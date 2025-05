Tài xế ba gác lấn sang trái đường đụng xe ben, bị văng xa hơn 10m tử vong tại chỗ

Sáng 7/5, thông tin từ Công an tỉnh Long An, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ N2 thuộc huyện Đức Hòa do xe ba gác máy lấn trái đụng trực diện xe ben làm 1 người tử vong tai chỗ, 1 thanh niên bj thương nặng đã được đưa cấp cứu.

Khoảng 7 giờ 54 ngày 6/5, tài xế Võ Văn B. (30 tuổi, ngụ ấp Phụng Tường 2, xã Long Phụng, huyện Long Phú, Sóc Trăng) điều khiển ba gác máy biển số biển số 61L6.8909 lưu thông trên tuyến quốc lộ N2 từ vòng xoay ngã ba Hòa Khánh đi thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa (Long An).

Đến khu vực ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh Nam, tài xế ba gác bất ngờ điều khiển phương tiện lao nhanh sang trái đường, bị xe ben biển số 51D.337.52 do anh Hồ Văn Thuận (25 tuổi, ngụ xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa) điều khiển hướng ngược lại đụng trực diện vào.

Sau đó, xe ben tiếp tục va chạm xe máy biển số 67AN.073.72 do Nguyễn Văn C. (36 tuổi, ngụ xã Lương Phi, huyện Trị Tôn (An Giang) điều khiển chở vợ. Anh C. bị hất văng khỏi quốc lộ N2 rơi xuống ruộng gần 10 mét.

Cú va chạm mạnh làm chiếc ba gác văng ra xa hơn 10m, anh B. rơi xuống lề đường tử vong tại chỗ, anh C. đa chấn thương, còn vợ anh C. thương nhẹ.

Khi xảy ra tai nạn giao thông chết người, tài xế xe ben cầm toàn bộ giấy tờ xuống xe rời đi.

Công an xã cùng lực lượng chức năng có mặt để tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định phần lỗi thuộc về nạn nhân.