Thứ ba, ngày 19/08/2025 05:54 GMT+7

Tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quan trọng liên quan đến xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Quy Nhơn Thứ ba, ngày 19/08/2025 05:54 GMT+7
Ngày 18/8, tại phường Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc–tỉnh Gia Lai năm 2025. Sự kiện ghi nhận 7 biên bản ghi nhớ được ký kết, mở ra cơ hội lớn để nông sản Gia Lai thâm nhập sâu hơn vào thị trường tỷ dân bằng con đường xuất khẩu chính ngạch.
Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho biết, với lợi thế về đất đai, khí hậu và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Gia Lai đang mở rộng cánh cửa hợp tác với các đối tác Trung Quốc trong lĩnh vực nông sản.

Gia Lai mở rộng “luồng xanh” cho nông sản xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Gia Lai là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn đứng thứ 2 cả nước. Có tiềm năng phát triển toàn diện, hội tụ nhiều lợi thế chiến lược, phát triển mạnh ngành công nghiệp chế biến nông - lâm sản và năng lượng tái tạo, tài nguyên đất đai và khí hậu đa dạng, thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp.

Với quỹ đất rộng và tương đối tập trung, có nhiều điều kiện để phát triển các vùng sản xuất chuyên canh, quy mô lớn, tạo lợi thế trong việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào vùng nguyên liệu, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản bền vững.

Đặc biệt, tỉnh có khoảng 753 nghìn ha đất đỏ vàng, thích hợp cho việc phát triển các loại cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su, cây ăn quả và một số cây dược liệu giá trị cao.

Theo ông Thanh, Gia Lai sở hữu cảng biển Quy Nhơn - một trong những cửa ngõ xuất khẩu quan trọng của miền Trung và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, thông thương trực tiếp với Campuchia, mở rộng cơ hội giao thương ra thị trường ASEAN và quốc tế. Hạ tầng giao thông của tỉnh được đầu tư đồng bộ với hai sân bay (Phù Cát, Pleiku), tuyến đường bộ cao tốc đường sắt Bắc – Nam, các tuyến đường cao tốc kết nối liên vùng, cùng mạng lưới quốc lộ, tỉnh lộ hiện đại. 

Có nhiều khu, cụm công nghiệp tập trung và các khu đô thị, thương mại, dịch vụ ven biển, đáp ứng nhu cầu sản xuất, logistics và thương mại. Về năng lượng, ngoài các dự án thủy điện và điện mặt trời, Gia Lai chú trọng phát triển điện gió trên bờ, điện gió gần bờ và điện gió ngoài khơi, tận dụng tối đa lợi thế tự nhiên để sản xuất năng lượng sạch, bền vững, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp hai nước đã ký kết 7 biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra cơ hội hiện thực hóa mục tiêu đưa nông sản và sản phẩm chế biến của tỉnh Gia Lai thâm nhập sâu rộng vào thị trường Trung Quốc.

Việt Nam và Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện vào tháng 5 năm 2008. Đây là nền tảng vững chắc cho phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước, thúc đẩy giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đã tăng trưởng mạnh mẽ, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu thay đổi theo chiều hướng tích cực. 

“Chính vì vậy, Gia Lai trân trọng đón tiếp đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đến thăm, tìm hiểu về nguồn nguyên liệu nông sản dồi dào, hệ thống công nghiệp chế biến, cũng như các cơ hội hợp tác thương mại lâu dài, bền vững. Đây là thời điểm thuận lợi để hai bên cùng khai thác tiềm năng, tăng cường kết nối và thúc đẩy các dự án hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía”, ông Thanh nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, các sản phẩm được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc chủ yếu gồm: gỗ, sắn, trái cây tươi như chuối, chanh dây, sầu riêng; các sản phẩm chế biến sâu như trái cây sấy khô, nước ép trái cây; và các mặt hàng nông sản chủ lực như cà phê, hồ tiêu, mủ cao su... Tất cả đều được xuất khẩu chính ngạch, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, có mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được chứng nhận.

Nhiều doanh nghiệp tiêu biểu đã góp phần khẳng định thương hiệu nông sản Gia Lai tại thị trường Trung Quốc, gồm: Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang Gia Lai, Công ty TNHH Thương mại và Chế biến Louis Dreyfus, Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hưng Sơn, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Rau quả Doveco Gia Lai...

“Với quan điểm không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh để phấn đấu trở thành “điểm đến lý tưởng” đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tỉnh Gia Lai đã và đang rất chú trọng tập trung phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, cũng như hạ tầng các khu, cụm công nghiệp”, ông Thanh nói và cho biết, ngoài ra công tác cải cách thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, thuế, hải quan và cải thiện mối quan hệ giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp và chính quyền địa phương các cấp được đặt lên hàng đầu.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị Xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc–tỉnh Gia Lai năm 2025. Hội nghị được tổ chức tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. 

