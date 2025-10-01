Chủ đề nóng

Tập đoàn De Heus mua lại CJ FEED & CARE, mở rộng vị thế chiến lược tại châu Á

Thứ tư, ngày 01/10/2025 15:22 GMT+7
Thương vụ này giúp De Heus củng cố vị thế vững chắc tại khu vực châu Á, mở ra cơ hội tiếp cận chiến lược thị trường Hàn Quốc và Philippines, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài đối với các hộ chăn nuôi độc lập trong toàn khu vực.
Sáng nay 1/10, Tập đoàn Hoàng gia De Heus đã ký kết Thỏa thuận mua lại 100% cổ phần của Tập đoàn CJ Feed & Care. Theo đó, De Heus sẽ tiếp quản toàn bộ hoạt động kinh doanh của CJ Feed & Care tại Việt Nam, Indonesia, Hàn Quốc, Campuchia và Philippines.

Thương vụ này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của De Heus, thể hiện rõ tham vọng không ngừng của Tập đoàn trong việc mang đến nguồn thực phẩm an toàn, lành mạnh và giá cả hợp lý thông qua việc hỗ trợ các hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản độc lập tại các thị trường tăng trưởng trọng điểm. Thương vụ bao gồm 17 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Tập đoàn Hoàng gia De Heus – doanh nghiệp hàng đầu ngành dinh dưỡng vật nuôi, hiện diện tại 20 quốc gia, hơn 90 nhà máy, xuất khẩu tới 70 nước với 10.000+ nhân viên toàn cầu.

Buổi lễ ký kết có sự hiện diện của ông Nguyễn Xuân Cường – nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó trưởng Ban chính sách Chiến lược Trung ương; ông Phùng Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Thanh Ngọc – Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Buổi lễ cũng có sự hiện diện của ngài Kees van Baar – Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, ông Co de Heus – Chủ tịch Tập đoàn Hoàng gia De Heus; ông Gabor Fluit – Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng gia De Heus; ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á; ông Vũ Mạnh Hùng – Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn; lãnh đạo các Cục, Vụ của Bộ Nông nghiệp & Môi trường; ban lãnh đạo cấp cao từ De Heus Việt Nam và Châu Á.

De Heus cùng các đối tác chiến lược Topigs Norsvin và Hùng Nhơn phát triển chăn nuôi công nghệ cao hướng đến chuỗi giá trị bền vững.

Thúc đẩy tăng trưởng tại các thị trường hiện tại và khai phá những thị trường mới

Kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2009, De Heus đã không ngừng xây dựng và mở rộng sự hiện diện vững chắc tại khu vực châu Á.

Việc mua lại CJ Feed & Care giúp củng cố vị thế của De Heus tại Việt Nam, Indonesia và Campuchia, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận trực tiếp hai thị trường chiến lược là Hàn Quốc và Philippines – những quốc gia có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất đạm động vật.

Nhà máy CJ Feed & Care tại Việt Nam. 

Tăng cường liên kết chuỗi giá trị đạm động vật

Nhất quán với chiến lược tập trung vào dinh dưỡng động vật, De Heus tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng các hộ chăn nuôi độc lập. Thương vụ này giúp mở rộng khả năng tiếp cận của nông dân với các giải pháp dinh dưỡng chất lượng cao, con giống ưu việt và hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời đóng góp tích cực vào việc phát triển một ngành chăn nuôi có năng lực cạnh tranh và bền vững.

Thương vụ này giúp De Heus củng cố vị thế vững chắc tại khu vực châu Á, mở ra cơ hội tiếp cận chiến lược thị trường Hàn Quốc và Philippines, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài đối với các hộ chăn nuôi độc lập trong toàn khu vực.
Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng gia De Heus nhấn mạnh đây là một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng dấu ấn của De Heus tại khu vực châu Á.

Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng gia De Heus chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi ký kết Thỏa thuận Mua lại Cổ phần này. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng dấu ấn của chúng tôi tại khu vực châu Á. Bằng cách kết hợp chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực dinh dưỡng vật nuôi, quản lý trang trại và sức khỏe vật nuôi với sự hiện diện vững chắc tại địa phương của CJ Feed & Care, chúng tôi có thể tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng, đối tác và toàn ngành. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hộ chăn nuôi độc lập, đóng góp vào việc xây dựng một hệ thống thực phẩm bền vững và linh hoạt hơn cho các thế hệ tương lai".

Ông Kees van Baar – Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết.

Ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á, chia sẻ: “Thương vụ này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với De Heus nói riêng và ngành chăn nuôi Việt Nam nói chung. Không chỉ mở rộng quy mô hoạt động, chúng tôi còn nâng cao năng lực hỗ trợ người chăn nuôi tại khu vực Châu Á thông qua các giải pháp toàn diện: Từ thức ăn chăn nuôi chất lượng cao và bền vững, giống vật nuôi tiên tiến, hỗ trợ kỹ thuật tại trang trại đến khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nông dân, đại lý, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nông nghiệp.

Với thương vụ này, các đối tác chiến lược như Topigs Norsvin và Bel Gà sẽ sát cánh cùng De Heus trong việc nâng cao chất lượng ngành chăn nuôi heo và gia cầm tại các thị trường hiện tại, đồng thời mở rộng sang các thị trường mới. De Heus cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình triển khai các hoạt động nhằm nâng cao năng suất, củng cố chuỗi giá trị nông nghiệp và thúc đẩy các mô hình chăn nuôi thân thiện với môi trường, góp phần đảm bảo an ninh lương thực lâu dài".

Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường phát biểu tại Lễ ký kết.

Là đối tác chiến lược quan trọng của De Heus tại Việt Nam, Tập đoàn Hùng Nhơn cam kết tiếp tục đầu tư vào các khu nông nghiệp công nghệ cao. Những nỗ lực này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn giống heo và gia cầm chất lượng cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành chăn nuôi Việt Nam.

Thỏa thuận chuyển giao dự kiến sẽ hoàn tất vào 6 tháng đầu năm 2026, sau khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Bằng cách kết hợp chuyên môn của De Heus trong lĩnh vực dinh dưỡng vật nuôi, quản lý trang trại và sức khỏe vật nuôi với sự hiện diện vững chắc tại địa phương của CJ Feed & Care, thương vụ giúp tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng, đối tác và toàn ngành.

Kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2009, De Heus đã không ngừng thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ để trở thành một trong những nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn và thành công nhất tại Việt Nam.

Giá trị cốt lõi của De Heus nằm ở việc cung cấp các sản phẩm thức ăn chăn nuôi chất lượng cao cùng với các dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm như: quản lý trang trại, chăm sóc sức khỏe vật nuôi, an toàn sinh học, giảm sử dụng kháng sinh và tư vấn thiết kế trang trại.

Kết hợp với sự đầu tư chiến lược vào lĩnh vực giống vật nuôi và vai trò tích cực trong hợp tác chuỗi giá trị, De Heus đã đóng góp đáng kể vào quá trình chuyên nghiệp hóa ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản độc lập tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, De Heus khẳng định sự hiện diện vững chắc với 5 thương hiệu thức ăn chăn nuôi chất lượng, bao gồm De Heus, Windmill, Koudijs, Proconco và Anco.
