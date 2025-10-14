Chủ đề nóng

Tập đoàn hàng đầu lĩnh vực công nghệ điện, tự động hoá ABB "lấn sân" cung cấp giải pháp toà nhà thông minh

Thiên Ngân Thứ ba, ngày 14/10/2025 07:24 GMT+7
ABB, tập đoàn hàng đầu trên toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ điện và tự động hóa, vừa mở rộng danh mục giải pháp tòa nhà thông minh, nhà dân dụng, đồng thời ủy quyền Công ty TNHH Thiết bị Điện Viễn Đông là nhà phân phối chính thức của ABB tại khu vực phía Nam.
Thông báo này được đưa ra trong khuôn khổ Sự kiện Hội nghị Nhà Phân phối 2025 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 10/10, thể hiện cam kết của ABB trong việc mang đến các giải pháp công nghệ tòa nhà tiên tiến, hướng tới cuộc sống thông minh, an toàn và bền vững hơn.

Công ty Thiết bị điện Viễn Đông chính thức trở thành nhà phân phối của ABB tại Việt Nam.

Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Khoảng 44% dân số hiện sinh sống tại khu vực đô thị, con số này vẫn đang gia tăng cùng với tốc độ phát triển đô thị và mức sống ngày càng được nâng cao.

Những xu hướng này đang thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ về các giải pháp điện đáng tin cậy, hiệu suất cao, giúp nâng cao sự thoải mái, an toàn và hiệu quả năng lượng trong các không gian sống hiện đại.

“ABB đang từng bước mở rộng danh mục giải pháp tòa nhà thông minh và hệ thống điện dân dụng, mang đến cho khách hàng những giải pháp tiên tiến nhằm nâng cao sự an toàn, thông minh và tiện nghi trong cuộc sống,” – ông Đoàn Văn Hiển, Phó Chủ tịch Khối Điện khí hóa Thông minh và Giải pháp Phân phối, ABB Việt Nam chia sẻ.

“Bằng cách kết hợp thiết kế và công nghệ châu Âu với mức giá cạnh tranh, chúng tôi mang đến cho các hộ gia đình Việt Nam cơ hội tiếp cận các giải pháp điện chất lượng cao", ông Hiển nói thêm.

ABB mở rộng danh mục thiết bị điện dân dụng, mang đến cho khách hàng những giải pháp nâng cao sự an toàn, thông minh và tiện nghi trong cuộc sống

Tại sự kiện, ABB đã ra mắt một loạt các dòng sản phẩm điện dân dụng mới, bao gồm: tủ điện âm tường Elegant P; cầu dao tự động SJ200; cầu dao chống dòng rò, ngắn mạch và quá tải GSJ201; cầu dao chống cháy AFDD thông qua việc phát hiện hồ quang và công tắc ổ cắm tràn viền Framia.

Bộ sản phẩm này mang đến giải pháp tiên tiến, bảo vệ an toàn điện toàn diện với thiết kế hiện đại, da dạng màu sắc phù hợp cho mọi công trình thương mại và dân dụng.

Bộ sản phẩm của ABB vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam phù hợp cho mọi công trình thương mại và dân dụng.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, ABB đã ký kết thỏa thuận hợp tác phân phối với Công ty TNHH Thiết bị Điện Viễn Đông, ủy quyền cho nhà phân phối để hỗ trợ, mở rộng khả năng tiếp cận của khách hàng đối với các danh mục giải pháp tòa nhà của ABB trên toàn khu vực miền Nam.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối thiết bị điện cùng mạng lưới đại lý rộng khắp, Viễn Đông mang đến lợi thế về am hiểu thị trường và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.

“Chúng tôi rất vinh dự trở thành nhà phân phối chính thức của ABB tại khu vực miền Nam Việt Nam” ông Trần Hoàng Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Điện Viễn Đông chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh: “Quan hệ hợp tác này thể hiện sự cam kết chung của hai bên trong việc mang đến các giải pháp sản phẩm điện an toàn tin cậy, có thiết kế hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về không gian sống hiện đại, thông minh và bền vững".

Ông Đoàn Văn Hiển cho biết thêm: “Mở rộng mạng lưới phân phối là một phần trọng tâm trong chiến lược tăng trưởng của ABB. Thông qua hợp tác với Viễn Đông, chúng tôi tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của ABB trong lĩnh vực Tòa nhà Thông minh tại Đông Nam Á, đồng thời mang công nghệ đáng tin cậy của ABB đến gần hơn với khách hàng trên khắp Việt Nam".

Hợp tác với Công ty Thiết bị Điện Viễn Đông sẽ mang công nghệ tin cậy của ABB đến gần hơn với khách hàng trên khắp Việt Nam.

ABB đã đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam hơn 30 năm qua, với các giải pháp công nghệ điện hiện diện trong nhiều công trình biểu tượng như Tòa nhà Quốc hội, Trụ sở Bộ Ngoại giao, Tòa nhà Petrol Vietnam, Trụ sở Tập đoàn Viettel, Keangnam Landmark 72, Times Square Saigon..., cùng nhiều dự án nhà ở cao cấp như Times City Park Hill, Thảo Điền Pearl, Vinhomes Green Bay,...

ABB là tập đoàn công nghệ hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ điện và tự động hóa, hướng tới một tương lai bền vững và sử dụng tài nguyên hiệu quả. Ban Công nghệ Điện ABB dẫn đầu toàn cầu về công nghệ phân phối điện hiệu quả và đáng tin cậy từ nguồn đến ổ cắm.

Với hơn 50.000 nhân viên tại 100 quốc gia, ABB hợp tác cùng khách hàng và đối tác để giải quyết những thách thức lớn nhất trong lĩnh vực phân phối điện và quản lý năng lượng. Trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng toàn cầu và nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, ABB đang hiện thực hóa tầm nhìn “điện khí hóa thế giới theo cách an toàn, thông minh và bền vững".

