: Ngồi bên hiên với gió, Chiếc lá màu xanh ngọc, Mưa có làm em ướt hoen mi, Em có tin giấc mơ anh mơ đêm qua, Cafe ngày mới sang, Chàng trai với cây đàn guitar, Tre Việt Nam, Ta chỉ sống một lần.

Tạ Quang Thắng tiếp tục theo đuổi dòng nhạc Country Rock trong album mới. Ảnh: NVCC

Lý giải cho tựa đề album "Chàng trai với cây đàn guitar", Tạ Quang Thắng cho biết, ngay từ khi bắt đầu vào con đường nghệ thuật từ năm 2005, hình ảnh của anh - một chàng ca sĩ Country Rock gắn liền với cây đàn guitar đã quen thuộc và được khán giả mọi lứa tuổi yêu mến.

Trong khi tâm lý chung của các nghệ sĩ là phải nắm bắt trend thịnh hành từ phong cách âm nhạc cho tới phong cách thời trang để đáp ứng thị hiếu thay đổi không ngừng của khán giả, Tạ Quang Thắng lại luôn muốn giữ được bản sắc của riêng mình, để sau nhiều năm nhìn lại, vẫn thấy mình là chính bản thân mình, yêu âm nhạc một cách trong sáng và thuần khiết nhất.

Hình ảnh Tạ Quang Thắng luôn gắn với cây đàn guitar

Trên hành trình 20 năm qua, Tạ Quang Thắng tích cực ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới, mang đến cho khán giả những câu chuyện đa màu sắc về tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, Tổ quốc cùng những chiêm nghiệm của chính anh.

Trở lại với album "Chàng trai với cây đàn guitar", Tạ Quang Thắng cho biết, anh cùng ê kíp mang đến cho khán giả không chỉ là những chủ đề ca khúc lãng mạn về tình yêu, cảm xúc mãnh liệt tự hào về đất nước mà còn là những giai điệu gần gũi, mộc mạc, chứa nguồn năng lượng tươi sáng và tích cực về cuộc sống.

Nam ca sĩ tự sáng tác 8 ca khúc trong album

Album đưa khán giả đi tới nhiều miền cảm xúc khác nhau và có cơ hội khám phá nhiều góc khác nhau của Tạ Quang Thắng với 4 bài hát lãng mạn về chủ đề tình yêu và 4 ca khúc về những câu chuyện tự về triết lý sống cá nhân và tình yêu cuộc sống, yêu quê hương đất nước, vốn là "thương hiệu" của anh ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình.

Âm nhạc vẫn mang màu sắc Country Rock khiến anh khác biệt với phần còn lại của showbiz nhưng Tạ Quang Thắng và ê kíp sản xuất âm nhạc của mình đã cho thấy những thay đổi bất ngờ và những khác biệt gây nhiều thú vị.

Tạ Quang Thắng đã dành nửa năm cho việc thu âm tại Hà Nội. Các bản thu cũng được trau chuốt nhiều lần cho đến khi đạt chất lượng hoàn hảo mới khiến anh và ekip hài lòng. Anh mong muốn chinh phục mọi người nghe kỹ tính nhất, yêu cầu cao về chất lượng âm thanh.

"Đây là album ưng ý nhất của tôi và ê kíp trong suốt sự nghiệp 20 năm vừa qua của mình", nam ca sĩ chia sẻ.

Album sẽ được phát hành và ra mắt trên kênh YouTube của Tạ Quang Thắng và các nền tảng nhạc số.