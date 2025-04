Chuyển biến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Hội nghị vừa được UBND tỉnh Lai Châu tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố.

Thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã quyết liệt triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và công tác dân số và phát triển. Năm 2024, các hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên ngành về an toàn thực phẩm được Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cấp triển khai quyết liệt, kịp thời. Qua đó đã phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Toàn tỉnh ghi nhận 1 vụ nghi ngộ độc thực phẩm, giảm 2 vụ so với năm 2023. Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm đã tiến hành kiểm tra, giám sát được 3.894 cơ sở. Qua kiểm tra có 3.722 cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh, 172 cơ sở vi phạm.

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu có nhiều chuyển biến. (Ảnh: Minh Khôi)

Công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn đã đưa chỉ tiêu công tác dân số và phát triển vào kế hoạch hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị. 100% xã, phường, thị trấn có viên chức phụ trách công tác dân số; trên 95% thôn, bản có nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ của cộng tác viên dân số. Hết năm 2024, toàn tỉnh có 8.276 trẻ được sinh ra; tuổi thọ trung bình đạt 67,8 tuổi, đạt chỉ tiêu kế hoạch giao.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Minh Khôi)

Năm 2025, Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm và Ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh Lai Châu đề ra một số nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh về tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; hỗ trợ xây dựng và phát triển một số mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; phấn đấu tỷ lệ tăng dân số là 1,25%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 11,4%; tỷ lệ bà mẹ sinh con thứ 3 trở lên là 18.96%; tỷ số giới tính khi sinh 115 bé trai/100 bé gái...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về: Hạn chế trong công tác phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng; khó khăn và giải pháp trong phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, kế hoạch hóa gia đình...

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Minh Khôi)

Kết luận hội nghị, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: Thành viên Ban chỉ đạo các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm theo từng lĩnh vực, đối tượng, địa bàn; tăng cường phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm; chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn bán trú, cơ sở kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trong trường học. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ về quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số, kế hoạch hóa gia đình…