Tại sao Apple vẫn còn bán iPhone XR?

Nếu chú ý trên thị trường, nhiều người có thể nhận thấy Apple vẫn đang bán những chiếc iPhone XR mà công ty ra mắt lần đầu tiên vào năm 2018, tức đã gần ba năm. Có sẵn với giá từ 12,49 triệu đồng, sản phẩm được đánh giá cao khi phát hành và vẫn khá tuyệt vời ba năm sau đó. Ở thời điểm ra mắt, iPhone XR được đánh giá cao ở giá bán, thiết kế, dung lượng lưu trữ, máy ảnh, thời lượng pin và hiệu suất - những yếu tố khiến nó có thể là chiếc iPhone tốt nhất mà Apple từng tạo ra, ngay cả khi thông số kỹ thuật nó không phải là tiên tiến nhất.

Tất nhiên iPhone XR không còn là điện thoại tốt nhất của Apple, và trên thực tế còn đi kèm chip xử lý chậm hơn một chút so với iPhone SE giá từ 10,49 triệu đồng rẻ hơn, nhưng iPhone XR vẫn có nhiều khả năng hơn.

Sự khác biệt lớn nhất giữa iPhone XR và iPhone SE là màn hình. Trong khi cả hai điện thoại đều có màn hình LCD thay vì công nghệ OLED mới hơn, màn hình của iPhone SE chỉ là 4,7 inch, trong khi màn hình của iPhone XR có cùng kích thước với iPhone 12 là 6,1 inch. Cả iPhone SE và iPhone XR đều có camera đơn 12 MP ở mặt sau, vì vậy người dùng sẽ cần chuyển lên iPhone 11 hoặc iPhone 12 để có camera kép hoặc Night Mode, nhưng họ vẫn nhận được các tính năng như chế độ Portrait, Portrait Lighting và Smart HDR.

Với những người hạn chế ngân sách để mua các công nghệ mới nhất, một iPhone đời cũ là rất lý tưởng, đặc biệt nếu họ xem iPhone chỉ phục vụ những mục đích sử dụng tối thiểu của mình. Và trong trường hợp này iPhone XR không có bất kỳ khuyết điểm nào, cho phép nằm gọn trong túi áo một cách dễ dàng.

So với những chiếc iPhone đời cũ (chẳng hạn iPhone 6, 6s hoặc 7), iPhone XR cũng sạc nhanh (sạc 50% trong nửa giờ với bộ sạc 20W) và có thời lượng pin tốt hơn (lên đến 16 giờ phát lại video so với 13 giờ trên iPhone 7). Điển thoại cũng mang đến các tính năng như Face ID và bộ xử lý A12 Bionic hỗ trợ tất cả các tính năng của iOS 15. Đối với nhiều người, iPhone SE có thể quá nhỏ, và đó cũng là lý do tại sao iPhone XR tồn tại để lấp đầy khoảng trống đó.

Bảng so sánh một số mẫu iPhone được đề cập trong bài.

Dĩ nhiên cũng có lựa chọn khác cho những ai cần một iPhone nhỏ gọn hơn nữa với các tính năng tiên tiến hơn, đó là iPhone 12 mini. Một chiếc iPhone hiện đại sẽ cho phép người dùng vẫn có trải nghiệm mạnh mẽ trong vài năm nữa, bao gồm cả nâng cấp phần mềm hệ điều hành.

Cũng có những hy sinh nhất định đối với người dùng khi chọn mua iPhone XR chính là viền dày, màn hình LCD tốn kém điện năng và camera đơn không còn phù hợp trong năm 2021. Ngoài ra còn có một thực tế là iPhone 13 sẽ ra mắt chỉ sau khoảng một tháng nữa. Dựa trên lịch sử, iPhone 11 nhiều khả năng sẽ thay thế iPhone XR ở mức 12,49 triệu đồng, vì vậy đó là điều mà người dùng nên cân nhắc.

Xét cho cùng, với một chiếc điện thoại ba năm tuổi trong năm 2021, iPhone XR vẫn là một điện thoại giá trị đáng ngạc nhiên ở mức 12,49 triệu đồng.