Trứng gà có hình bầu dục hai đầu không cân bằng, một to một nhỏ. Muốn hiểu điều này, trước hết bạn cần biết về quá trình hình thành của trứng gà trong cơ thể gà mái.

Cấu tạo của trứng, về cơ bản được chia làm 4 bộ phận, lòng đỏ, lòng trắng, màng vỏ và vỏ trứng.

Lòng đỏ được hình thành trong buồng trứng. Sau khi lòng đỏ "trưởng thành", nó sẽ rời khỏi buồng trứng, rồi từ trong miệng phễu ở phần trên của ống dẫn trứng đi vào trong ống dẫn trứng, và di chuyển về phía dưới đến chỗ phình to của ống dẫn trứng. Ở đây có thể tiết ra một lượng lớn anbumin, bọc bên ngoài lòng đỏ, hình thành một lớp lòng trắng dày trong suốt.

Sau khoảng 2-3 tiếng, nó từ chỗ phình to của ống dẫn trứng ép vào phần ống hẹp, và tại đây hình thành màng vỏ. Sau khi trải qua hơn 1 tiếng, nó lại bị ép vào tử cung (vách dày, có cấu tạo cơ phát triển), vỏ trứng được hình thành trong tử cung và cả quả trứng hoàn chỉnh đã được hình thành. Trong quá trình hình thành quả trứng này phải nằm lại trong tử cung 18-20 giờ, rồi sau đó cơ tử cung co bóp, đẩy trứng qua xoang bài tiết sinh dục rồi ra ngoài cơ thể.

Trứng gà sở dĩ một đầu to một đầu nhỏ là do trong quá trình hình thành bị đầu trên của ống dẫn trứng dồn ép từng đoạn một đi xuống. Đầu trứng này bị dồn ép, lòng trắng và màng vỏ bị đẩy sang phải rồi lại sang trái, vì thế mà đầu trứng này phình to, sau khi vỏ hình thành xong thì được cố định lại. Ngược lại, đầu kia của quả trứng hướng xuống đoạn dưới của ống dẫn, do đó vừa đi nó vừa chèn vào ống dẫn trứng, làm cho ống này mở rộng để trứng dễ di chuyển xuống tử cung. Lực dồn ép của ống dẫn vào quả trứng làm cho đầu nhỏ hình thành rồi định hình dần. Khi trứng vào đến tử cung, đầu nhỏ hướng về phía đuôi gà, còn đầu to hướng ngược lại.

Tại sao trứng gà có đầu to đầu nhỏ và có quả trứng 2 lòng đỏ?

Về câu hỏi tại sao lại có trứng gà 2 lòng đỏ. Trảo đổi trên Zing.vn đại diện chi cục Thú y TP.HCM lý giải, thông thường noãn hoàn từ buồng trứng rụng xuống, đi qua ống dẫn trứng và quá trình cấu tạo quả trứng diễn ra tại đây, bổ sung lòng trắng và một số chất cần thiết, đến cuối ống dẫn trứng mới hình thành vỏ cứng và được sinh ra ngoài, kết thúc chu trình đẻ trứng trong vòng 24 tiếng.



Ở những con gà mới bước vào giai đoạn đẻ trứng, quá trình này chưa hoàn chỉnh nên sẽ làm chậm lại và khi quả trứng thứ nhất chưa kịp hình thành vỏ cứng thì lòng đỏ thứ hai lại rơi xuống, tạo thành quả trứng hai lòng đỏ. Hiện tượng này thường gặp ở các trại gà nuôi công nghiệp, trên gà mái tơ.

Còn theo PGS.TS Hoàng Kim Giao, chuyên gia chăn nuôi, nguyên cục trưởng cục Chăn nuôi, trong một đàn gia cầm bình thường vẫn có tỷ lệ nhất định trứng hai lòng đỏ và trứng to vượt trội do bất thường trong cơ thể con vật, phụ thuộc vào trọng lượng cơ thể, con giống, cũng có thể do ảnh hưởng bởi thời tiết, ánh sáng, thức ăn… Rối loạn cơ thể dẫn đến sản sinh loại trứng một lòng đỏ nhưng có lượng lòng trắng gấp đôi bình thường, hoặc hai lòng đỏ.

Thỉnh thoảng trong cơ thể con vật cũng rụng hai trứng, như trường hợp sinh đôi ở người nhưng tỷ lệ ở gia cầm nhiều hơn. Trong vài ba quả có một quả lớn hơn là chuyện bình thường, “Nếu sau khi sinh trứng bất thường, một thời gian sau con vật bị ốm chết đi thì mới là bất thường đáng lưu ý” - ông Giao lưu ý.