Tài chính hơn 2 tỷ đồng và những lựa chọn dòng SUV đáng giá (P.2)

Phân khúc SUV hạng sang chỗ dưới 2 tỷ đồng tại Việt Nam đang rất sôi động và được người tiêu dùng quan tâm. Do vậy, đây cũng là phân khúc quan trọng mà mọi hãng xe đều có sản phẩm góp mặt và đưa ra các mẫu xe mới kịp phục vụ khách hàng trong mùa mua sắm cuối năm.

BMW X1

Thế hệ hiện tại của BMW X1 ra mắt lần đầu tiên vào cuối năm 2015, đến nay X1 đã được nâng cấp bằng một phiên bản facelift mới tăng thêm sức hấp dẫn và cạnh tranh hơn cho chiếc xe thể thao đa dụng Sports Activity Vehicle (SAV) trong gia đình X-Series của BMW.​

So với phiên bản trước đó, BMW X1 mới có diện mạo mạnh mẽ, khỏe khoắn và lôi cuốn hơn nhờ vào lưới tản nhiệt BMW hình quả thận có kích thước lớn được thiết kế mới, cụm đèn trước LED sắc sảo. Cản trước ấn tượng hơn với các hốc hút gió lớn, thể hiện DNA thể thao của dòng SAV X-Series nhà “BIM”.​

BMW X1 có thiết kế ngoại thất nhỏ gọn nhưng sở hữu một không gian nội thất thoáng đãng. Xe có kích thước lần lượt dài x rộng x cao là 4.447 x 1.821 x 1.598 mm và chiều dài cơ sở của xe đạt 2.670 mm, kích thước này tạo nên không gian rộng rãi cho tất cả 5 người ngồi bên trong. Hàng ghế sau của X1 cho phép điều chỉnh tiến/lùi 13cm và nhiều mức độ ngả lưng khác nhau.​

Đèn hậu LED được trang bị tiêu chuẩn trên BMW X1 với thiết kế sắc sảo hình chữ L kéo dài, Đèn hậu LED, ống xả và mâm hợp kim 18 inch và 5 chấu kép mới với thiết kế 2 tông màu tương phản. Ngoài ra, lần đầu tiên BMW X1 có lựa chọn màu sơn vàng cát Ju Caro ánh kim trang mới, và gương chiếu hậu ngoài với đèn chào mừng.​

Nội thất BMW X1 2020 sử dụng màn hình cảm ứng kích thước 8,8 inch kèm hệ thống dẫn đường. Sử dụng hệ điều hành iDrive thế hệ thứ 6, màn hình cảm ứng trung tâm này hoạt động song hành cùng núm xoay điều khiển iDrive trên bệ trung tâm để đem nhiều phương thức sử dụng đa dạng, có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây giúp cho việc sử dụng hệ thống thông tin giải trí được thuận tiện hơn.​

Bảng đồng hồ tích hợp màn hình màu TFT 5,7 inch hiện đại được trang bị tiêu chuẩn trên BMW X1 mới. BMW X1 sở hữu ghế ngồi bọc da Sensatec tiêu chuẩn. Thảm sàn của BMW X1 cũng viền màu tương phản. Tính năng đèn viền trang trí nội thất giúp người lái lựa chọn các màu đèn khác nhau.

Cốp sau X1 đóng mở bằng điện với khoang hành lý 505 lên thành 1.550 lít khá rộng rãi, trang bị chìa khoá thông minh Comfort Access. BMW X1 2020 được trang bị hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant thông minh sẽ tự động điều khiển tay lái để đỗ xe vào những vị trí song song…

BMW X1 phiên bản sDrive18i được trang bị khối động cơ xăng 3 xy-lanh thẳng hàng (I3), dung tích 1.5L sử dung công nghệ tăng áp BMW TwinPower Turbo, van biến thiên toàn phần VALVETRONIC và trục cam biến thiên kép Double-VANOS, cho công suất suất tối đa 140 mã lực tại dải vòng tua 4.600 - 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 220 Nm tại dải vòng tua 1.480 - 4.200 vòng/phút.​

Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp Steptronic. Nhờ đó, X1 có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong khoảng thời gian 9,7 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 203 km/h. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình: 5,4 - 5,7 lít/100 km.

BMW X1 2020 sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe sang được phân phối chính hãng trên thị trường như: Audi Q3, Range Rover Evoque, Mercedes-Benz GLA hay Volvo XC40 trong phân khúc xe gầm cao hạng sang cỡ nhỏ, đi kèm mức giá bán 1,859 tỷ đồng.​

Mercedes-Benz GLB 200 AMG

Như vậy, GLB chính là mảnh ghép cuối cùng để Mercedes-Benz Việt Nam hoàn thiện danh mục xe SUV khi đã có GLA, GLC, GLE, GLS và G-Class. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.655 x 1.840 x 1.680mm. Chiều dài cơ sở 2.829 mm tương đương với GLC, nhưng nhờ vào thiết kế khoang hành khách vuông vức và bố trí hệ truyền động phù hợp nên hàng ghế thứ 3 trên GLB tương đối thoải mái.

Mercedes-Benz GLB 200 2020 sở hữu ngoại thất được trang bị bộ bodykit thể thao của AMG, xe sử dụng bộ mâm 5 chấu kép với kích thước 19 inch. Trang bị thanh giá nóc bằng nhôm bóng. Phần đầu xe của GLB được thiết kế rộng ngang với hốc gió to bản cùng lưới tản nhiệt kim cương. Cụm đèn trước LED toàn phần được thiết kế đơn giản, mạch lạc với 2 viền LED đối xứng trên dưới. Phần thân xe nổi bật với trụ C giật cấp cùng hốc bánh xe cơ bắp.

