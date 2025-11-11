Tai nạn lao động kinh hoàng khiến gương mặt cụ ông bị "bửa đôi"

Ngày 11/11, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh viện tiếp nhận người bệnh N.M.T (65 tuổi, Hà Nội) trong tình trạng chấn thương, vết thương phức tạp vùng hàm mặt sau một tai nạn lao động hy hữu.

Trong lúc làm việc, ông không may bước hụt xuống hố thang máy chở hàng bị va đập trực diện vùng mặt vào thành kim loại trên nóc thang máy trong khi thang máy vẫn tiếp tục di chuyển gây nên tình trạng tổn thương nặng nề vùng hàm mặt.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khuôn mặt có vết thương phức tạp chạy dài từ môi đến vùng thái dương trái kèm theo gãy nát xương hàm dưới, xương hàm trên gò má trái, làm “bửa đôi” nửa mặt trái sang một bên như mở quyển sách.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà khám lại cho bệnh nhân. Ảnh BVCC

Đáng lo ngại hơn là cùng với vết thương đó là tổn thương đứt rời các thành phần quan trọng kèm theo ở mặt như gốc dây thần kinh số VII, ống tuyến nước bọt mang tai, ống lệ mũi sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến chức năng và chất lượng cuộc sống người bệnh nếu không được xử lý kịp thời.

Trước tình trạng nguy cấp, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà - Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức đã trực tiếp chỉ đạo hội chẩn khẩn với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa.

Ê-kíp vi phẫu hàm mặt xử lý tình trạng chấn thương vết thương hàm mặt nặng, phức tạp và phục hồi các cấu trúc thần kinh và ống tuyến bị tổn thương dưới kính hiển vì độ phóng đại cao. Hội đồng chuyên môn thống nhất chỉ định mổ cấp cứu ngay trong đêm nhằm kiểm soát chảy máu, bảo tồn chức năng và ngăn ngừa biến chứng lâu dài cho người bệnh.

Ca phẫu thuật tỉ mỉ đã cứu được gương mặt cho bệnh nhân. Ảnh BVCC

Bác sĩ Tô Tuấn Linh - khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ - thành viên của kíp mổ cho biết: Trong ca mổ kéo dài nhiều giờ, ê-kíp đã tiến hành kết hợp xương hàm trên, hàm dưới bằng hệ thống nẹp vis hàm mặt chuyên dụng, cắt lọc xử lý vết thương hàm mặt phức tạp phục hồi cấu trúc giải phẫu của các thành phần khuôn mặt.

Đặc biệt, phẫu thuật vi phẫu được tiến hành để khâu nối dây thần kinh số VII ngay tại gốc thần kinh sát điểm đi ra từ xương chũm cũng như nối lại ống tuyến nước bọt mang tai và ống lệ mũi trái giúp bảo tồn vận động cơ mặt, hạn chế nguy cơ liệt mặt sau chấn thương, cũng như ngăn ngừa các biến chứng do tắc, dò nước bọt và nước mắt sau mổ gây ra.

Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, lượng máu mất được kiểm soát, không ghi nhận biến chứng trong mổ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, các cấu trúc quan trọng như dây thần kinh số VII, tuyến lệ và tuyến nước bọt được bảo tồn, mở ra cơ hội hồi phục toàn diện cả về chức năng vận động và thẩm mỹ cho người bệnh sau mổ.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, các chấn thương- vết thương hàm mặt không chỉ gây tổn hại sức khỏe mà còn ảnh hưởng nặng nề đến diện mạo và chất lượng sống của người bệnh.

Ngay cả ở những trung tâm y tế tiên tiến của thế giới cũng hiếm khi các bác sĩ có thể tiến hành khâu nối vi phẫu cả 3 thành phần cấu trúc nhỏ li ti như que tăm: thần kinh mặt, ống tuyến nước bọt, ống dẫn nước mắt ngay 1 thì trong điều kiện cấp cứu đa chấn thương.

Việc bảo tồn thần kinh, mạch máu và các ống tuyến vùng hàm mặt, góp phần nâng cao chất lượng điều trị cũng như cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Thực tế lâm sàng cho thấy, nếu các tổn thương dây thần kinh số VII và ống tuyến lệ, ống tuyến nước bọt mang tai nếu không được xử trí kịp thời và đúng cách, người bệnh có thể phải đối diện với nhiều di chứng nặng nề: liệt mặt vĩnh viễn làm mất khả năng biểu lộ cảm xúc, gây khó khăn trong ăn uống và phát âm.

Tình trạng tắc nghẽn làm chảy nước mắt sống liên tục gây viêm mủ túi lệ và ảnh hưởng lâu dài là giảm thị lực của người bệnh, cũng như tình trạng tắc nước bọt dẫn đến tình trạng viêm rò và áp xe vùng má.

Đây là các tổn thương nặng nề gây biến dạng hàm mặt ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và cuộc sống người bệnh. Chính vì vậy, việc triển khai ứng dụng kỹ thuật vi phẫu sớm và chính xác ngay cuộc mổ cấp cứu có ý nghĩa quyết định trong bảo tồn chức năng sinh lý và phục hồi thẩm mỹ tối ưu cho người bệnh.