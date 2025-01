Tai nạn liên hoàn, hai anh em ruột tử vong thương tâm trên tuyến quốc lộ N2, Long An

Chiều 25/1, Phòng CSGT tỉnh Long An cho biết, đã phối hợp Công an huyện Bến Lức tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cả hai nạn nhân là anh em ruột đều tử vong. Công an bàn giao thi thể cho gia đình đưa về quê an táng.

Tai nạn liên hoàn, hai anh em ruột tử vong trên tuyến quốc lộ N2 Long An. Ảnh: Thiên Long

Theo báo cáo của CSGT, khoảng 8 giờ 45 cùng ngày, ông Phan Phước Đ. (60 tuổi, ngụ tại xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) điều khiển xe máy biển số 67H1.384.40 chở bà Phan Thị Kh. (55 tuổi, ngụ cùng địa chỉ- là anh em) lưu thông trên tuyến quốc lộ N2 theo hướng huyện Đức Hòa (Long An) về miền Tây.

Khi xe đến đoạn km 33+600m thuộc ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức (Long An) đã va chạm xe máy tay ga đi cùng chiều chưa rõ người điều khiển, sau đó ông Đ. lạc tay lái ngã sang phần đường bên trái.

Cùng lúc ô tô tải biển số 68H.009.25 do Thạch Sơn (37 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) điều khiển đi ngược chiều lại tiếp tục va chạm mạnh với xe máy, làm cả hai ngã xuống đường.

Tai nạn làm ông Đ. và bà Kh. tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng nặng. Thanh niên chạy xe máy tay ga rời khỏi hiện trường nên chưa xác định.