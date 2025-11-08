Tân binh PVF-CAND trên đường trở lại... Hạng Nhất?

Vì sao tân binh PVF-CAND đứng "đội sổ" sau 10 vòng tại V.League 2025/2026?

Ở mùa giải trước, PVF-CAND chỉ xếp hạng Ba giải hạng Nhất 2024/2025, đứng sau Ninh Bình và Đồng Nai. Tuy nhiên, do CLB Quảng Nam bất ngờ rút lui và Đồng Nai từ chối suất thăng hạng, PVF-CAND được trao tấm vé lên chơi ở V.League 2025/2026.

Niềm vui thăng hạng đến muộn khiến họ rơi vào tình thế bị động trong khâu chuẩn bị. Thời gian gấp rút khiến BHL đội bóng không kịp bổ sung lực lượng mạnh mẽ, đặc biệt là việc chiêu mộ ngoại binh chất lượng - yếu tố then chốt ở đấu trường khắc nghiệt này.

PVF-CAND đang đứng cuối bảng xếp hạng V.League. - Ảnh: Minh Tuấn

Bước vào mùa giải, đội quân của HLV Thạch Bảo Khanh có khởi đầu như mơ với chiến thắng 2-1 trước SLNA ở vòng mở màn. Tuy nhiên, đó cũng là lần duy nhất họ hưởng trọn niềm vui 3 điểm. Sau đó, PVF-CAND chỉ có thêm 4 trận hòa và để thua tới 5 trận, trong đó có 3 thất bại liên tiếp gần đây. Trận thua 0-4 trước Hà Nội FC không chỉ khiến tinh thần đội bóng đi xuống mà còn đẩy họ xuống đáy bảng xếp hạng, dù cùng có 7 điểm như SLNA, Đà Nẵng, Thanh Hóa và HAGL.

“Hiện có đến 6 cầu thủ bị ốm, chúng tôi không thể có lực lượng tốt nhất. Nhiều trụ cột như Thái Quý hay Văn Thuận vẫn phải ra sân dù chưa hồi phục thể lực. Trận này chúng tôi chỉ có 8 cầu thủ dự bị, điều đó phần nào lý giải thất bại hôm nay”, HLV Thạch Bảo Khanh chia sẻ sau trận thua Hà Nội FC.

Những khó khăn về nhân sự khiến PVF-CAND không thể vận hành lối chơi như mong muốn. Các ngoại binh vốn từng thi đấu ở V.League chưa tạo được dấu ấn rõ rệt. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ của PVF-CAND dù có tiềm năng nhưng thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

HLV Thạch Bảo Khanh có rất nhiều lo âu về lực lượng - Ảnh: Minh Tuấn

Dẫu vậy, HLV Thạch Bảo Khanh vẫn tỏ ra kiên định với định hướng phát triển lâu dài. Ông khẳng định: “Chúng tôi đã xác định sẽ chiến đấu hết khả năng trong mùa này. Sang giai đoạn 2, đội sẽ có những thay đổi về ngoại binh để cải thiện sức mạnh. Hy vọng khi lực lượng ổn định, PVF-CAND sẽ chơi khởi sắc hơn”.

Cựu HLV của Thể Công Viettel cũng đặt niềm tin vào lớp cầu thủ trẻ: “Tôi luôn tin tưởng các cầu thủ trẻ. Họ cần học cách đối mặt với áp lực, giữ vững tâm lý và duy trì phong độ. Chúng tôi sẽ xoay tua hợp lý để họ tích lũy thêm kinh nghiệm và phát triển”.

Rõ ràng, chặng đường phía trước của PVF-CAND sẽ còn rất nhiều gian nan. HLV Thạch Bảo Khanh sẽ có một quãng thời gian quý giá để thay đổi đội bóng, đặc biệt có thể tìm được nguồn ngoại binh tốt để nâng cấp đội hình. PVF-CAND cần phải đầu tư và cần sự quyết liệt nếu không muốn được điểm mặt chỉ tên trong danh sách ứng viên xuống hạng.

