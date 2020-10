Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị Corporation khởi công dự án The Residence Phú Quốc

Dự án được triển khai trên tổng diện tích trên 3,1ha, trong đó xây dựng 74 căn villas (được thiết kế độc đáo theo lối kiến trúc Tây Ban Nha), một trung tâm thương mại, rạp chiếu phim (rạp chiếu phim đầu tiên được xây dựng ở Phú Quốc; sẽ được khai trương trong vòng 16 tháng nữa), công viên nội khu, hồ bơi,...



Nghi lễ khởi công dự án The Residence Phú Quốc

Tại buổi lễ khởi công, bà Hoàng Thị Thu Hương – Tổng Giám đốc HTĐT Corp cho biết, The Residence Phú Quốc nằm ở mặt tiền cung đường tỷ đô với lộ giới rộng, nối liền trung tâm Dương Đông đến An Thới giúp cư dân tương lai của The Residence Phú Quốc dễ dàng di chuyển đến sân bay cũng như kết nối các tiện nghi sẵn có của khu vực.

Vị trí án ngữ tại trung tâm cùng với thiết kế độc đáo cùng với hệ thống tiện ích đa dạng, The Residence Phú Quốc hứa hẹn sẽ trở thành khu biệt thự khép kín đẳng cấp đầu tiên của Phú Quốc và là nơi lý tưởng cho mỗi khách hàng mong muốn sở hữu ngôi nhà thứ 2 tại thành phố đảo tương lai.

Ông Mai Văn Huỳnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Phú Quốc phát biểu tại buổi lễ khởi công

HTĐT Corp cho rằng, sự xuất hiện của The Residence Phú Quốc sẽ phần nào đáp ứng sự chờ đợi của thị trường bất động sản Phú Quốc dịp cuối năm 2020. Do đó, HTĐT Corp cam kết thực hiện đúng với tiến độ xây dựng đã đề ra và sẽ nỗ lực hết sức để đưa dự án trở thành tâm điểm mới làm thay đổi diện mạo của bất động sản hạng sang tại khu vực Bãi Trường, Phú Quốc.

Cũng tại buổi lễ, ông Mai Văn Huỳnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết, sau thời gian huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng và nỗ lực kêu gọi đầu tư, Phú Quốc hiện đã có trên 320 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 16 tỷ đô la.

"Phú Quốc đã thu hút được các nhà đầu tư lớn như Vin Group, Sun Group, SEO Group đến các tập đoàn đầu tư đang phát triển mạnh trên thị trường như HTĐT Corp, từ đó đưa Phú Quốc trở thành điểm đến hàng đầu của khu vực" - ông Huỳnh nói.

Ông Huỳnh ghi nhận sự đóng góp, nỗ lực của các nhà đầu tư giúp địa phương phát triển. Đồng thời, hy vọng trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư thực hiện đúng như cam kết, đảm bảo thời gian, tiến độ, chất lượng công trình.

