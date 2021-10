Tăng tần suất bay - hành khách cần lưu ý

Những điều cần lưu ý khi thực hiện chuyến bay

Hành khách cần chuẩn bị đầy đủ, chính xác các giấy tờ theo quy định, tránh tình trạng khi đến sân bay phải khai lại, khai bổ sung, kéo dài thời gian làm thủ tục, nguy cơ chậm chuyến, ùn tắc cục bộ tại nhà ga.

Trước khi thực hiện chuyến bay:

Chuẩn bị giấy tờ tùy thân theo quy định; Chuẩn bị giấy chứng nhận tiêm chủng/giấy chứng nhận khỏi Covid-19 hoặc kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 còn hiệu lực.

95% nhân viên NIA đã hoàn thanh tiêm 2 mũi vắcxin

In và điền thông tin đầy đủ, chính xác trên bản cam kết phòng chống dịch Covid-19 theo mẫu đính kèm Quyết định 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không (check-in).

Khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid.

Đo nhiệt độ trước khi khởi hành. Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác...

Máy đo thân nhiệt kết hợp khử khuẩn tay tại điểm kiểm tra an ninh và cửa ra tàu bay

Làm thủ tục check-in online hoặc sử dụng hệ thống Kiosk check-in tại Nhà ga để hạn chế tiếp xúc.

Trong quá trình làm thủ tục và thực hiện chuyến bay:

Tại cửa ra/vào nhà ga hành khách T1, Cảng bố trí máy đo thân nhiệt tự động và triển khai lực lượng ANHK trực kiểm soát hành khách vào nhà ga tại các vị trí này. Trường hợp máy thân nhiệt cảnh báo nhiệt độ trên 37,5 độ, nhân viên ANHK yêu cầu hành khách/nhân viên thực hiện đo lại 2 lần (giãn cách sau 5 phút) kết quả lần cuối vẫn trên 37,5 độ thì sẽ bị từ chối làm thủ tục và được nhân viên ANHK phối hợp với trực Y tế khẩn nguy để xử lý theo quy định phòng dịch hiện hành.

Hành khách tuân thủ khoảng cách an toàn

Tại quầy check-in: nhân viên phục vụ mặt đất, hãng hàng không sẽ kiểm tra: giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận tiêm chủng/giấy chứng nhận khỏi Covid-19 hoặc kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2, bản cam kết phòng chống dịch Covid-19 và mã đặt chỗ chuyến bay.

Tại các điểm kiểm tra an ninh soi chiếu và cửa ra tàu bay, Cảng bố trí máy đo nhiệt độ hồng ngoại kết hợp với khử khuẩn tay, đảm bảo hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Hành khách lưu ý giữ khoảng cách an toàn, luôn đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc trong suốt hành trình chuyến bay.

Sau khi thực hiện chuyến bay: Trong quá trình di chuyển từ cảng hàng không về nơi cư trú, lưu trú, hành khách phải luôn thực hiện 5K, sử dụng ứng dụng PC-COVID, hạn chế dừng và không tiếp xúc nơi đông người. Chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú. Tự theo dõi sức khoẻ và thực hiện theo quy định cụ thể của từng địa phương về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 kể từ ngày về địa phương. Trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định.

Cảng HKQT Nội Bài đã sẵn sàng phục vụ

Đối chiếu với các quy định của Bộ GTVT tại Quyết định 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10, với thời gian dài chuẩn bị, Cảng HKQT Nội Bài đã đủ điều kiện và sẵn sàng phục vụ bay tăng chuyến. Cảng đã cùng với các cảng hàng không trực thuộc ACV và các hãng hàng không, các đơn vị trong dây chuyền phục vụ hành khách thực hiện chương trìn "hành lang xanh" do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chủ trì, đảm bảo "xanh" từ quy trình, đến cơ sở hạ tầng, phương tiện và con người, với mục tiêu an toàn phòng chống dịch và phục vụ bay hiệu quả.

Nhân viên quét mã QR Code trước khi vào ca

Cảng đã ban hành phương án khai thác Nhà ga hành khách T1, Nhà ga hành khách T2 và công tác phòng chống dịch trong tình hình mới; Thiết lập hệ thống phòng dịch theo luồng hành khách, đồng thời tăng cường áp dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát; Triển khai xét nghiệm kháng nguyên nhanh Sars-CoV-2 cho hành khách có yêu cầu và tầm soát ngẫu nhiên cho cán bộ, nhân viên; Thần tốc truy vết F0 bằng hệ thống 2000 camera lắp đặt tại Trung tâm Điều phối khai thác AOCC. Gần 99% CBCNV Cảng đã hoàn thành tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid19, gần 95% hoàn thành tiêm mũi 2, sẵn sàng, yên tâm phục vụ hành khách.

Trung tâm AOCC Nội Bài với hệ thống camera hiện đại hỗ trợ đắc lực trong công tác truy vết thần tốc khi có F0 qua Cảng

Thêm vào đó, với chứng nhận AHA (Airport Health Accreditation) do Hội đồng Cảng hàng không quốc tế (ACI) cấp từ tháng 11/2020 và đang được Cảng phối hợp với ACI rà soát, gia hạn đã xác nhận rằng Cảng HKQT Nội Bài luôn ưu tiên về sức khỏe và sự an toàn của hành khách lên hàng đầu thông qua một loạt các biện pháp an toàn cụ thể để chống lại sự lây lan của dịch bệnh Covid 19.

Có thể nói Cảng HKQT Nội Bài đã sẵn sàng phục vụ hành khách, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch và chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không trong các giai đoạn khác nhau của diễn biến dịch bệnh.