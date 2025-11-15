Tài xế taxi công nghệ phóng ngược chiều trên đường Điện Biên Phủ bị phạt 19 triệu đồng

Ngày 15/11, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe (GPLX) đối với tài xế taxi công nghệ phóng ngược chiều trên đường Điện Biên Phủ.

Camera ghi lại hình ảnh chiếc taxi công nghệ chạy ngược chiều trên đường Điện Biên Phủ

Theo thông tin ban đầu, chiều 13/11, thông qua mạng xã hội, Đội CSGT Hàng Xanh ghi nhận đoạn clip từ camera hành trình của người đi đường về xe taxi công nghệ ngang nhiên đi ngược chiều trên tuyến Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây.

Hành vi xem thường pháp luật này còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao. Ngay sau đó, đơn vị đã tiến hành xác minh phương tiện và mời tài xế điều khiển phương tiện làm việc.

Tài xế xe công nghệ làm việc với CSGT Hàng Xanh

Chiều 14/11, tài xế đã đến trụ sở làm việc và thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Đội CSGT Hàng Xanh đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi đi ngược chiều của đường một chiều, phạt tiền 19 triệu đồng và trừ 4 điểm Giấy phép lái xe đối với tài xế.

Trong thời gian tới, Đội CSGT Hàng Xanh sẽ tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tương tự nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra.

Qua đó, đơn vị rất mong nhận được thông tin chia sẻ của người dân cùng tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm về trật tự, an toàn giao thông với phương châm “Mỗi người dân là một chiến sĩ CSGT phát hiện hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông”, phát huy vai trò của người dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.