TAND TP.HCM chuẩn bị xét xử hai vụ án tổ chức xuất cảnh trái phép liên quan IUU

Hai thuyền trưởng bị xét xử ngày 13/11

Theo Quyết định số 6506 của TAND TP.HCM, vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" do Lê Văn Hỡi và Lê Văn Âu thực hiện sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vào ngày 13/11.

Một số đối tượng liên quan đến hai vụ án tổ chức xuất cảnh trái phép liên quan IUU. Ảnh: CA

Kết quả điều tra cho thấy, vào ngày 3/4, Lê Văn Hỡi (thuyền trưởng tàu BV-93269-TS) và Lê Văn Âu (thuyền trưởng tàu BV-93169-TS) đã đưa tổng cộng 12 ngư dân xuất bến từ cảng Tân Phước (TP.HCM) đi đánh bắt hải sản.

Đến ngày 7/4, khi hai tàu cập cảng Thọ Quang (Đà Nẵng), Hỡi đã chỉ đạo tắt thiết bị giám sát hành trình (VMS) của cả hai tàu cá. Ngày 9/4/2025, Hỡi không làm thủ tục xuất bến mà điều động hai tàu cùng 14 thuyền viên rời cảng Thọ Quang, hành trình qua vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép. Để tránh bị phát hiện, Hỡi còn ngắt nguồn cung cấp điện của thiết bị VMS và thiết bị định dạng AIS.

Đến ngày 12/5/2025, tàu BV-93269-TS do Hỡi làm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên đã bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ vì hành vi đánh bắt trái phép. Sau khi được phóng thích về Việt Nam, vụ việc đã được thông báo cho cơ quan chức năng trong nước.

Vụ án đã được Bộ đội biên phòng khởi tố vào ngày 23/10 và được chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM. Hai bị can Lê Văn Hỡi và Lê Văn Âu bị khởi tố ngay trong ngày 28/10/2025. Đáng chú ý, vụ án đã được Viện Kiểm sát chuyển cáo trạng cho Tòa án chỉ trong vòng hai ngày (từ 1/11 đến 3/11), ngay lập tức Tòa án đã quyết định đưa ra xét xử.

Vụ án thứ hai lên lịch trước đó một ngày

Trước đó, ngày 30/10/2025, TAND TP.HCM cũng đã có Quyết định số 6507 đưa vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" liên quan đến Cao Văn Luyện và Đỗ Văn Giỏi ra xét xử sơ thẩm vào ngày 12/11.

Kết quả điều tra xác định, ngày 18/2/2024, Cao Văn Luyện (thuyền trưởng tàu BV-93481-TS) và Đỗ Văn Giỏi (thuyền trưởng tàu BV-93472-TS) cùng 12 ngư dân xuất bến tại cảng Hưng Thái (TP.HCM).

Trong quá trình đánh bắt, khi nhận được thông tin từ chủ tàu báo rằng thiết bị VMS thường xuyên mất kết nối, Luyện đã yêu cầu Giỏi tháo thiết bị VMS của tàu Giỏi sang tàu Luyện để kiểm tra. Trong quá trình này, Luyện đã cố ý ngắt nguồn điện, khiến cả hai thiết bị VMS của hai tàu cá đều không hoạt động.

Đêm 16/8/2024, hai tàu này đã thả lưới và kéo lưới cào theo hướng từ vùng biển Việt Nam sang vùng biển nước ngoài. Khi bị lực lượng chức năng nước ngoài truy đuổi vì vi phạm vùng biển, Luyện đã chỉ đạo thuyền viên chặt bỏ lưới để tẩu thoát về vùng biển Việt Nam.

Ngày 26/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam đối với Cao Văn Luyện và Đỗ Văn Giỏi. Hồ sơ vụ án được chuyển Viện Kiểm sát và Tòa án vào ngày 15/10.