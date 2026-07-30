Tập đoàn Đại Dũng: Ký hợp đồng hơn 60 triệu USD với đối tác Hoa Kỳ, vì sao vẫn trượt hơn 50% gói thầu trong nước?

Doanh nghiệp kết cấu thép tham gia nhiều dự án tỷ USD, hướng tới IPO

Ngày 22/7, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (Tập đoàn Đại Dũng ) chính thức công bố ký kết hợp đồng trị giá hơn 60 triệu USD với đối tác chiến lược tại Hoa Kỳ.

Hiện, ông Trịnh Tiến Dũng (SN 1969) giữ cương vị Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng và mới đây, ông Dũng gây chú ý khi vừa được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn PC1.

Trích lý lịch ông Trịnh Tiến Dũng tại thông tin đề cử vào HĐQT PC1. Ảnh chụp tài liệu PC1

Tập đoàn Đại Dũng được thành lập từ năm 1995, được xem là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kết cấu thép.

Tập đoàn Đại Dũng từng tham gia nhiều dự án quy mô lớn như sân bay Long Thành, Nhà máy thép Dung Quất và Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Đặc biệt, Tập đoàn Đại Dũng là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất tham gia cung ứng kết cấu thép cho hai sân vận động tổ chức các trận đấu thuộc World Cup 2022 tại Qatar.

Theo giới thiệu của Tập đoàn, doanh nghiệp hiện sở hữu 6 cụm nhà máy với tổng diện tích khoảng 120 ha, công suất thiết kế khoảng 500.000 tấn kết cấu thép mỗi năm cùng đội ngũ hơn 6.000 lao động.

Tập đoàn Đại Dũng cũng đang lên kế hoạch đầu tư thêm hai nhà máy nhằm mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện gió, LNG và công nghiệp nặng.

Ở lĩnh vực kết cấu thép, doanh nghiệp tham gia thi công hạng mục kết cấu thép sân vận động Hưng Yên với khối lượng khoảng 15.000 tấn, giá trị khoảng 750 tỷ đồng và sân vận động Trống Đồng (quy mô khoảng 40.000 tấn kết cấu thép, tổng giá trị 1.500 tỷ đồng).



Trong nhóm dự án hạ tầng hàng không và công trình phục vụ sự kiện quốc tế, tập đoàn đảm nhận hạng mục kết cấu thép mái Nhà APEC S2 thuộc dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Trung tâm Hội nghị Phú Quốc - APEC với khối lượng hơn 2.600 tấn, giá trị gần 200 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực hạ tầng giao thông, doanh nghiệp tham gia dự án cầu An Biên với khoảng 15.000 tấn kết cấu thép, giá trị hơn 361 tỷ đồng, đồng thời thi công hạng mục kết cấu thép tại sân bay Quảng Trị với khối lượng 1.100 tấn, trị giá khoảng 100 tỷ đồng.

Ở mảng công nghiệp - năng lượng, Tập đoàn Đại Dũng gia công kết cấu thép cho nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp công suất 120 MW, khối lượng 432 tấn, giá trị hơn 2,1 triệu USD. Ngoài ra, doanh nghiệp còn triển khai thỏa thuận sản xuất cẩu cảng STS và RTG với tổng giá trị khoảng 50 triệu USD trong năm 2026.

Về chiến lược phát triển, Tập đoàn Đại Dũng đặt mục tiêu đạt doanh thu 9.000 tỷ đồng trong niên độ tài chính 2024-2025 và hướng tới IPO trong năm 2026.

Đầu quý IV/2025, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cũng công bố kế hoạch đầu tư 38 triệu USD, tương đương khoảng 1.000 tỷ đồng, vào CTCP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô.



Giai đoạn 2025-2030, tập đoàn đặt mục tiêu tăng trưởng trên 25% mỗi năm, hướng tới doanh thu vượt 1 tỷ USD trước năm 2030.

Etime tổng hợp. Ảnh: AI

Dữ liệu của DanViet/Etime cho thấy, song song với việc mở rộng quy mô sản xuất, doanh nghiệp liên tục tăng vốn điều lệ trong gần một thập kỷ qua.

Từ mức 450,7 tỷ đồng vào tháng 9/2016, vốn điều lệ được nâng lên 593,7 tỷ đồng vào tháng 9/2017 và đạt 669,7 tỷ đồng vào cuối năm 2017.

Đến tháng 9/2019, vốn điều lệ tiếp tục tăng lên 816,9 tỷ đồng trước khi vượt mốc 1.000 tỷ đồng, đạt 1.086,9 tỷ đồng vào cuối năm 2019.

Trong giai đoạn 2021-2026, Tập đoàn Đại Dũng tiếp tục nhiều lần tăng vốn, từ 1.092,4 tỷ đồng vào tháng 10/2021 lên 1.233,7 tỷ đồng vào tháng 7/2022, đạt 1.338,5 tỷ đồng vào tháng 9/2023, tăng lên 1.753,5 tỷ đồng vào tháng 7/2024, gần 2.000 tỷ đồng vào tháng 6/2025 và đạt 2.239 tỷ đồng vào tháng 6/2026.

Như vậy, sau gần 10 năm, vốn điều lệ của doanh nghiệp đã tăng gần 5 lần so với thời điểm tháng 9/2016.

