Tài tử "Squid Game" nhập vai sát nhân quyến rũ

Lee Jung-jae, ngôi sao chính trong loạt phim ăn khách "Squid Game" của Netflix sẽ trở lại vai một kẻ giết người man rợ trong "Ray". Đây là một bộ phim truyền hình được tách ra từ bộ phim hành động - kinh dị Hàn Quốc ra mắt năm 2020 có tên "Deliver Us From Evil."

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng, Lee Jung-jae sẽ đóng vai chính. Anh là đồng sản xuất loạt phim này thông qua công ty Artist Studio mình cùng với Hive Media, nhà sản xuất của "Deliver Us From Evil".

Trong bộ phim gốc, Hwang Jung-min đóng vai In-Nam, một cựu đặc vụ cảnh sát đen đến Thái Lan để điều tra một vụ bắt cóc. Ở đó, anh ta bị truy đuổi bởi nhân vật Ray do Lee Jung-jae thủ vai, một kẻ lưu manh người Nhật gốc Hàn có anh trai đã bị In-Nam giết. Từ đó, Ray lao vào một cuộc trả thù đẫm máu.

Tài tử "Squid Game" đóng phim kinh dị

Tạo hình của Lee Jung-jae trong "Ray". (Ảnh: Variety).

"Ray" dự kiến sẽ phát triển câu chuyện phía sau của nhân vật Ray, xây dựng cốt truyện dựa trên cách anh ta trở thành một kẻ giết người tàn ác và Ray sẽ đứng lên chống lại những kẻ phản diện khác trên khắp thế giới.

Bộ truyện được viết bởi Kim Bo-tong, được đồng đạo diễn bởi Shin Woo-seok và Hong Won Chan, đạo diễn của "Deliver Us From Evil".

Nhà quay phim Ace Hong Kyung-pyo, người thực hiện các bộ phim có tiếng như: "Parasite", "Broker", "Burning", "Snowpiercer", "The Wailing" và "Deliver Us From Evil" với vai trò là đạo diễn hình ảnh.

Quá trình tiền sản xuất được báo cáo là sẽ bắt đầu vào năm 2023. Bộ phim chưa được công bố phát hành trên nền tảng trực tuyến nào.

"Deliver Us From Evil" được phát hành vào tháng 8/2020, trong thời gian tạm dừng các biện pháp ngăn chặn đại dịch ở Hàn Quốc và đạt doanh thu ấn tượng 28,9 triệu USD từ 4,36 triệu khán giả.

Lee Jung-jae hiện đang thăng hạng cao với tư cách là đạo diễn kiêm nhà sản xuất. Anh hiện đang là ngôi sao của "Hunt", một bộ phim truyền hình về đề tài gián điệp lấy bối cảnh những năm 1980 ra mắt tại Cannes. Bộ phim đã nhận được phản ứng trái chiều tại Cannes, một số nhà phê bình nước ngoài cho rằng, phim khá khó hiểu. Lee Jung-jae đã lắng nghe và công bố sẽ có một bản cắt gọt mới dành cho khán giả quốc tế.

Loạt phim truyền hình xoay quanh cuộc đời nhân vật Ray. (Ảnh: Variety).

Khán giả Hàn Quốc không gặp khó khăn như khi theo dõi bộ phim, bởi họ hiểu những phức tạp trong nội bộ Hàn Quốc. Khán giả trong nước đã đưa bộ phim lên vị trí đầu bảng doanh thu phòng vé trong hai ngày cuối tuần vừa qua. Kể từ khi phát hành vào ngày 10/8, tác phẩm đã đạt được tổng doanh thu là 26 triệu USD từ việc bán 3,35 triệu vé.

Lee Jung-jae gần đây đã trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong một loạt phim truyền hình trực tuyến tại Giải thưởng Truyền hình Hiệp hội Nhà phê bình Hollywood năm 2022. Anh cũng được xác định sẽ tham gia mùa thứ hai của bộ phim đình đám "Squid Game".