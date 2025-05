Tại sao nước Đức chọn màu đen trên quốc kỳ?

Trong khi hầu hết các quốc gia đều chọn các màu như đỏ, xanh nước biển, xanh lá, trắng, vàng … là những màu tươi sáng, phổ biến, mang những ý nghĩa tích cực, trên quốc kỳ, mô tả đặc trưng, biểu tượng, lịch sử hay khát vọng của quốc gia mình, thì nước Đức lại chọn màu đen, màu mà trong nhiều nền văn hóa, nó tượng trưng cho chiến tranh, sự chết chóc.

Lá cờ từng gây ra sự sợ hãi với nhân loại trong thế kỷ 20 chính là lá cờ của phát xít Đức. Ngày nay, cùng với nhiều biểu tượng của chủ nghĩa phát xít, lá cờ này bị cấm ở nhiều nơi trên thế giới. Trên nền đỏ của lá cờ đó, trong hình tròn màu trắng, là chữ vạn với màu đen ám ảnh. Nhưng thực ra, màu đen trên quốc kỳ Đức không phải xuất hiện từ thời phát xít Đức, nó đã có mặt liên tục trên lá quốc kỳ quốc gia này như một truyền thống kể từ năm 1350, trên lá cờ của Đế quốc La Mã Thần Thánh, còn được gọi là Thánh chế La Mã hay Đệ nhất đế chế (First Reich), là một phức hợp lãnh thổ rộng lớn đa sắc tộc ở trong lịch sử Đức, mà chủ yếu là người Đức, tồn tại từ cuối thời sơ kỳ Trung Cổ cho đến năm 1806. Tên của đế quốc bắt nguồn từ yêu sách của các Hoàng đế La Mã Đức vào thời Trung cổ, muốn tiếp tục truyền thống của đế chế La Mã cổ và hợp pháp hóa quyền cai trị như là thánh ý của Thiên Chúa. Lãnh thổ chủ yếu của Đế quốc gồm Vương quốc Đức, Vương quốc Bohemia, Vương quốc Bourgogne, Vương quốc Ý và nhiều lãnh thổ, công quốc, thành phố đế quốc tự do lớn nhỏ khác. Giữa nền màu vàng lá cờ này là hình một con đại bàng màu đen đầy quyền uy và dũng mãnh.

Cờ Đức với ba màu đen, đỏ, vàng được lấy cảm hứng từ những màu sắc của các cuộc cách mạng vào giữa thế kỷ 19. Năm 1848, khi phong trào tự do và cách mạng lan rộng khắp châu Âu, những quốc gia như Pháp đã dẫn đầu với lý tưởng tự do, bình đẳng và bác ái. Các quốc gia Đức thời bấy giờ, mặc dù chưa thống nhất, đã sử dụng cờ ba màu này như một biểu tượng cho lý tưởng tự do và đấu tranh cho sự thống nhất.

Quốc kỳ nước Đức với ba màu đen, đỏ, vàng nằm ngang đã trở thành biểu tượng quen thuộc của đất nước này. Theo các tài liệu lịch sử, cờ tam tài đen-đỏ-vàng xuất hiện lần đầu tiên vào đầu thế kỷ 19, và trở nên nổi bật trong các cuộc cách mạng năm 1848. Các màu sắc này tượng trưng cho khát vọng thoát khỏi ách thống trị nô lệ, chiến tranh đẫm máu và niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng. Cụ thể, màu đen của bóng tối, màu đỏ của máu và màu vàng tượng trưng ánh sáng tự do thể hiện tinh thần dũng cảm, sự hy sinh và ý chí kiên cường của người dân Đức trong cuộc chiến giành độc lập.

Trong Các cuộc chiến tranh của Napoléon, cuộc đấu tranh của người Đức chống quân Pháp chiếm đóng được tượng trưng đáng kể thông qua các màu đen, đỏ, và vàng. Điều này phần lớn là do đồng phục của Quân đoàn Tự do Lützow, một đơn vị tình nguyện của Quân đội Phổ. Đồng phục của đơn vị này là màu đen với cổ áo màu đỏ cùng khuy màu vàng. Đương thời, các màu đó mang ý nghĩa: Ra khỏi bóng tối (đen) nô lệ nhờ các trận chiến đẫm máu (đỏ) để đến ánh sáng hoàng kim (vàng) của tự do.

Quốc kỳ Đức, với ba màu đen, đỏ và vàng, đã trải qua nhiều biến đổi qua các thời kỳ lịch sử, phản ánh những biến động chính trị, xã hội và văn hóa của đất nước. Sau này, khi đến thời kỳ Cộng hòa Weimar (1918 – 1933), ý nghĩa của ba màu cờ được thay đổi, mang một biểu tượng nước Đức mới: thống nhất, tự do và dân chủ. Trong đó, màu đen tượng trưng cho sự đoàn kết, màu đỏ cho lòng yêu nước, và màu vàng cho sự thịnh vượng. Và ý nghĩa này vẫn được duy trì cho đến hiện tại.