Tại sao cả thế giới chờ đợi Curaçao?

Hòn đảo nhỏ giữa sân khấu khổng lồ

Curaçao không bước vào World Cup với vị thế của một ông lớn. Họ không có lịch sử huy hoàng, không sở hữu dàn sao đắt giá và cũng không phải cái tên quen thuộc với số đông người hâm mộ. Nhưng chính điều đó lại khiến họ trở thành đội tuyển đáng chờ đợi bậc nhất giải đấu.

Cat thế giới chờ đợi màn trình diễn của Curacao. Ảnh: AP

Với dân số chỉ khoảng 150.000 người, Curaçao là một trong những đại diện nhỏ bé nhất từng xuất hiện ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Trong một thế giới bóng đá ngày càng bị chi phối bởi tiền bạc, dữ liệu, học viện hiện đại và những nền bóng đá khổng lồ, việc một đảo quốc Caribe có mặt tại World Cup đã là một chiến thắng của niềm tin.

Người ta chờ Curaçao không phải vì họ được kỳ vọng vô địch. Người ta chờ họ vì bóng đá luôn cần những câu chuyện khiến trái tim rung động.

Không chỉ là “đội lót đường”

Sẽ là sai lầm nếu xem Curaçao chỉ là cái tên đến World Cup để cho đủ quân số. Đội bóng này có một nền tảng rất đặc biệt. Nhiều tuyển thủ Curaçao sinh ra hoặc trưởng thành trong môi trường bóng đá Hà Lan, hấp thụ tư duy chiến thuật, kỹ thuật và tính tổ chức của một trong những nền bóng đá giàu bản sắc nhất châu Âu.

Nếu coi Curacao là đội bóng mang tính bản năng sẽ là sai lầm lớn. Ảnh: AP

Điều đó tạo nên một tập thể thú vị: mang kỷ luật và kỹ thuật kiểu Hà Lan, nhưng vẫn giữ tốc độ, sự ngẫu hứng và tinh thần phóng khoáng của vùng Caribe. Curaçao vì thế không chỉ đại diện cho một quốc gia nhỏ, mà còn là biểu tượng của bóng đá thời toàn cầu hóa, nơi bản sắc có thể được kết tinh từ nhiều dòng chảy khác nhau.

Sân khấu cho những cái tên vô danh

World Cup luôn có khả năng biến một cầu thủ xa lạ thành nhân vật được cả thế giới nhắc tên. Một pha cứu thua không tưởng, một cú sút để đời, một trận đấu quả cảm trước đối thủ lớn có thể mở ra chương mới trong sự nghiệp.

Với Curaçao, mỗi cầu thủ bước ra sân đều mang theo cơ hội ấy. Họ không chỉ chơi cho bản thân, mà còn chơi cho một hòn đảo nhỏ đang trở thành tâm điểm của thế giới. Trong màu áo Curaçao, một bàn thắng cũng có thể trở thành lịch sử, một điểm số cũng có thể hóa thành kỳ tích.

Vì World Cup cần những giấc mơ

Từ Cameroon 1990, Senegal 2002, Costa Rica 2014 đến Morocco 2022, lịch sử World Cup luôn được thắp sáng bởi những đội bóng từng bị xem là nhỏ bé. Curaçao bước vào giải đấu với cùng thứ năng lượng ấy: không có gì để mất, nhưng có cả thế giới để chinh phục.

Ai trong số họ sẽ bước ra thế giới sau World Cup? Ảnh: AP

Có thể họ không đi xa. Có thể họ sẽ dừng lại rất sớm. Nhưng chỉ riêng sự hiện diện của Curaçao đã nhắc nhở tất cả rằng World Cup vẫn là nơi mọi giấc mơ có quyền cất tiếng.

Và đó là lý do cả thế giới chờ đợi Curaçao!