Tại sao nói iPhone 12 Pro Max là “vua” của thế giới smartphone?

Video đánh giá iPhone 12 Pro Max.

Thiết kế “đỉnh” nhất trong lịch sử iPhone

Hình thức bên ngoài của iPhone 12 Pro Max khá giống với các thành viên khác của “gia đình” iPhone 12 với các mặt phẳng, khung thép không gỉ, có phong cách gần gũi hơn với dòng iPad Pro. Cùng với khung máy chắc chắn hơn, Apple cũng sử dụng kính Ceramic Shield cường lực cho mặt trước để tăng độ bền, mặt sau cũng có lớp kính mờ.

Cũng về độ bền, Apple cũng đã cải thiện khả năng chống nước của nó so với thế hệ trước lên đến 6 mét dưới nước trong tối đa 30 phút. Trước đây, đây là bốn mét trong nửa giờ.

Đồng thời, năm nay, người dùng có bốn màu để lựa chọn: bạc, vàng, đen than chì và xanh Thái Bình Dương mới. Với chiều cao 6,33 inch và rộng 3,07 inch, thiết bị nằm trong phạm vi "phablet". Với những ai có bàn tay to, kích thước của máy không phải là vấn đề nhưng với người dùng có bàn tay nhỏ thì ngược lại.

Kích thước lớn cũng cho phép Apple trang bị màn hình lớn và pin. Độ phân giải của màn hình Super Retina 6,7 inch là 2,778 x 1,284, với mật độ điểm ảnh là 458 pixel/ inch. Về lý thuyết, màn hình lớn hơn giúp xem nội dung tốt hơn, hoàn chỉnh với tỷ lệ tương phản 2 triệu:một và độ sáng lên tới 1.200 nit cho video HDR nhờ sử dụng OLED.

Tuy nhiên, trên thực tế, đường chéo hơn 1/4 inch đó so với iPhone 11 Pro Max không mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dùng. Giống như với iPhone 12 Pro, chiếc iPhone này cũng hỗ trợ True Tone và Wide Color (P3), Haptic Touch và lớp phủ oleophobic thường được sử dụng của Apple.

Thông số kỹ thuật “vô đối”

Bên trong, có rất ít sự khác biệt về hiệu suất xử lý của iPhone 12 Pro Max so với các phiên bản iPhone 12 khác vì cùng được sử dụng chip A14 Bionic mạnh mẽ, giúp cải thiện khoảng 20% so với chip A13 Bionic trong iPhone 11 Pro trong thử nghiệm Geekbench lõi đơn, trong khi hiệu suất đa lõi tốt hơn 15% so với phiên bản năm ngoái.

Điều đó có nghĩa là iPhone 12 Pro Max sẽ hoạt động nhanh hơn khi mở hoặc tiếp tục ứng dụng, điều này cực kỳ hữu ích cho ứng dụng camera. Giống như iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max được hưởng lợi từ việc có RAM 6GB thay vì 4GB như các bản iPhone 12 còn lại. Một cải tiến khác mà các mẫu Pro có là tùy chọn bộ nhớ trong từ 128GB cùng với 256GB và 512GB.

Khả năng nhiếp ảnh thần sầu

Giống như iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max có ba cảm biến máy ảnh 12 megapixel ở mặt sau: camera góc siêu rộng - Ultra Wide, ống kính rộng - Wide và Telephoto.

Camera Ultra Wide cung cấp khẩu độ f / 2.4 và trường nhìn 120 độ trong khi Wide có khẩu độ f / 1.6. Đối với tele, khẩu độ trong Max chuyển sang f / 2.2 thay vì f / 2.0 được sử dụng trong Pro.

Tuy nhiên, iPhone 12 Pro Max thể hiện tốt hơn với phạm vi zoom quang học lên 2.5x (iPhone 12 Pro chỉ có khả năng zoom quang học 2x). Trong thế giới thực, điều này mang lại cho iPhone 12 Pro Max phạm vi zoom quang học tốt hơn - 5x so với 4x của phiên bản Pro, cũng như cải thiện zoom kỹ thuật số từ 10x lên 12x.

Camera Wide trên iPhone 12 Pro Max cũng được hưởng lợi từ hệ thống ổn định hình ảnh quang học được nâng cấp được gọi là sensor-shift. Bằng cách thực hiện tới 5.000 lần điều chỉnh mỗi giây, hệ thống của Apple có thể giúp tạo ra những bức ảnh tổng thể ổn định hơn so với hệ thống thay đổi ống kính thông thường.

Apple cũng làm cho cảm biến camera Wide tốt hơn cho các bức ảnh thiếu sáng bằng cách làm cho nó lớn hơn 47%. Vì độ phân giải vẫn giữ nguyên nên mỗi pixel của cảm biến sẽ thu thập nhiều ánh sáng hơn, giúp thu thập dữ liệu ánh sáng cho các bức ảnh hiệu quả hơn.

Điểm bổ sung quan trọng cho camera là việc sử dụng cảm biến LiDAR. Cảm biến này cho phép tự động lấy nét của iPhone nhanh hơn đến 6 lần trong các tình huống ánh sáng yếu cũng như giúp dễ dàng chụp Chân dung ở chế độ Ban đêm mới.

