Tạm giữ hình sự 7 đối tượng trong vụ ẩu đả trước quán Quận 1 Beer Garden ở Huế

Ngày 13/2, Công an quận Thuận Hóa (TP.Huế) cho biết, cơ quan này đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng tham gia vụ ẩu đả trước quán quán Quận 1 Beer Garden (số 6 Võ Thị Sáu, phường Phú Hội, quận Thuận Hóa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Công an làm việc với 7 đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả trước quán Quận 1 Beer Garden ở TP.Huế. Ảnh: C.A.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Phan Văn Anh Dũng (SN 1999), Phan Văn Tuấn Đạt (SN 1994), Nguyễn Huy Đạt (SN 2002), Trần Duy Đức (SN 1992), Hà Văn Thành (SN 1990), Ngô Đức Thắng (SN 1995) và Trần Duy Bi (SN 1985, tất cả cùng trú trên địa bàn TP.Huế).

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 0h15 ngày 10/2, nhóm 4 người gồm: Nguyễn Văn Dự (SN 1990), Ngô Đức Chiến (SN 1995), Trương Văn Đô (SN 2001) và Ngô Đức Thắng đến quán Quận 1 Beer Garden để ăn nhậu.

Tại đây, nhóm Dự xảy ra mâu thuẫn với nữ nhân viên chăm sóc khách hàng của quán Quận 1 Beer Garden. Sau sự việc, Trần Duy Bi (SN 1985, trú phường An Đông, quận Thuận Hóa) đến bàn của nhóm Dự để yêu cầu Dự xin lỗi nữ nhân viên. Sự việc khiến hai bên xảy ra xô xát.

Lúc này, 2 nhân viên an ninh của quán là Phan Văn Anh Dũng và Nguyễn Quốc Hưng đến can ngăn.

Trong lúc nhóm của Dự ra về, Ngô Đức Thắng bực tức về việc bị nhân viên an ninh của quán đẩy đuổi nên lao vào đánh Phan Văn Anh Dũng gây thương tích.

Vụ ẩu đả giữa các đối tượng đã gây mất an ninh trật tự, được người dân quay video clip đăng lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

Tiếp đó, nhóm nhân viên anh ninh của quán gồm: Phan Văn Tuấn Đạt, Hà Văn Thành, Trần Duy Đức, Nguyễn Huy Đạt lao vào đánh Thắng. Vụ ẩu đả giữa các đối tượng đã gây mất an ninh trật tự, được người dân quay video clip đăng lên mạng xã hội.

Sau khi vụ ẩu đả xảy ra, lãnh đạo Công an quận Thuận Hóa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận vào cuộc điều tra làm rõ.

Qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh và thông tin thu thập được, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng có liên quan để phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.