Tập huấn nâng cao năng lực phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn cho cán bộ Hội Nông dân Sơn La

Nông dân được nâng cao năng lực về phát triển nông nghiệp bền vững

Hội nghị có gần 100 đại biểu là Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường; Chi hội trưởng, Chi hội phó; nông dân tiêu biểu; Giám đốc, Phó Giám đốc hợp tác xã và cán bộ Hội cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Trong chương trình tập huấn, các đại biểu được truyền đạt nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, đảm bảo năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm và tăng khả năng cạnh tranh của nông sản Sơn La trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Bên cạnh đó, các học viên được tìm hiểu sâu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nắm bắt các văn bản hướng dẫn tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT; ý nghĩa, vai trò và lợi ích thiết thực của việc tham gia các loại hình bảo hiểm tự nguyện.

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Nông dân các cấp về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại hội nghị, bà Hờ Thị Thanh Hoa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn giữ vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tỉnh Sơn La có nhiều tiềm năng và lợi thế trong lĩnh vực nông nghiệp, do đó việc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền và của toàn hệ thống Hội Nông dân.

Theo bà Hoa, đội ngũ cán bộ Hội các cấp chính là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nông dân, là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, vận động hội viên phát triển sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Hội nghị tập huấn lần này là dịp quan trọng để mỗi cán bộ Hội nâng cao kỹ năng tổ chức, nắm bắt chủ trương, chính sách mới, đồng thời học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác Hội và phong trào nông dân.

Bà Hờ Thị Thanh Hoa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn. Ảnh: Văn Ngọc

Một trong những nội dung được quan tâm tại hội nghị là tuyên truyền, vận động hội viên tham gia BHXH, BHYT tự nguyện. Đây là chính sách nhân văn sâu sắc, góp phần đảm bảo đời sống, sức khỏe, an sinh cho người dân, nhất là khu vực nông thôn, nơi phần lớn người lao động chưa có điều kiện tham gia bảo hiểm bắt buộc.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La xác định, mỗi cán bộ Hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp đến từng hộ, từng hội viên để tuyên truyền, giải thích rõ quyền lợi và ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT tự nguyện, giúp bà con hiểu và tự giác tham gia.

Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn. Ảnh: Văn Ngọc

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Sơn La đề nghị sau hội nghị, các cán bộ tham dự sẽ nhanh chóng triển khai tại cơ sở, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp phù hợp với điều kiện từng vùng. Đồng thời, nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT cần được duy trì thường xuyên, liên tục, với nhiều hình thức phong phú, gắn liền với các phong trào thi đua của Hội, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội vững chắc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.