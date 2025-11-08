Tập đoàn CMC muốn làm Khu đô thị khoa học công nghệ tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng tại Cần Giờ

Mới đây, ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP. HCM, Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố về triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, đã dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát và làm việc tại Tập đoàn CMC.

Tập đoàn CMC đề xuất xây dựng “Đại học AI” và Khu đô thị Khoa học - Công nghệ tại Cần Giờ

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn CMC đã giới thiệu Trung tâm dữ liệu CMC Data Center Tân Thuận, được đánh giá là một trong những trung tâm dữ liệu hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về an ninh và hạ tầng công nghệ. Đây là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển “Make in Vietnam” của doanh nghiệp.

Toà nhà CMC tại TP. HCM.

Đáng chú ý, CMC cũng trình bày kế hoạch đầu tư Phân hiệu Trường Đại học CMC tại TP. HCM, với diện tích đề xuất từ 10 đến 20 ha, định hướng đào tạo nhân lực công nghệ cao theo chuẩn quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và an ninh mạng.

Theo đại diện tập đoàn, trước mắt CMC mong muốn được Thành phố cho phép triển khai hoạt động đào tạo và nghiên cứu thí điểm ngay từ năm 2026 tại cơ sở hiện hữu ở Khu chế xuất Tân Thuận. Mô hình này được thiết kế theo hướng “Đại học AI - Đại học đổi mới sáng tạo”, kết hợp chặt chẽ giữa học tập, nghiên cứu và ứng dụng thực tế trong doanh nghiệp, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia thị trường lao động ngay.

Song song đó, CMC cũng giới thiệu dự án Khu đô thị Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (CCS HCM) dự kiến đầu tư tại Cần Giờ, với quy mô 100 - 200 ha và tổng vốn đầu tư từ 10.000 đến 20.000 tỷ đồng. Dự án hướng tới xây dựng một tổ hợp công nghệ thông tin tập trung, bao gồm các khu chức năng: nghiên cứu & phát triển (R&D), trung tâm dữ liệu, khu công nghệ số (AI, Big Data, Blockchain), khu đào tạo, văn phòng, nhà ở và các dịch vụ hỗ trợ đồng bộ.

Theo kế hoạch, Tập đoàn CMC đang khảo sát địa điểm phù hợp tại Cần Giờ để hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Doanh nghiệp đặt mục tiêu khởi công trong vòng 36 tháng kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, hướng tới hình thành một cực tăng trưởng công nghệ mới cho khu Nam TP. HCM.

Cần Giờ cũng đang là nơi đang triển khai siêu dự án Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ diện tích 2.870 ha, quy mô dân số gần 230.000 người được Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho doanh nghiệp công nghệ phát triển

Đại diện CMC cũng chia sẻ, trong năm 2025, một số dự án hợp tác giữa các bên gặp vướng mắc do quá trình tái cấu trúc bộ máy và điều chỉnh nhân sự, khiến tiến độ phối hợp bị gián đoạn. Tập đoàn kiến nghị Thành phố hỗ trợ kết nối, đẩy nhanh việc khôi phục các chương trình hợp tác và sớm triển khai những dự án chuyển đổi số trọng điểm trong khu vực công lẫn tư.

Tiếp thu các đề xuất, ông Đặng Minh Thông khẳng định đoàn công tác sẽ tổng hợp đầy đủ, báo cáo UBND TP. HCM xem xét và đưa vào kế hoạch trình Ban Chỉ đạo Thành phố trong thời gian tới.

Ông nhấn mạnh, theo tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP. HCM, Thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. “Đây là một trong những động lực then chốt để TP. HCM hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, góp phần xây dựng nền kinh tế tri thức và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia,” ông Thông nói.