Lý do trượt trên 50% gói thầu trong nước

Số liệu thống kê trên cổng thông tin cho thấy, từ khi tham gia hoạt động đấu thầu, Tập đoàn Đại Dũng đã tham gia 18 gói thầu, trong đó trúng 8 gói, trượt 10 gói, 0 chưa có kết quả.

Tổng giá trị các gói thầu Tập đoàn Đại Dũng đã trúng với vai trò độc lập và liên danh là gần 1.188 tỷ đồng, không có gói nào thuộc diện chỉ định thầu.

Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là gần 148 tỷ đồng, giá trị trúng với vai trò liên danh xấp xỉ 1.040 tỷ đồng.

Nguồn: Dauthau.info

Trong khi quy mô vốn ngày càng mở rộng, danh mục dự án lớn và tham vọng tăng trưởng, nhưng hơn một nửa số gói thầu trong nước doanh nghiệp tham gia không trúng thầu. Nguyên nhân chủ yếu là do không đáp ứng các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm hoặc yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu.

Điển hình như gói thầu đầu năm 2025, liên danh với sự góp mặt của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng - Công ty Cổ phần M&E TKP đã bị loại khỏi Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 3272/QĐ-PVCFC ngày 29/10/2024 thuộc Dự án Kho bổ sung (12.000 tấn) - Nhà máy Đạm Cà Mau, do Công ty Cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 206,450 tỷ đồng.

Liên danh Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng - Công ty Cổ phần M&E TKP không được lựa chọn ở Gói thầu số 3 nói trên bởi lý do “Nhà thầu không đáp ứng năng lực kinh nghiệm theo yêu cầu tại Mục 2, chương III của E-HSMT”.

Nguồn: Dauthau.info

Vào tháng 12/2025, Tập đoàn Đại Dũng đã trượt gói thầu Cung cấp, lắp đặt kết cấu thép, tôn bao che Kho than và tường chắn bụi - Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1. Gói thầu có giá 222,8 tỷ đồng.

Tập đoàn Đại Dũng nằm trong Liên danh DDC-CKDA cạnh tranh. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá cho thấy Liên danh bị đánh trượt ở bước đánh giá kỹ thuật, dù đối thủ (Liên danh PTSC-TRETROCONs) đã trượt ở đánh giá năng lực kinh nghiệm từ trước. Do không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu HSMT nên gói bị hủy.

Tới ngày 11/12/2025, Chủ đầu tư mời thầu , Tập đoàn Đại Dũng tham dự cùng có 3 nhà thầu khác. Tuy nhiên, lần này doanh nghiệp bị loại vì là nhà thầu xếp hạng thứ 4. Gói này được phê duyệt đầu năm 2026.

Trước đó, tháng 8/2024, Tập đoàn Đại Dũng cũng bị loại khỏi Gói số 06: Thi công xây dựng công trình Xưởng sửa chữa xe cơ giới Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV tại Ban Quản lý dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ Vinacomin (gói thầu có giá 19,446 tỷ đồng), do “Không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự theo quy định tại khoản 2.1, Mục 2, Chương III của E-HSMT và không đầy đủ hồ sơ quy định theo Điều 10.8 E-CDNT, Chương II Bảng dữ liệu đấu thầu của E-HSMT. Không đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật (nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu) theo quy định tại khoản 2.2, Mục 2, Chương III của E- HSMT”.

Cũng trong năm 2024, Tập đoàn Đại Dũng còn bị loại khỏi 2 gói thầu khác.

Cụ thể, tại Gói thầu số 4.9: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập bản vẽ thiết kế thi công hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay, do Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP làm chủ đầu tư (gói thầu có giá 3.287 tỷ đồng), liên danh có sự góp mặt của Tập đoàn Đại Dũng là PCC1-PVC MS-DDC-PCCC TL-PEC được xác định không đạt kỹ thuật do “Nhà thầu có tổng điểm kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu về điểm tối thiểu, với tổng điểm là 717,1 điểm < 800 điểm. Trong đó Mục I "Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật" không đáp ứng yêu cầu về điểm tối thiểu: 318,4 điểm < 350 điểm”.

Trong khi đó, tại Gói thầu số 4 "Thi công xây dựng" có giá dự toán hơn 99,5 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau làm chủ đầu tư, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Quang Tiền - Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Đại Dũng - Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Liên Phương không được lựa chọn do chỉ xếp hạng 5 trong số 6 nhà thầu tham dự.

Đáng chú ý, tính từ 22/01/2025 đến 22/01/2026, Tập đoàn Đại Dũng chỉ trúng duy nhất Gói thầu số 6: Thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị và xây dựng (EPC) do Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (cơ quan chủ quản: Tổng công ty Hàng không Việt Nam) làm chủ đầu tư đồng thời là bên mời thầu.

Tập đoàn Đại Dũng trong vai trò liên danh chính đã trúng gói thầu nói trên với giá 916 tỷ đồng, thấp hơn dự toán 48 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 4,9%. Như vậy, chỉ tính riêng giá trị gói thầu này đã chiếm hơn 77% tổng giá trị các gói thầu công ty này đã trúng.

Trong thương vụ này, Tập đoàn Đại Dũng “dễ dàng” vượt qua đối thủ duy nhất là Liên danh HANLIB (TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CTCP, TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP, CÔNG TY TNHH BÌNH YÊN) do nhà thầu này không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT.