Tài chính 700 triệu đồng có nên sở hữu xe Hàn KIA Optima đời 2016

Kia Optima là mẫu xe ô tô được nhiều khách hàng Việt Nam lựa chọn bởi những trang bị, tính năng cao cấp trong một tầm giá rất cạnh tranh trong phân khúc. Chủ nhân Kia Optima 2.4 GT Line 2016 rao bán lại chiếc xe với giá 700 triệu đồng chưa qua thương lượng sau khi lăn bánh được 5 năm với quãng đường khoảng gần 30.000km.

Kia Optima có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.855 x 1.860 x 1.465 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.805 mm. Xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế ấn tượng và thể thao với lưới tản nhiệt phần đầu xe bản GT-Line là dạng ma trận. Thân xe sở hữu những đường gân nổi thể thao, mâm xe kích thước 18 inch, gương chiếu hậu được tích hợp xi-nhan cùng tính năng chỉnh/gập điện. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED với đồ họa dạng boomerang kép thay cho hai đường LED mảnh song song như trên mô hình cũ.

Hệ thống thông tin giải trí có màn hình cảm ứng kích thước 7 hoặc 8 inch tùy chọn, tích hợp hệ thống vệ tinh chỉ đường Sat-Nav cùng ứng dụng Apple CarPlay và Android Auto. Tính năng nhận dạng giọng nói. Các trang bị khác gồm có chế độ làm mát - sưởi ấm hài hòa cho hàng ghế phía trước, sưởi vô lăng, rèm che nắng hàng thế thứ hai và cổng sạc nhanh tiện lợi khi ngồi ở những vị trí sau. Cửa sổ trời toàn cảnh Sunroof Panoramic.

Kia Optima 2.4 GT-Line được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 2.4L, cho công suất 176 mã lực và mô men xoắn 228Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước. Kia Optima đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao cao nhất theo đánh giá mới nhất của Tổ chức đánh giá an toàn uy tín hàng đầu Châu Âu Euro NCAP và Châu Úc ANCAP.

Đặc biệt, Kia Optima là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sedan hạng D tại thị trường Việt Nam trang bị nhiều tiện nghi nhất trong phân khúc. Giá lăn bánh Kia Optima 2.4 GT Line tại thời điểm ra mắt là khoảng 1,1 tỷ đồng. Optima 2.4 GT Line đời 2016 rao bán lại rẻ hơn khoảng 400 triệu đồng so với mua xe mới sẽ là một lựa chọn khá hợp lý cho ai muốn sở hữu chiếc sedan hạng D. Giá bán của một số mẫu xe hạng C thấp cấp hơn và rẻ hơn nhiều so với các phiên bản cao cấp của đối thủ Toyota Camry hay Mazda6.