Gia Lai luôn coi lợi ích hợp pháp và thành công của nhà đầu tư là lợi ích và thành công của chính mình. Đến với Gia Lai, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư sẽ được tạo mọi thuận lợi để thực hiện dự án thành công và phát triển bền vững.

Ký kết 7 hợp tác lớn, Gia Lai rộng cửa đưa nông sản sang Trung Quốc

Hội nghị Xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc - tỉnh Gia Lai năm 2025, là dịp để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh với thị trường Trung Quốc, một trong những đối tác thương mại lớn và tiềm năng nhất của Việt Nam. Đây cũng là diễn đàn để trao đổi, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy dòng chảy thương mại song phương, góp phần gia tăng kim ngạch xuất khẩu và nâng cao giá trị hàng hóa của tỉnh Gia Lai.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề quan trọng như: Tiềm năng và lợi thế của tỉnh Gia Lai trong xuất khẩu nông sản; các yêu cầu, tiêu chuẩn và quy định của thị trường Trung Quốc; giải pháp nâng cao năng lực sản xuất – chế biến – logistics; công nghệ quản lý vùng trồng, AI thích hợp quản lý vùng nguyên liệu lớn xuất khẩu cũng như thúc đẩy hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp Gia Lai và các đối tác Trung Quốc.

Theo bà Đỗ Thị Minh Trâm - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), Trung Quốc tiếp tục là thị trường quan trọng của Việt Nam, đặc biệt với các sản phẩm nông sản, thủy sản, thực phẩm và đồ gỗ. 

Bà Trâm cho rằng để khai thác bền vững, doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm các yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đóng gói.

Bộ Công Thương sẽ đồng hành cùng địa phương, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như kết nối cung – cầu qua hệ thống Thương vụ tại Trung Quốc, hỗ trợ cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới và đẩy mạnh tham gia các hội chợ chuyên ngành quốc tế.

Ông Đào Việt Anh - Trưởng phòng Quan hệ quốc tế cho biết, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Trung mở ra triển vọng to lớn cho xuất khẩu. Hiện nhiều nông sản Việt Nam như sầu riêng, chanh leo, dừa tươi đã được phép xuất khẩu chính ngạch, tạo thêm dư địa cho hàng hóa Việt thâm nhập sâu hơn vào thị trường 1,5 tỷ dân. Với lợi thế về danh mục sản phẩm đa dạng, Gia Lai hoàn toàn có thể trở thành "thủ phủ" nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc.

Cục XTTM đang hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc tổ chức đoàn tham dự hội chợ lớn tại Côn Minh, Nam Ninh, Thượng Hải; xây dựng "Gian hàng Quốc gia Việt Nam" trên nền tảng Alibaba; tổ chức kết nối giao thương trực tiếp ngay tại Việt Nam. 

Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinanutrifood Bình Định cho rằng, thị trường Trung Quốc yêu cầu khắt khe về xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và quản lý chặt chẽ chuỗi cung ứng.

Để đáp ứng được yêu cầu của thị trường tỷ dân này, doanh nghiệp phải xác định không thể chỉ bán những gì mình đang có mà phải chủ động tạo ra những sản phẩm thị trường cần. Thay vì chỉ thu mua sản phẩm sau thu hoạch, chúng tôi đồng hành ngay từ khâu đầu tiên như chọn giống, canh tác, chăm sóc, thu hoạch và sơ chế.

Ngày 18/8, diễn ra Hội nghị Xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc – tỉnh Gia Lai năm 2025.

Sau quá trình tìm hiểu và trao đổi thông tin, một số doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đã tiến hành thỏa thuận sơ bộ, tiến tới ký kết các Bản ghi nhớ hợp tác giữa các bên.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp hai nước đã ký kết 7 biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra cơ hội hiện thực hóa mục tiêu đưa nông sản và sản phẩm chế biến của tỉnh Gia Lai thâm nhập sâu rộng vào thị trường Trung Quốc.

Theo đó, Công ty TNHH Lusemei Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc ký kết hợp tác với Công ty TNHH MTV Cây Ăn Trái Thagrico Cao Nguyên (thu mua sản phẩm sầu riêng); Công ty Cổ phần Nafoods Tây Nguyên (thu mua sản phẩm chanh dây); Công ty Cổ phần Tín Thành Đạt (thu mua sản phẩm cà phê); Công ty cổ phần chăn nuôi Gia Lai (thu mua sản phẩm chuối). Tập đoàn Vplus ký kết hợp tác với Công ty TNHH MTV Hương Dương Gia Lai (thu mua sản phẩm sầu riêng); Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai (thu mua sản phẩm chanh dây). Công Cổ phần Tập đoàn Liễu dược Quảng Tây ký kết hợp tác với Công ty cổ phần Vinanutrifood Bình Định (thu mua các sản phẩm nông sản của tỉnh Gia Lai đã qua chế biến, sơ chế).

