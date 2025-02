Tạm đình chỉ Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đối với Chủ tịch huyện Long Thành Lê Văn Tiếp

Ngày 12/2, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ và quyền hạn Đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành.

Quyết định này dựa trên báo cáo của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai về việc khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Tiếp. Đồng thời, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đề xuất đình chỉ chức vụ đại biểu của ông này.

Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành. Ảnh: Đ.X.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Văn Tiếp (47 tuổi) để điều tra hành vi Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố Phạm Viết Mạnh (33 tuổi), cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành, để điều tra hành vi Nhận hối lộ; Nguyễn Tấn Biên (48 tuổi), cán bộ địa chính UBND xã Lộc An, huyện Long Thành, và Trần Ngọc Hân (35 tuổi), ngụ huyện Long Thành, để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do vi phạm quy định về bồi thường trong quá trình triển khai dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.