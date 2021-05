Tân Hòa – Quốc Oai: Xây dựng nông thôn mới bền vững, ổn định

Chủ tịch UBND xã Tân Hòa - huyện Quốc Oai

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa ông Vương Sỹ Trung cho biết: "Xã đưa ra chủ đề phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ, tăng cường quản lý đất đai, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao. Đảng ủy, HĐND, UBND xã phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát các mục tiêu, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu".

Theo đó, tổng thu ngân sách đạt 7.067 triệu đồng. Xã đã duy trì tỷ lệ thôn công nhận danh hiệu thôn văn hóa. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội đạt 90,1%.

Số lao động đi làm ngoài địa phương có hơn 500 lao động, thu hút 300 lao động ngoài địa phương vào làm việc tại xã. Hiện địa phương có 600 lao động xuất khẩu lao động quốc tế. Thu từ dịch vụ thương mại lao động việc làm ước đạt 283,658 tỷ đồng đạt 93,8% KH năm bằng 107% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người /năm đạt 55 triệu đồng.

Trong năm 2020 xã đã hoàn thiện hệ thống giao thông thôn, xóm theo quyết định phê duyệt số 354/QĐ/UBND ngày 11/9/2019 của UBND huyện Quốc Oai. Hiện xã đã tiến hành rà soát, đề nghị bổ sung 102 tuyến đường giao thông ngõ, xóm và đường trục chính nội đồng với tổng chiều dài 9,48km vào danh mục điều chỉnh bổ sung đề án xây dựng nông thôn mới. Đến nay thi công hệ thống giao thông thôn, xóm.

Phối hợp với ban QLDA huyện khởi công xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn theo quy định. Cải tạo trường tiểu học thành trường mầm non đạt chuẩn mới, cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc của UBND xã. Xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025.

Lập quy hoạch điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn. Triển khai thực hiện kế hoạch quản lý sử dụng đất đai năm 2020. Tập trung giải quyết các đơn thư đề nghị và các vụ việc vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Hoàn thiện 7 hồ sơ đề nghị công nhận cấp GCNQSD đất cho dân. Hiện đã được phòng TNMT thẩm định, UBND huyện cho phép in và trả GCNQSDĐ. Rà soát toàn bộ hồ sơ cấp GCNQSDĐ đối với các hộ cấp giấy CNQSDĐ giai đoạn 2014 – 2018. Phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành các nội dung kiểm kê đất đai theo kế hoạch. Năm 2020 đã xử lý 2 trường hợp vi phạm mới phát sinh. Đến nay đã yêu cầu tháo dỡ, các trường hợp vi phạm được vận động tự giác chấp hành theo đúng quy định pháp luật.

Buổi trò chuyện của Chủ tịch UBND xã Tân Hòa với PV

Theo quan sát của phóng viên, năm 2020 đại dịch Covid -19 xảy ra trong nước và thế giới đã ảnh hưởng đến sản xuất tiểu thủ công nghiệp dịch vụ thương mại, lao động việc làm. Các ngành sản xuất TTCN và chế biến nông sản thực phẩm của địa phương được giữ vững ổn định. Kết quả thu từ sản xuất TTCN ước đạt 150 tỷ đồng. Đạt 98,7% KH năm bằng 111 so với cùng kỳ. Các ngành nghề dịch vụ thương mại phát triển đa dạng, phong phú, chợ truyền thống phát huy tốt trong việc giao lưu hàng hóa.

Thời tiết vụ xuân 2020 thuận lợi cho sản xuất lúa. Với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, UBND, sự nỗ lực điều hành của Ban chỉ đạo sản xuất Nông nghiệp nên địa phương đã gieo cấy được 94,5% theo kế hoạch. Đồng thời, tích cực tuyên tuyền động viên nhân dân thực hiện việc chăm sóc lúa đúng kỹ thuật, tích cực dự báo sâu bệnh đảm bảo cho sự phát triển tốt. Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 201ha đạt 95,7% KH. Tổng sản lượng cả năm đạt 975,07 tấn đạt 88,2% KH bằng 97,5% so với cùng kỳ.

Diện tích gieo trồng vụ xuân đạt 104/110 ha, đạt 94,5% KH bằng 83% so với cùng kỳ. Năng suất lúa xuân ước đạt 45,83 tạ/ha. Tổng sản lượng ước đạt 476,6 tấn đạt 121% so với cùng kỳ. Ước thu về từ sản xuất lúa 7.756 triệu đồng. Diện tích trồng rau màu 12ha, đạt 91% KH đạt 147 % so với cùng kỳ, ước thu 1.200 triệu đồng. Thu từ rau màu từ vùng chuyển đổi 13ha, 17ha đất sản xuất TTCN ước thu 1.700 triệu đồng. Hưởng ứng tết trồng cây toàn xã trồng 350 cây các loại, chủ yếu cây ăn quả.

Ban chăn nuôi thú y làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch không để dịch bệnh xảy ra đối với đàn gia súc gia cầm trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp theo chỉ đạo của UBND huyện về phòng chống dịch cúm gia cầm H5N6 trên địa bàn xã. Trong năm địa phương không có dịch bệnh xảy ra.

Theo đó, đàn trâu bò 185 con tăng 29 con so với cùng kỳ. Đàn lợn 170 con giảm 604 con so với cùng kỳ. Đàn gia cầm thủy cầm 13.700 con tăng 2.400 con so với cùng kỳ. Ước thu về từ chăn nuôi đạt 976 triệu đồng. Diện tích nuôi trông thủy sản đạt 11,8ha, ước đạt 60 tấn cá các loại. Ước thu khoảng 600 triệu đồng.