Tất cả các máy ảnh đều được hưởng lợi từ Deep Fusion, bao gồm chế độ ban đêm cho ống kính siêu rộng và rộng để chụp ảnh thiếu sáng. Smart HDR 3 sẽ giúp tạo ra những hình ảnh sống động.

Đối với ảnh tĩnh, việc bổ sung Apple ProRAW sẽ hấp dẫn các nhiếp ảnh gia, mang lại lợi ích khi chụp ảnh RAW đồng thời cũng được hưởng lợi từ việc xử lý ảnh từ Deep Fusion và Smart HDR. Trên thực tế, điều này có nghĩa là iPhone sẽ tự động xử lý các yếu tố như giảm nhiễu và điều chỉnh độ phơi sáng nhiều khung hình trong khi vẫn cho phép người dùng tinh chỉnh các yếu tố khác như cân bằng trắng và màu sắc.

Các chế độ quay video thông thường của iPhone 12 Pro bao gồm video 4K lên đến 60 khung hình / giây và quay chậm ở 1080p 240 khung hình / giây. Ngoài ra còn có dải động mở rộng cho video, tự động lấy nét liên tục, ổn định video điện ảnh, time- lapse ở chế độ ban đêm và thậm chí là khả năng chụp ảnh 8 megapixel trong khi quay video 4K.

Với iOS 14 kết hợp với dòng iPhone 12 Pro, Apple đã bao gồm hỗ trợ quay video và chỉnh sửa nội dung HDR trong Dolby Vision với tốc độ lên đến 60 khung hình / giây.

Camera selfie nâng cấp không ít

Ở phía trước là camera TrueDepth 12 megapixel, cung cấp chức năng cốt lõi cho Face ID, bao gồm một camera khẩu độ f / 2.2 với dữ liệu ánh xạ độ sâu bổ sung, cung cấp chế độ chụp Chân dung với các điều khiển chọn lọc, sáu hiệu ứng Ánh sáng Chân dung, hỗ trợ Animoji và Memoji.

Giống như các camera phía sau, nó cũng có chế độ Ban đêm, Deep Fusion, Smart HDR3 và quay video Dolby Vision HDR, với tốc độ lên đến 30 khung hình / giây. Camera selfie cũng có khả năng quay video 4K ở tốc độ lên đến 60 khung hình / giây, dải động mở rộng ở tốc độ 30 khung hình / giây, video quay chậm 120 khung hình / giây,…

Tuổi thọ pin và MagSafe

iPhone 12 Pro Max có kích cỡ lớn và cũng có dung lượng pin lớn nhất, có thể kéo dài đến 20 giờ phát lại video hoặc lên đến 12 giờ phát video trực tuyến và 80 giờ phát lại âm thanh.

Nếu sử dụng bộ sạc 20W, iPhone 12 Pro Max sẽ cho phép sạc 50% trong khoảng 30 phút. Mặt khác, việc sử dụng một mảng nam châm, MagSafe có thể gắn nhẹ bộ sạc vào mặt sau của iPhone sẽ giúp truyền năng lượng tối ưu, có thể lên đến 15 watt trong điều kiện lý tưởng. Mặc dù không nhanh bằng sạc Lightning nhưng nó vẫn là một bước tiến đáng kể cho khả năng không dây của Apple.

Mạng 5G và kết nối không dây

Một tính năng chính của iPhone năm nay là hỗ trợ kết nối 5G. Công nghệ này có thể cung cấp công nghệ truyền thông tốc độ cao trên cả tần số dưới 6GHz và tần số cực cao mmWave, phụ thuộc vào từng khu vực.

Apple cũng đã tuyên bố iPhone sẽ quay trở lại kết nối 4G trong những trường hợp không yêu cầu lượng băng thông cao. Điều này sẽ giúp kéo dài tuổi thọ pin vì kết nối 5G là một công nghệ khá ngốn điện.

Xịn, nhưng quá đắt

Không thể chối cãi rằng iPhone 12 Pro Max là “vua” trong dòng sản phẩm iPhone của Apple, vì là chiếc iPhone cao cấp nhất hiện nay. Ngoài ra, đây là mẫu smartphone tuyệt vời với hệ thống camera tuyệt đẹp và đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng.

iPhone 12 Pro Max là một trong những chiếc điện thoại phổ biến nhất hiện nay. Thậm chí trong vài năm tới, camera và sức mạnh xử lý của máy vẫn đảm bảo “ngon”. Tuy nhiên, màn hình lớn sẽ khiến cho việc nhét chúng vào túi xách, vali hoặc cặp hơi khó khăn.

Trừ khi muốn thay thế iPhone XS Max hoặc thích trải nghiệm trên những chiếc smartphone màn hình lớn, người dùng hoàn toàn có thể lựa chọn iPhone 12 Pro thay vì Max. iPhone 12 Pro Max có giá khởi điểm từ 33,99 triệu đồng (bản 128GB) nên không dành cho số đông người tiêu dùng.