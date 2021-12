Tăng cường tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến người dân

Theo số liệu thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2021 giảm về số vụ, số người chết, tuy nhiên tình trạng tai nạn giao thông vẫn còn diễn ra phức tạp. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 89 vụ làm chết 30 người; bị thương 86 người; làm hư hỏng 61 ô tô, 97 mô tô, tài sản thiệt hại ước tính 1.004 triệu đồng. So sánh với cùng kỳ năm trước: số vụ giảm 02 vụ (2,2%), giảm 02 người chết (6,25%), tăng 04 người bị thương (4,8%); không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy nội địa; không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Theo các cơ quan chức năng, đạt được những kết qua đó, bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp công tác thì việc tuyên truyền phổ biến pháp luật nói chung và tuyên truyền về công tác giữ gìn bảo đảm trật tự ATGT hết sức quan trọng.

Hàng năm, Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các ngành thành viên phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT và các nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông cho học sinh, sinh viên, đoàn viên, cán bộ công nhân viên và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn thu hút được đông đảo người dân tham gia.

Công an Thái Nguyên tuyên truyền phổ biến kiến thức ATGT cho học sinh trên địa bàn.

Các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, tổ chức ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ với hàng nghìn lượt người tham gia; tổ chức cấp phát đĩa CD, tờ rơi, tờ gấp nội dung tuyên truyền pháp luật ATGT cho cơ sở; thường xuyên duy trì việc tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của các thôn, xóm, xã, phường; tổ chức các hội nghị tuyên truyền và nhân rộng mô hình "Khu dân cư đảm bảo ATGT" và "Cổng trường an toàn giao thông"; xây dựng tiêu chí mô hình "văn hóa giao thông" gắn với nội dung Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" , "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước".

Thực hiện chủ đề năm ATGT 2021 "nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông", các đơn vị đã gắn với tuyên truyền ATGT theo chuyên đề như "Đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy"; "Đi đúng làn đường, phần đường quy định"; "Lái xe chấp hành quy định về tốc độ"; "Phòng chống uống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông"…

Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên đã cấp phát hàng nghìn tờ áp phích, tờ rơi tuyên truyền, băng đĩa CD tuyên truyền; đồng thời biên tập và phát hành hằng quý "Bản tin công tác ATGT"; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Honda Việt Nam, Quỹ AIP, UPS trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh; các trường học duy trì hoạt động mô hình cổng trường "An toàn giao thông"; tổ chức thực hiện các hoạt động "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9".

Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội hội đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT để triển khai đến cơ sở; duy trì mô hình tổ, đội, câu lạc bộ tự quản ATGT, tuyến đường văn minh đô thị Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn, "Cán bộ, hội viên, nông dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT","Phụ nữ tham gia bảo đảm TTATGT vì hạnh phúc của mỗi gia đình","Hội cựu chiến binh tham gia giữ gìn TTATGT"... Đài Phát thanh - Truyền hình tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng rượu bia đối với sức khỏe của con người và người tham gia giao thông; về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy; xây dựng chuyên đề "Vì ATGT Thái Nguyên" phát sóng hằng tuần thời lượng 10 phút trên kênh TN1, TN2; tổ chức cuộc thi tác phẩm truyền hình chất lượng cao về ATGT. Báo Thái Nguyên xây dựng chuyên mục "An toàn giao thông"; tổ chức cuộc thi báo viết chủ đề "Vì an toàn giao thông Thái Nguyên". Trung tâm thông tin tỉnh xây dựng trang thông tin điện tử "ATGT Thái Nguyên" định hướng thông tin mạng và cung cấp thông tin chỉ đạo của Trung ương, địa phương phục vụ công tác tuyên truyền ATGT. Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền ATGT dưới hình thức sân khấu hóa tìm hiểu Luật Giao thông, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân tham gia; thành lập 45 cổng trường ATGT với gần 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia đội thanh niên xung kích ATGT; triển khai giáo dục ATGT đến 100% các trường học trên địa bàn tỉnh ngay từ đầu năm học…

Với việc triển khai tích cực các biện pháp tuyên truyền nên tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành luật giao thông của cán bộ, học sinh và Nhân dân ngày càng được nâng lên, các hành vi vi phạm luật giao thông giảm.