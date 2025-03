Hội Nông dân Đồng Tháp tái sử dụng rác thải sinh hoạt, phụ phẩm nông nghiệp tạo ra chế phẩm sinh học

Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để nhân rộng mô hình ra 4 huyện Tân Hồng, Tam Nông, Thanh Bình, Tháp Mười.

Nhân rộng mô hình thí điểm tái sử dụng rác thải, phụ phẩm nông nghiệp

Theo đó, mỗi huyện chọn từ 1 - 2 xã làm điểm thực hiện mô hình và đã tổ chức 3 đợt tập huấn cho 720 lượt hội viên nông dân. Đến nay, mô hình đã giúp các hội viên nông dân áp dụng hiệu quả, làm ra hàng chục tấn phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, lục bình... Hội đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho trên 1.140 hộ áp dụng làm chế phẩm men vi sinh IMO với khoảng 20.000 lít men và trên 23 tấn men vi sinh IMO khô.

Riêng tại huyện Châu Thành, có 632 tổ hội nghề nghiệp, các tổ hợp tác, hợp tác xã và hội quán, trên 2.310 hội viên nông dân tham gia thực hiện mô hình tổ chức thu gom và phân loại rác thải hữu cơ tại hộ gia đình.

Hội nông dân hướng dẫn ứng dụng men vi sinh IMO làm phân hữu cơ. Ảnh: V.N

Nông dân tự pha chế dưới 16.850 lít men vi sinh IMO và hơn 20 tấn men IMO khô gốc tạo thành phân hữu cơ phục vụ trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi.

Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức triển khai 56 xã tại tỉnh Đồng Tháp đăng ký thực hiện nhân rộng mô hình, có 19 hộ đăng ký trồng rau sạch trên diện tích 4.535m2 và 4.000m2 cây dược liệu. Đồng thời, làm được hơn 5 tấn phân hữu cơ đất Ta Ma tại xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh.

Ngoài ra, mô hình sản xuất phân bón hữu cơ chế phẩm IMO còn triển khai cho 110 trường học áp dụng xử lý mùi hôi với gần 1.000 lít để phun xịt xử lý môi trường. Các trường học đã hướng dẫn cho 12.000 lượt học sinh thực hành phân loại rác và ủ phân vi sinh IMO góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em.

Các địa phương còn áp dụng để xử lý mùi hôi ô nhiễm ở 12 chợ, 3 điểm bãi rác công cộng. Hội viên nông dân còn tự làm chế phẩm chế biến phòng ngừa sâu bệnh chế biến được thức ăn và nước uống tạo ra sản phẩm có tính thương mại từ rác hữu cơ.

Nông dân huyện Châu Thành (Đồng Tháp) trồng nhãn áp dụng phân hữu cơ IMO. Ảnh: V.N

Đặc biệt, mô hình đã được Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện tại các đồn, chốt, trạm biên phòng, hộ dân khu vực biên giới bước đầu áp dụng khá phù hợp và mang lại hiệu quả thiết thực.

Hướng đến đa mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Ông Huỳnh Hữu Thuận, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản an toàn An Hòa, huyện Châu Thành cho biết: "Áp dụng vi sinh IMO tiết kiệm rất nhiều chi phí, giúp nông dân thu được lợi nhuận cao hơn, giúp đất tơi xốp, tạo độ phì nhiêu ra trái to tốt rút ngắn thời gian thu hoạch…".

Ông Đặng Văn Cường, nông dân nuôi dê xã Tân Phước, huyện Tân Hồng cho biết, dùng vi sinh IMO trong chăn nuôi nhằm bảo vệ môi trường sống. Đồng thời, giảm mùi hôi, khử khuẩn; giúp đàn dê giảm dịch bệnh, các vật đeo bám có hại cho dê cũng không còn.

Ông Bùi Văn Bính, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cho biết: "Lợi thế địa phương là có nguồn phế phẩm nông nghiệp lớn. Nhất là nhiều kênh rạch lại có lục bình, rơm rạ, phế phẩm sản xuất nông nghiệp. Qua áp dụng mô hình đã cho nhiều kết quả. Cụ thể là chi phí đầu vào cho bà con sản xuất, góp phần trong cải thiện môi trường… Trong đó, cải thiện môi trường là cái mục tiêu lớn mà huyện đang tập trung trong xây dựng nông thôn mới".

Được biết, mô hình được triển khai từ tháng 8/2023, đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2023 - 2028. Mô hình hướng đến đa mục tiêu vừa phục vụ cộng đồng, vừa bảo vệ môi trường, vừa giúp nông dân chủ động được nguồn vật tư đầu vào, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, hạn chế ô nhiễm môi trường, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức lớp tập huấn cho nông dân huyện Tân Hồng, Đồng Tháp. Ảnh: V.N

Chuyên gia Hoàng Xuân Công - Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Chuyển giao công nghệ ngành bán lẻ Việt Nam cho biết, mô hình bước đầu đạt được yêu cầu của địa phương cũng như người dân, đó là giải quyết được chi phí trong sản xuất.

Theo ông Công, trước đây bà con lo lắng về giá phân giá thuốc, chất lượng kém chi phí lớn, mà hàng hóa làm ra giá trị thấp, không đủ sức cạnh tranh, thì mô hình này có thể giải quyết được những yêu cầu đặt ra.

"Chúng tôi đặt một kỳ vọng chương trình giúp trao quyền tự chủ cho người dân, giảm giá thành sản xuất đầu vào, khai thác các vấn nạn của địa phương như bèo lục bình, dây khoai lang, phế phụ phẩm nông nghiệp..., trở thành nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả chăn nuôi và trồng trọt. Điều đó sẽ tạo ra vòng quay kinh tế tuần hoàn", ông Hoàng Xuân Công phân tích.