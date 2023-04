Chris Hemsworth là một diễn viên người Úc nổi tiếng với những vai diễn trong các bộ phim bom tấn như "Thor" và "Extraction". Thân hình cơ bắp của Hemsworth đã trở thành một điểm nhận diện nổi bật và anh đã phải tập luyện rất chăm chỉ để duy trì vóc dáng của mình. Một trong những yếu tố quan trọng nhất của quá trình đó là chế độ ăn uống. Đầu bếp cá nhân của Hemsworth là Dan Churchill mới đây đã tiết lộ một số thông tin về thói quen ăn uống của diễn viên.

Tài tử "Thor" ăn tới 10 bữa một ngày

Chris Hemsworth nổi tiếng với thân hình cơ bắp không tưởng. (Ảnh: IT).

Theo Churchill, Hemsworth tiêu thụ lên đến 4.500 calo mỗi ngày để chuẩn bị cho vai diễn của mình. Anh ăn tới 10 bữa mỗi ngày, mỗi bữa gồm khoảng 450 calo. Hemsworth dựa vào một loạt các thực phẩm giàu protein như thịt bò, thịt gà, bông cải xanh và sữa chua protein chuối để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Churchill chịu trách nhiệm soạn thảo kế hoạch ăn uống của Hemsworth.

Lượng calo Hemsworth tiêu thụ cao hơn rất nhiều so với nhu cầu của hầu hết mọi người. Một số hướng dẫn dinh dưỡng cho người Mỹ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ khuyến khích nam giới trong độ tuổi từ 31 đến 59 nên tiêu thụ từ 2.200 đến 3.000 calo mỗi ngày, trong khi đối với phụ nữ cùng độ tuổi thì cần tiêu thụ từ 1.600 đến 2.200 calo mỗi ngày. Lượng calo Hemsworth tiêu thụ cao hơn nhiều, phản ánh chế độ tập luyện khắc nghiệt của anh ấy.

Khi chuẩn bị cho vai diễn, Hemsworth thực hiện chế độ ăn uống cực đoan đến khắc nghiệt. Huấn luyện viên cá nhân của anh là Luke Zocchi đã tiết lộ rằng, diễn viên tiêu thụ tới 300 gam protein mỗi ngày. Số lượng này gấp đôi lượng protein được khuyến nghị hàng ngày của các chuyên gia dinh dưỡng.

Hemsworth cũng thường xuyên tập luyện để chuẩn bị cho các vai diễn của mình. Anh thường đến phòng tập gym để rèn luyện sức mạnh và khả năng chịu đựng cơ thể. Trong một cuộc phỏng vấn với Men's Health, Hemsworth chia sẻ rằng anh tập luyện khoảng 5-6 ngày một tuần, trong đó bao gồm các bài tập cardio, bài tập thể lực và bài tập tăng cơ.

Chris Hemsworth đang phải tạm dừng đóng phim vì bệnh Alzheimer. (Ảnh: IT).

"Với vai Thor, tôi đã thực hiện những bài tập mà ai cũng biết như tay, bắp đùi và bụng. Nhưng tôi đã thêm vào các phương pháp tập luyện Olympic để tăng cường sức mạnh và sức chịu đựng cơ thể", Hemsworth chia sẻ.

Tuy nhiên, Hemsworth cũng đã từng phải đối mặt với những rắc rối về sức khỏe khi chuẩn bị cho các vai diễn của mình. Trong khi quay "In the Heart of the Sea", Hemsworth đã giảm khoảng 10kg để phù hợp với vai diễn của mình. Điều này đã khiến anh ta phải chịu đựng những cơn đói và cảm thấy mệt mỏi trong suốt quá trình quay phim.

Tuy nhiên, Hemsworth cho biết, anh không chỉ muốn là một diễn viên có thể hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau mà còn muốn truyền cảm hứng và khuyến khích mọi người đối với một phong cách sống lành mạnh. Trên trang web của mình, Hemsworth chia sẻ các bài tập và các công thức ăn uống lành mạnh để giúp mọi người đạt được mục tiêu cơ thể của mình.

"Chỉ cần tập trung vào việc cải thiện sức khỏe và cơ thể của bạn và đừng quá lo lắng về việc trông giống như ai đó khác. Tôi nghĩ điều đó quan trọng nhất là tập trung vào chính bạn và tập luyện vì sức khỏe của mình", Hemsworth chia sẻ.