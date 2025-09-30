Tài xế kể lại giây phút may mắn thoát nạn trong vụ sạt lở đất đẩy ô tô xuống vực sâu ở Sa Pa

Hiện trường khu vực vụ sạt lở đất đẩy ô tô xuống vực sâu ở Sa Pa. Ảnh: Người dân cung cấp.

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, anh Đoàn Minh Duệ, tổ dân phố Sa Pả 1, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai bảo: Khoảng gần 17 giờ chiều hôm qua, khi tôi và 2 người dân đi làm ở khu du lịch bản Cát Cát về, đến đoạn đường DH92 thì có một bụi cỏ trên taluy dương sạt xuống. Lúc đó, đằng trước xe tôi đã có nhiều xe máy, ô tô đi qua.

Tôi dừng xe ở cách đoạn sạt lở khoảng mấy mét rồi đi kiểm tra đường, cảm thấy đi được. Khi tôi lên xe, đi tới đoạn bị nạn đó thì thấy xe 16 chỗ đứng đón khách mới đi. Khi xe khách đi, tôi đạp ga để đi thì bất ngờ đất, đá, cây ập xuống hấp văng xe ô tô của tôi.

Theo anh Duệ, trước tình huống xảy ra quá bất ngờ, không kịp trở tay, anh Duệ chỉ kịp hô hoán 2 người ngồi sau xe bám chặt vào ghế và cúi người thấp xuống.

Anh Duệ cũng bám chặt vô lăng, cúi thấp người xuống. Nhờ đó, mà cả 3 người đã may mắn thoát nạn.

Lực lượng chức năng cùng người dân khắc phục hậu quả thiên tai ở phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

"Sự việc xảy ra quá nhanh, tình huống khẩn cấp nên chỉ xử lý theo quán tính. Khi chiếc xe lộn xuống vực mấy vòng rồi dừng, tôi mới bảo anh em có sao không. Anh em nói bảo không sao. Ngồi lúc trong xe, sau khi trấn tĩnh lại, chúng tôi mở cửa xe thoát ra ngoài an toàn nhưng xe bị hư hỏng nặng". Anh Duệ nhớ lại.

Nhờ phản ứng nhanh chóng và bám trụ trong xe, cả 3 người đã may mắn thoát khỏi "tử thần".

Trước đó, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 29/9, tại phường Sa Pa (thị xã Sa Pa cũ), tỉnh Lào Cai, một vụ sạt lở đất kinh hoàng đã vùi lấp và đẩy chiếc xe ô tô chở 3 người xuống vực sâu khoảng 100m. Điều kỳ diệu là cả 3 người trên xe đều may mắn thoát nạn.

Theo camera hành trình ghi lại, chiếc xe ô tô chở 3 người đang di chuyển từ đường DH92, khu du lịch bản Cát Cát đi lên trung tâm phường Sa Pa thì bất ngờ bị một lượng lớn đất và đá từ trên cao đổ xuống hất văng.

Sạt lở quá nhanh và mạnh đã vùi lấp và đẩy chiếc xe, khiến phương tiện này bị lộn nhiều vòng và trượt thẳng xuống vực sâu khoảng 100 mét.

Nhiều người dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn do sạt lở đất. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, từ chiều ngày 28/9 đến 30/9, trên địa bàn phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn kéo dài, gây sạt lở đất và ngập úng cục bộ, làm hư hại nhiều tài sản và ảnh hưởng đến giao thông tại một số khu vực.

Theo báo cáo nhanh của UBND phường Sa Pa, mưa lớn đã làm ảnh hưởng đến kết cấu nhà ở của 4 hộ dân, gây hư hỏng lều lán và kho hàng của 3 hộ, tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 85 triệu đồng.

Đặc biệt, sạt lở đất khiến 8 ô tô và 1 xe máy bị hư hỏng, thiệt hại lên tới 1,8 tỷ đồng. Trong đó, 7 ô tô bị ảnh hưởng tại điểm sạt lở trên quốc lộ 4D đoạn qua tổ dân phố Ô Quý Hồ 1, rất may không có thiệt hại về người, có 2 trường hợp bị trầy xước nhẹ. Hệ thống giao thông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với hơn 1.000m³ đất đá sạt lở tại nhiều điểm trên quốc lộ 4D và tỉnh lộ 152, DH92...

Tuyến đường vào tổ dân phố Sa Pả 3 bị đứt gãy khoảng 10m, gây chia cắt tạm thời. Một số khu vực như cầu dân sinh gần cầu 32, khu vực Swing (Tổ dân phố Phan Si Păng 4), dốc Hotel (Tổ dân phố Sa Pa 2) và cây xăng Tổ dân phố Sa Pa 1 bị ngập cục bộ.

Thông tuyến tạm thời đường QL4D đoạn qua Ô Quý Hồ, phường Sa Pa. Tuy nhiên, trên tuyến vẫn còn các điểm sạt nhỏ lẻ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các phương tiện cần di chuyển chậm, chú ý quan sát để đảm bảo an toàn. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Ngay khi thiên tai xảy ra, UBND phường Sa Pa đã kích hoạt các phương án phòng chống thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ", huy động toàn bộ lực lượng dân quân tự vệ, công an, đoàn thanh niên và các đội xung kích tại các tổ dân phố tham gia ứng phó, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và đảm bảo an toàn tính mạng.

Tính đến sáng ngày 30/9, địa phương đã di dời an toàn 104 hộ dân, với 335 nhân khẩu và 142 lao động khỏi các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở và ngập úng.

Đồng thời, phường cũng đã tiến hành cắm 52 biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ sạt lở và 4 điểm ngập úng, ngăn cấm người và phương tiện di chuyển qua các khu vực nguy hiểm.

Chính quyền phường cũng phối hợp chặt chẽ với Công ty Bảo trì đường bộ Lào Cai để khẩn trương khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông trên các tuyến đường do tỉnh quản lý.

Thông tin cảnh báo thời tiết được UBND phường cập nhật thường xuyên qua hệ thống loa truyền thanh và các nhóm Zalo phòng chống thiên tai nhằm giúp người dân chủ động ứng phó.