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Thứ ba, ngày 28/07/2026 18:22 GMT+7

Tập đoàn ABB ra mắt hàng loạt công tắc ổ cắm mới, củng cố hệ sinh thái điện từ nguồn đến điểm dùng cuối

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P.V Thứ ba, ngày 28/07/2026 18:22 GMT+7
Tại sự kiện “Kiến tạo cuộc sống hiện đại với sự tiện nghi, an toàn và bền vững”, Tập đoàn ABB đã giới thiệu sáu dòng công tắc ổ cắm mới gồm Acus, Velet, Zita, Mayple, Velet120 và Mayple120. Sự kiện vừa được tổ chức tuần qua tại TP.HCM.
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Được phát triển nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu về thiết kế và ứng dụng, danh mục sản phẩm mới của Tập đoàn ABB mở rộng lựa chọn cho khách hàng trong các dự án nhà ở, thương mại và khách sạn, đồng thời góp phần nâng cao sự tiện nghi và mức độ an toàn trong các không gian sống và làm việc hiện đại.

Từ căn hộ, biệt thự, khách sạn đến các công trình thương mại, khách hàng có thể lựa chọn những giải pháp phù hợp nhất với yêu cầu thiết kế, nhu cầu sử dụng và ngân sách của từng dự án.

ABB ra mắt thế hệ công tắc ổ cắm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cuộc sống hiện đại.

Trong những năm gần đây, ABB liên tục đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và mở rộng danh mục công tắc ổ cắm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về thiết kế, tiện nghi, an toàn và độ tin cậy. Danh mục sản phẩm được phát triển để phục vụ nhiều nhóm khách hàng khác nhau, đồng thời đáp ứng những kỳ vọng ngày càng cao về trải nghiệm sử dụng, tính tiện nghi và mức độ an toàn điện.

Với việc ra mắt thế hệ công tắc ổ cắm mới, ABB tiếp tục củng cố hệ sinh thái giải pháp điện dành cho nhà ở dân dụng, tòa nhà và các công trình thương mại tại Việt Nam.

Từ nguồn điện, hệ thống phân phối và bảo vệ điện đến thiết bị sử dụng cuối, ABB mang đến danh mục giải pháp toàn diện từ một nhà cung cấp duy nhất. Cách tiếp cận đồng bộ này giúp tối ưu hóa quá trình triển khai, giảm thiểu rủi ro về khả năng tương thích giữa các thiết bị và góp phần nâng cao hiệu quả vận hành cũng như độ tin cậy của toàn bộ hệ thống điện.

Tại sự kiện, ông Đỗ Quyền, Chủ tịch, Ban Giải pháp Điện và Tòa nhà Thông minh, ABB Việt Nam, cho biết: “Kỳ vọng của thị trường đối với các công trình hiện đại đang không ngừng thay đổi, từ việc đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản sang hướng tới những giải pháp đồng bộ, an toàn và bền vững hơn. Với chiến lược hoàn thiện hệ sinh thái điện từ nguồn điện đến điểm sử dụng cuối, ABB không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm và nâng cao giá trị mang lại cho khách hàng. Việc ra mắt thế hệ công tắc ổ cắm mới tại Việt Nam là một bước tiến quan trọng trong hành trình hiện thực hóa cam kết đó, mang đến những lựa chọn ngày càng toàn diện hơn cho nhà ở và công trình hiện đại, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sống và hiệu quả vận hành trong dài hạn".

Với chiến lược hoàn thiện hệ sinh thái điện từ nguồn điện đến điểm sử dụng cuối, ABB không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm và nâng cao giá trị mang lại cho khách hàng.

Trong thời gian tới, ABB sẽ tiếp tục tăng cường hệ sinh thái giải pháp điện thông qua việc tích hợp sâu hơn công tắc ổ cắm với các giải pháp nhà thông minh và tòa nhà thông minh, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về an toàn, tiện nghi, hiệu quả năng lượng và phát triển bền vững.

ABB được biết đến là tập đoàn công nghệ toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ điện và tự động hóa, có hơn 50.000 nhân viên ở 100 quốc gia. ABB đã đồng hành và đem các giải pháp công nghệ điện hiện diện trong nhiều công trình biểu tượng như Tòa nhà Quốc hội, Trụ sở Bộ Ngoại giao, Tòa nhà Petrol Vietnam, Trụ sở Tập đoàn Viettel, Keangnam Landmark 72, Times Square Saigon..., cùng nhiều dự án nhà ở cao cấp như Times City Park Hill, Thảo Điền Pearl, Vinhomes Green Bay,...

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