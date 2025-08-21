Tài xế buồn ngủ, xe container "cày" nát dải phân cách ở xã Củ Chi





Hiện trường vụ xe container "cày" nát dải phân cách ở xã Củ Chi. Ảnh: CH

Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 21/8. Theo Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tây Bắc, chiếc xe container lưu thông trên đường Phan Văn Khải (đoạn thuộc xã Củ Chi) theo hướng từ cầu An Hạ về cầu vượt Củ Chi.

Khi đến đoạn đường trên, tài xế bất ngờ để xe mất kiểm soát, lao thẳng vào dải phân cách bằng bê tông phân chia giữa làn ô tô và xe máy. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe "cày" đi một đoạn dài hàng chục mét, nhiều tấm dải phân cách bị húc văng, nằm ngổn ngang. Chiếc xe sau đó leo lên vỉa hè và dừng lại.

Tại hiện trường, phần đầu xe container bị hư hỏng nặng, trục bánh xe bị văng ra ngoài. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người. Tuy nhiên, sự cố đã khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Sau khi tai nạn xảy ra, đại diện Đội CSGT Tây Bắc đã có mặt để xử lý hiện trường, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân. Theo thông tin ban đầu, tài xế khai nhận do buồn ngủ nên đã không làm chủ được tay lái.

Lực lượng chức năng đã chỉ đạo kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế, đồng thời rà soát lịch trình để xem tài xế có lái xe quá giờ quy định hay không. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.