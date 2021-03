Tàu hàng dài 400m "vẽ hình bậy" rồi chắn ngang kênh đào Suez khiến trăm tàu khác bị kẹt

Tàu Ever Given dài 400 mét, dài hơn cả chiều cao tháp Eifffel, đã chắn ngang kênh đào Suez từ ngày 23.3 và vẫn mắc kẹt suốt hai ngày qua. Thuỷ thủ đoàn đổ lỗi cho gió mạnh và bão cát là nguyên nhân khiến con tàu mất lái, theo The Sun.

Con tàu chắn ngang kênh đào Suez khiến không một tàu thuyền nào đi qua được, gây tổn thất kinh tế lớn, có thể khiến giá dầu tăng vọt.

Tàu hàng 200.000 tấn từng có hải trình bất thường.

Nhưng điều bất thường hơn là trước khi tiến vào kênh đào Suez, thuỷ thủ đoàn đưa tàu đi qua Biển Đỏ. Con tàu đi lòng vòng theo hình tròn rồi tạo thành hình như "của quý" của đàn ông.

Phát ngôn viên trang web chuyên theo dõi hải trình tàu biển vesselfinder.com, khẳng định hải trình của tàu Ever Given đăng trên website là hoàn toàn chính xác.

Con tàu chắn ngang kênh đào Suez.

“Chúng tôi không vẽ ra hải trình của tàu hay đăng dữ liệu sai”, người phát ngôn nói trên Vice News.

Thuỷ thủ đoàn chắc chắn sẽ bị phạt vì khiến con tàu mắc kẹt ở kênh đào Suez, và có thể bị phạt nặng hơn sau khi hải trình bất thường trên được công bố.

Ảnh vệ tinh con tàu mắc kẹt ở kênh đào Suez.

Được biết, chủ tàu là công ty Shoei Kisen KK có trụ sở ở Nhật bản. Tàu có thể bị Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) buộc phải trả số tiền thất thu, cũng như bị các tàu khác đòi bồi thường.

Ít nhất 100 tàu khác tiến vào kênh đào Suez phải xếp hàng chờ đợi đến khi sự cố được giải quyết. Kênh đào Suez là tuyến đường hàng hải quan trọng của thế giới, chiếm 12% lượng hàng hoá giao dịch, 8% lượng khí đốt và 1 triệu thùng dầu đi qua mỗi ngày.

Với chiều dài 400 mét và tải trọng 200.000 tấn, Ever Given là một trong những tàu chở hàng lớn nhất thế giới hiện nay.