90 năm qua, cùng với lực lượng dân quân tự vệ cả nước và của tỉnh Lai Châu, lực lượng dân quân tự vệ huyện Tân Uyên luôn giữ vững, phát huy truyền thống, tinh thần yêu nước, trung thành tuyệt đối với Đảng, nhà nước và nhân dân. Lực lượng vũ trang huyện nói chung, lực lượng dân quân tự vệ nói riêng đã anh dũng chiến đấu, kiên cường đánh trả quyết liệt trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc. Với những thành tích đáng tự hào, nhiều tập thể và cá nhân trong lực lượng dân quân tự vệ của huyện Tân Uyên đã được ghi nhận, khen thưởng trong các thời kỳ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng tại buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống dân quân tự vệ. (Ảnh: Thu Trang)

Những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ của huyện Tân Uyên luôn phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, truyền thống của quê hương anh hùng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, làm thất bại mọi âm mưu, chiến lược "Diễn biến hòa bình", “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Lực lượng dân quân tự vệ huyện Tân Uyên thường xuyên tham gia huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng phối hợp hiệp đồng tác chiến trong mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thanh Văn - Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen cho các cá nhân.

Thời gian tới, lực lượng vũ trang huyện Tân Uyên tiếp tục chú trọng, nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị; tổ chức các hội thi, hội thao ở cơ sở và tham gia hội thi, hội thao cấp trên tổ chức đạt thành tích cao; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; tích cực phối hợp với lực lượng công an thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại buổi gặp mặt, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ được UBND huyện Tân Uyên tặng Giấy khen.