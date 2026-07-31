Tài tử Ben Affleck thắng "Ai là triệu phú"

Khán giả đài ABC nước Mỹ vừa có dịp chứng kiến những giây phút nghẹt thở trong hai tập phát sóng ngày 22/7 cùng 29/7 của game show đố vui "Who Wants to Be a Millionaire" hay còn gọi là "Ai là triệu phú". Dưới sự dẫn dắt của người máy tính kiêm MC Jimmy Kimmel, diễn viên nổi tiếng Ben Affleck kết hợp cùng Jamie Ding - huyền thoại từng thắng 31 trận liên tiếp tại "Jeopardy!" - đã vượt qua trọn vẹn 15 thử thách.

Ở mốc 500.000 USD, chương trình đưa ra câu hỏi hóc búa về một thành tựu xuất hiện chỉ hai tháng sau khi tờ New York Times đăng bài khẳng định điều này bất khả thi trong một tới 10 triệu năm nữa. Bốn phương án đưa ra bao gồm phân tách nguyên tử, nhân bản động vật có vú, chuyến bay đầu tiên của máy bay, cuối cùng là vaccine bại liệt. Affleck nhớ lại một lần tình cờ đọc các tài liệu về những bản tin sai lệch của báo chí thời xưa. Anh mơ hồ nhớ sự kiện diễn ra vào đầu thế kỷ 20. Đồng đội Jamie Ding thì nghiêng về mốc thời gian 1903. Để chắc chắn, họ dùng quyền trợ giúp 50-50 nhằm loại bỏ bớt đáp án sai. Cuối cùng, Affleck quyết định đặt trọn niềm tin vào Ding để chọn phương án chuyến bay đầu tiên. MC Jimmy Kimmel ngay sau đó xác nhận năm 1903 chính là thời điểm anh em nhà Wright cất cánh thành công, bất chấp sự hoài nghi của tờ báo lớn xứ cờ hoa.



Tài tử Ben Affleck vừa xuất sắc chinh phục giải thưởng cao nhất của chương trình "Who Wants to Be a Millionaire" bản Mỹ. IG.

Thử thách trị giá một triệu USD cuối cùng yêu cầu hai người chơi tìm ra cặp tên gà tây chưa từng được Tổng thống Mỹ ân xá trong dịp Lễ Tạ ơn. Các đáp án gồm Peanut Butter - Jelly, Tater - Tot, Mac - Cheese, Spaghetti - Meatball. Do cả hai đều không nắm rõ thông tin này, họ quyết định nhờ MC tư vấn. Kimmel dự đoán đáp án Spaghetti - Meatball nhưng không dám khẳng định chắc chắn. Cặp đôi tiếp tục kết nối điện thoại nhờ một người bạn thân của Ding hỗ trợ nhưng vẫn không có kết quả. Trong khoảnh khắc quyết định, Affleck cùng Ding chơi lớn khi đặt cược vào trực giác của người dẫn chương trình. Lựa chọn táo bạo này đã mang lại chiến thắng chung cuộc đầy cảm xúc.

Mục đích nhân văn đằng sau giải thưởng lớn

Ngay sau khi chương trình kết thúc, nam tài tử sinh năm 1972 thông báo toàn bộ số tiền một triệu USD sẽ được chuyển thẳng cho Eastern Congo Initiative. Đây là quỹ từ thiện do chính anh tham gia sáng lập nhằm hỗ trợ các cộng đồng gặp khó khăn. Nghĩa cử cao đẹp này nhận được rất nhiều sự tán dương của công chúng.

Thực chất, việc các ngôi sao tham gia "Who Wants to Be a Millionaire" nhằm mục đích gây quỹ đã trở thành truyền thống. Chương trình này ra mắt khán giả Mỹ năm 1999 dựa trên bản gốc của Anh năm 1998. Sau một thời gian tạm ngưng vào năm 2019, show được tái khởi động vào năm 2020. Phiên bản mới cho phép người nổi tiếng bắt cặp cùng chuyên gia hoặc người thân để thi đấu. Rất nhiều tên tuổi lớn từng chinh phục giải thưởng cao nhất. Điển hình là đầu bếp David Chang năm 2020, cha con Ike Barinholtz năm 2024. Gần đây nhất trong năm 2025, hai diễn viên loạt phim "The Office" là Kate Flannery cùng Oscar Nuñez đã chiến thắng. Đặc biệt, người bạn tâm giao của Ben Affleck là Matt Damon cũng từng ẵm một triệu USD khi đánh cặp với Ken Jennings.

Về phần Ben Affleck, anh vốn là một nhân vật quyền lực tại kinh đô điện ảnh thế giới trong vai trò diễn viên, biên kịch lẫn đạo diễn. Tên tuổi của anh gắn liền với loạt tác phẩm đình đám như "Pearl Harbor", "Argo", "Gone Girl", "Batman v Superman: Dawn of Justice". Trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật, anh đã mang về hai tượng vàng Oscar danh giá cùng ba giải Quả Cầu Vàng. Đời tư của nam nghệ sĩ cũng tốn nhiều giấy mực của báo giới. Anh có ba người con chung cùng vợ cũ Jennifer Garner. Năm 2022, anh bước thêm bước nữa với nữ ca sĩ Jennifer Lopez nhưng cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng khép lại sau hai năm gắn bó. Chiến thắng tại game show đố vui lần này một lần nữa giúp hình ảnh của anh thêm phần tỏa sáng trong mắt người hâm mộ đại chúng.

Theo: t/h