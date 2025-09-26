Tăng cường sở hữu trí tuệ trong giáo dục nghề nghiệp: Chìa khóa hội nhập số tại TP.HCM

Hội thảo do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phối hợp cùng Học viện Quản lý Giáo dục và Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM đồng chủ trì, với sự đồng hành của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cùng các đơn vị liên quan.

Sự kiện nhằm tạo diễn đàn khoa học để các nhà quản lý, chuyên gia, giảng viên và doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời đề xuất các định hướng chiến lược về giáo dục sở hữu trí tuệ (SHTT).

Toàn cảnh Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Tăng cường tuyên truyền sở hữu trí tuệ trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp tại TP.HCM: Giải pháp thực tiễn gắn với chuyển đổi số”. Ảnh: N.M

Sở hữu trí tuệ là điều kiện cần để cạnh tranh quốc gia

Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Đặng An Long, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM, nhấn mạnh vai trò then chốt của SHTT trong bối cảnh toàn cầu: “Trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng, sở hữu trí tuệ giữ vai trò then chốt trong bảo vệ tri thức, thúc đẩy khởi nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc trang bị kiến thức SHTT cho học sinh, sinh viên GDNN là điều kiện cần thiết để các em sáng tạo, khởi nghiệp và tự tin hội nhập”.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn này, Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM đã chủ trì đề tài khoa học "Xây dựng chương trình tuyên truyền SHTT cho học sinh, sinh viên...", được Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM giao thực hiện.



Theo các chuyên gia, công tác tuyên truyền và giáo dục sở hữu trí tuệ trong các trường trung cấp, cao đẳng vẫn còn phân tán. Ảnh: Sinh viên trường Cao đẳng Miền Nam

Đại diện cho cơ quan quản lý, ThS. Lê Thị Phương Lan, Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM khẳng định SHTT ngày càng có ý nghĩa chiến lược trong bảo vệ tri thức và thúc đẩy sáng tạo. Tuy nhiên, bà chỉ rõ những hạn chế hiện tại: "Công tác tuyên truyền và giáo dục SHTT trong các trường trung cấp, cao đẳng vẫn còn phân tán, chưa có khung chương trình thống nhất, học liệu chuẩn và đội ngũ chuyên trách".

Để khắc phục những hạn chế trong công tác tuyên truyền SHTT, ThS. Lê Thị Phương Lan đã đề xuất bốn định hướng trọng tâm cần được triển khai đồng bộ và quyết liệt.

Trước hết, cần hoàn thiện khung chương trình và tài liệu chuẩn về SHTT, đồng thời xây dựng bộ công cụ tuyên truyền thống nhất, phù hợp với đặc thù từng ngành nghề trong GDNN. Thứ hai là đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò và ý nghĩa của SHTT, biến nhận thức thành hành động cụ thể tại mỗi cơ sở giáo dục.

Bà cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc phát triển cơ chế liên kết chặt chẽ giữa nhà trường – doanh nghiệp – cơ quan quản lý nhằm bảo đảm tính bền vững của hoạt động giáo dục SHTT. Cuối cùng, việc tổ chức thường xuyên các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về SHTT cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trong lĩnh vực giáo dục là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực triển khai chương trình.

Các chuyên gia khuyến khích các cơ sở GDNN tích hợp SHTT vào công tác quản lý, giảng dạy và học tập, qua đó bảo vệ sản phẩm trí tuệ của nhà giáo, sinh viên và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Ảnh: Sinh viên trường Trung cấp Vạn Tường

Ứng dụng công nghệ số và kết quả thiết thực

Hội thảo đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng chương trình, bộ tài liệu và sản phẩm hỗ trợ tuyên truyền SHTT bao gồm video clip, bài hát, tài liệu tập huấn và phần mềm “Giải pháp chuyển đổi số giúp người học vui học sở hữu trí tuệ”.

Việc này nhằm khuyến khích các cơ sở GDNN tích hợp SHTT vào công tác quản lý, giảng dạy và học tập, qua đó bảo vệ sản phẩm trí tuệ của nhà giáo, sinh viên và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia đã trình bày 5 báo cáo tham luận, bao gồm các chủ đề về mô hình tuyên truyền, thực trạng quản lý SHTT từ hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường cao đẳng và các giải pháp phát triển chương trình giáo dục.

Việc tăng cường tuyên truyền và giáo dục SHTT trong hệ thống GDNN TP.HCM không chỉ giúp học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức và năng lực sáng tạo, mà còn góp phần xây dựng đội ngũ lao động trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của Thành phố và đất nước.