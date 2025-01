TAND TP.Hồ Chí Minh ra quyết định tạm thời cấm Kido Foods sử dụng nhãn hiệu “Celano”

Ngày 17/01/2025, Tòa án Nhân dân (TAND) TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, căn cứ theo đơn yêu cầu của CTCP Tập đoàn KIDO (KIDO Group, HoSE: KDC). KIDO Group là bên khởi kiện trong vụ án dân sự về việc "Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ" đối với CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO (Kido Foods, KDF).

Theo TAND TP. Hồ Chí Minh việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời "Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định" là thuộc trường hợp do tình thế khẩn cấp, cần phải ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

TAND TP. Hồ Chí Minh quyết định cấm KDF sử dụng (quảng cáo, quảng bá, giới thiệu,...) nhãn hiệu "Celano" theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 98453 nhãn hiệu "Celano" do Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo Quyết định số 5578/QĐ-SHTT ngày 27/3/2008 và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 367495 nhãn hiệu "Celano" do Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo Quyết định số 86634/QĐ-SHTT ngày 20/10/2020.

Celano Snack Frozen Yogurt là một trong loạt nhãn hàng đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng cho KIDO Group, theo đơn yêu cầu tháng 6/2022. Ảnh: Kido Foods.



Đồng thời, TDND TP. Hồ Chí Minh buộc Công ty Cổ phần Dat Viet Media không được quảng cáo, quảng bá, giới thiệu đối với nhãn hiệu "Celano" theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nói trên trong chương trình "Anh Trai Say Hi" và chương trình "2 Ngày 1 Đêm"; trên trang Facebook mang tên "Anh trai Say hi Vie Chanel" với địa chỉ đường link: https://www.facebook.com/AnhTraiSayHi.VieChannelHTV2; trang Facebook mang tên "2 Ngày 1 Đêm Vietnam" với địa chỉ đường link: https://www.facebook.com/2Ngay1DemVietNam.DongTay; trên tài khoản Tiktok có tên "VieON", địa chỉ: @vieon.official; trên tài khoản Tiktok có tên "2Ngay1DemVietnam", địa chỉ: @2ngay 1 demvietnam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay và được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Liên quan đến nhãn hàng Celano, dữ liệu của Dân Việt cho thấy, tháng 4/2024, CTCP Thực phẩm đông lạnh Kido đã nộp đơn đăng ký sở hữu nhãn hiệu Celano lên Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Hiện hồ sơ đăng ký sở hữu nhãn hiệu Celano của KDF vẫn đang được Cục Sở hữu trí tuệ giải quyết/"đang giải quyết". Trong khi đó, KIDO Group đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp một loạt bằng sở hữu nhãn hiệu Celano, Merino, các sản phẩm đông lạnh theo đơn nộp từ năm 2022.

Được biết, hồi tháng 11/2024 truyền thông trong nước đưa tin một bài đăng trên facebook cá nhân, ông Trần Minh Hiếu (nghệ danh HIEUTHUHAI) cập nhật đã trở thành CEO của hãng kem Celano. Đây là một động thái bất ngờ của nam nghệ sỹ này.