Xe có 6 màu ngoại thất tiêu chuẩn bao gồm: Trắng Polar, Đen Cosmos, Xanh Denim, Xanh Galaxy, Bạc Iridium, Xám Mountain, đi cùng 2 tùy chọn màu nội thất là Đen và Xám Nava/Đen.​ Bên trong khoang cabin của GLB 200 AMG sở hữu nhiều tính năng đáng chú ý, bao gồm cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 10,25 inch cùng hệ thống thông tin giải trí 10,25 inch sắc nét hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto và hoạt động trên giao diện MBUX thế hệ mới nhất của Mercedes. Điểm nhấn sang trọng của chiếc SUV 7 chỗ được khẳng định với các ốp vân sợi carbon ở mặt táp-lô và bệ cửa, ốp kim loại ở bệ trung tâm, các khe gió và phím bấm.

Bên dưới nắp capo của Mercedes-Benz GLB 200 AMG là khối động cơ I4, dung tích 1.3L cho ra công suất tối đa 163 mã lực và 250 Nm mô-men xoắn cực đại. Đi kèm với đó là hộp số ly hợp kép tự động 7 cấp và khoảng thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 9,1 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 207 km/h. Xe có 5 chế độ vận hành DYNAMIC SELECT bao gồm Comfort, ECO, Sport và Individual. Hệ thống treo được thiết lập theo hướng êm ái nhằm mang đến trải nghiệm dễ chịu cho người ngồi trong xe.

Trang bị an toàn trên GLB 200 AMG gồm: hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC; cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST, phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh, lốp chống xịt (Runflat), hỗ trợ khởi hành ngang dốc Hill-start assist, túi khí phía trước, túi khí bên hông phía trước, túi khí đầu gối cho người lái, túi khí cửa sổ.​

Mercedes-Benz GLB 200 AMG sẽ là một lựa chọn mới trong phân khúc xe gầm cao 7 chỗ với mức giá thấp hơn nhiều so với GLE hay GLS.​ Tuy nhiên, GLB sẽ không có đối thủ trong tầm giá nếu so với các dòng xe trong dải sản phẩm của BMW, Lexus hay Audi. Điều này giúp GLB trở thành một sự lựa chọn độc đáo và hứa hẹn sẽ “làm mưa làm gió” trong phân khúc xe sang.​

Mercedes-Benz GLB 2020 được phân phối tại thị trường Việt Nam với duy nhất một phiên bản GLB 200 AMG và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, xe có giá niêm yết 1,999 tỷ đồng.

Volkswagen Tiguan AllSpace

Dòng xe Volkswagen Tiguan Allspace được ra mắt vào cuối năm 2017 và đến tay khách hàng trong năm 2018, chỉ sau 3 tháng đã trở thành mẫu xe được khách hàng chú ý và lựa chọn nhất trong phân khúc SUV của Volkswagen tại Việt Nam.

Tiguan Allspace Luxury S có thiết kế sắc nét góc cạnh, đi kèm là những trang bị và tính năng hiện đại như hệ thống đèn tiên tiến với cụm đèn pha LED và đèn sương mù chủ động điều chỉnh khoảng chiếu sáng khi vào cua. Tiguan Allspace Luxury S nổi bật với cản trước được thiết kế mạnh mẽ hơn khi loại bỏ chi tiết nẹp chrome và được vuốt lõm về phía sau nhiều hơn nhằm tăng góc thoát phía trước lên đến 24 độ, nhờ vậy nên khả năng vượt dốc hay đi đường xấu sẽ tốt hơn, tránh được va quẹt ở phần cản.

Mẫu xe Tiguan Allspace Luxury S sở hữu kích thước tổng thể lần lượt dài x rộng x cao là 4.701 x 1.839 x 1.674 mm. Chiều dài trục cơ sở dài đạt 2.790 mm, hơn mẫu xe SUV 7 chỗ Toyota Fortuner đến 45mm. Ở phiên bản S này xe được trang bị bộ mâm hợp kim 5 chấu đơn có kích thước 19 inch.

Đặc biệt, xe được trang bị thêm những tính năng tương tự như mẫu Luxury như: Màn hình hiển thị thông tin mới có tên Digital cockpit và rộng 12,3 inch. Màn hình này có độ phân giải chất lượng cao lên đến 1.440 x 540 pixels. Giúp người lái nhận được đa dạng thông tin như: mức tiêu hao nhiên liệu, tốc độ xe đang chạy, khoảng cách, bản độ, danh bạ điện thoại và các thông tin giải trí đa phương tiện.

Các chi tiết ngoại nội thất gần như được giữ nguyên so với các phiên bản khác. Điểm nhấn chính là nẹp cửa có in dòng chữ Offroad để dễ nhận diện so với các phiên khác của dòng xe SUV Tiguan. Ngoài ra, Volkswagen Tiguan Allspace vẫn giữ nguyên khối động cơ xăng I4, 2.0L TSI tăng áp, cho công suất 180 mã lực tại 4.400 – 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 320Nm tại vòng tua 1.500 – 3.940 vòng/phút.

Xe sử dụng bộ ly hợp kép tự động 7 cấp DSG và hệ dẫn động bốn bánh (4Motion). Chưa hết, khi điều khiển xe, người dùng còn được hỗ trợ với các chế độ lái như: On-road (Normal, Eco, Sport, Custom), Snow, Off-road, Off-road Individual - chế độ tùy chỉnh.​ Hiện mẫu xe Tiguan Luxury S có mức giá bán là 1,869 tỷ đồng đã bao gồm thuế VAT.