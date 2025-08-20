Bắt cá tạp nuôi vịt trời, người dân thoát nghèo

Hiện toàn xã Mỹ Phước, TP Cần Thơ (trước khi sáp nhập, xã Mỹ Phước thuộc huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) có 21 hộ dân nuôi vịt trời. Đây được xem là mô hình nông nghiệp thành công, góp phần giúp cho người dân thoát nghèo, đóng góp kinh tế cao nhất cho địa phương.

Xã Mỹ Phước, TP Cần Thơ có 21 hộ dân nuôi vịt trời. Ảnh: H.X

21 hộ dân nuôi vịt trời nói trên có thể cung ứng trên 2.000 con vịt thương phẩm mỗi tháng.

Ông Trần Ngọc Giang Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Phước cho hay địa phương đặc thù là xã vùng trũng, có nguồn cá tạp dồi dào. Trước đây, người dân địa phương chỉ tận dụng để làm mắm hoặc nước mắm, nay chuyển sang làm thức ăn cho vịt trời.

Đặc biệt, theo ông Nam, một số hộ từng thuộc diện nghèo, cận nghèo nhờ nuôi vịt trời mà thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Trung bình mỗi hộ nuôi 200-300 con/đợt nuôi, có thể thu nhập ổn định từ 8-12 triệu đồng chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng.

Nuôi vịt trời được xem là mô hình nông nghiệp thành công, góp phần giúp cho người dân thoát nghèo, đóng góp kinh tế cao nhất cho xã Mỹ Phước, TP Cần Thơ. Ảnh: H.X

Theo ông Nam, khoảng năm 2018, từ việc khảo sát, tham quan học hỏi mô hình nuôi vịt trời ở tỉnh bạn, xã Mỹ Phước đã mạnh dạn chuyển hướng đầu tư mô hình này cho người dân.

Ngoài nguồn thức ăn dồi dào, một trong những yếu tố giúp mô hình nuôi vịt trời của địa phương thành công là bà con có thể chủ động hoàn toàn nguồn con giống tại chỗ. Điều này không chỉ giúp hình thành chuỗi sản xuất khép kín, hộ nuôi giảm chi phí đầu vào, hạn chế rủi ro mà còn làm tăng uy tín và tính ổn định của mô hình.



Theo tính toán của các hộ nuôi, chi phí đầu tư cho một con vịt trời chỉ khoảng 25.000 đồng, bao gồm giống và thức ăn (tương đương khoảng 1/3 so với nuôi vịt thường).

Với giá vịt trời thương phẩm (bắt tại hộ nuôi) từ 75.000-80.000 đồng/con và 80.000-90.000 đồng/con (bán tại chợ), lợi nhuận từ sau mỗi đợt nuôi (từ 55-60 ngày) có thể đạt 40.000-50.000 đồng/con (trọng lượng từ 900g đến 1kg).

Nuôi vịt trời, tránh được tình trạng "được mùa mất giá"

Một trong những người dân đi tiên phong nuôi vịt trời và đã thành công là anh Lê Vũ Phương, thành viên HTX nông nghiệp Mỹ Phước ở ấp Phước An B.

Anh Lê Vũ Phương ở ấp Phước An B, xã Mỹ Phước, TP Cần Thơ nuôi vịt trời thành công. Ảnh: H.X

Từ 40 con vịt trời giống nuôi trong ao nhỏ khoảng 300-400m2, anh Phương gầy đàn và cải tạo khu chăn nuôi thành ao rộng 4.000m2, kết hợp nuôi cá tra, cá thát lát bên dưới. Riêng đàn vịt trời sinh sản của anh hiện đã lên đến 650 con.

Anh Phương từng nuôi cá đồng, vịt biển, trồng năng, trồng lúa nhưng đều không mang lại hiệu quả kinh tế như mong muốn. Nhận thấy vịt trời có sức đề kháng khá tốt, ít bệnh, phù hợp với điều kiện sinh thái tự nhiên của địa phương, nên quyết định nuôi thử.

Anh đánh giá, vịt trời cho thịt ngon, ngọt, chắc, có giá trị cao cả về mặt dinh dưỡng lẫn kinh tế, lại dễ nuôi. Dù vậy, khâu vận chuyển con giống từ tỉnh khác về nuôi khá xa, vịt yếu, khô chân, dễ chết.

Để giải quyết vấn đề trên, nhiều năm qua, anh Phương đã phải đi học hỏi cách ấp trứng vịt trời từ nhiều nơi. Nhờ cố gắng của anh, sự hỗ trợ từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỹ Tú trước đây và các chuyên gia Đại học Cần Thơ, đến nay, anh đã sở hữu 3 máy ấp trứng với công suất trung bình 7.000 trứng/lần ấp (tỷ lệ trứng nở thành công lên 80%).



Quy trình ấp trứng vịt trời. Ảnh: H.X

Hiện anh Phương cung cấp vịt trời giống cho các hộ chăn nuôi ở TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận, với sản lượng từ 3.500-4.000 con giống/tháng. Với giá vịt trời giống là 12.000 đồng/con, sau khi trừ chi phí đầu tư, mỗi năm anh thu lợi nhuận trên 360 triệu đồng.

Ông Nam cho biết, anh Phương và các hộ nuôi ở xã không chỉ dừng ở việc cung cấp con giống mà còn xây dựng quy trình kỹ thuật chung, hỗ trợ đảm bảo đầu ra cho vịt thương phẩm. Nhờ sự chủ động này, vịt trời thương phẩm của Mỹ Phước từng được cung ứng cho hệ thống siêu thị, cửa hàng bách hóa tổng hợp. Tuy nhiên, nguồn cung chưa đủ lớn.

Để mô hình phát triển bền vững trong thời gian tới, UBND xã Mỹ Phước đã xây dựng kế hoạch mở rộng mô hình, đặc biệt là vào mùa nước nổi (tháng 8-10). Mục tiêu là tận dụng thời điểm, giảm chi phí, tăng lợi nhuận, từng bước góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế của xã trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Ngọc Giang Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Phước nói: "Mô hình vịt trời còn có tiềm năng kết nối các mắt xích trong chuỗi giá trị nông nghiệp - từ con giống, sản xuất thương phẩm đến chế biến và tiêu thụ. Do đó, tránh được tình trạng "được mùa mất giá".



Với tiềm lực hiện tại, xã Mỹ Phước đang nghiên cứu khả năng hình thành chuỗi liên kết, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để tổ chức sản xuất mô hình ngày càng tốt hơn.

